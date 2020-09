архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.09.20 13:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Amid rising tensions, China likely to reduce US debt holdings" Китай - 03 сентября 2020 г. На фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, Китай, вероятно, сократит свои вложения в долговые обязательства США By Xie Jun Source: Global Times Published: 2020/9/3 Доллары США. Фото: Синьхуа По словам экспертов, Китай может постепенно сократить свои запасы казначейских облигаций США с текущего уровня, превышающего 1 триллион долларов, до, примерно, 800 миллиардов долларов, поскольку растущий дефицит бюджета США увеличивает риски дефолта, а администрация Трампа продолжает свою резкую атаку на Китай. Китай, второй по величине держатель долга США в мире, в последние годы решительно и систематически сокращает свои запасы казначейских облигаций США. За первые шесть месяцев этого года Китай сбросил облигации США на сумму около 106 миллиардов долларов. В годовом исчислении вложения Китая в облигации США, по состоянию на конец июня, упали примерно на 3,4 процента. Си Цзюньян, профессор Шанхайского университета финансов и экономики, казал Global Times в четверг - «При нормальных обстоятельствах, Китай постепенно сократит свой пакет казначейских обязательств США до, примерно, 800 миллиардов долларов. Но, в крайнем случае, например, в случае военного конфликта, он, конечно, может продать все свои облигации США». По словам экспертов, одной из причин продажи облигаций является то, что Пекин все больше обеспокоен потенциальными рисками, связанными с ростом долга США. Бюджетное управление Конгресса США заявило в среду, что в этом году, сумма долговых обязательств, выпущенных правительством США, составит около 98 процентов ВВП США, уровень, невиданный с конца Второй мировой войны, и намного превышающий международно признанный уровень безопасности - 60 процентов. Прогнозируется, что в 2021 году дефицит федерального бюджета превысит размер экономики США. Чжоу Маохуа, аналитик Everbright Bank, сказал, что, хотя США никогда не объявляли дефолт по своим федеральным долгам, маловероятно, что казначейские облигации США будут сброшены в краткосрочной перспективе, а держатели этих облигаций - включая Китай - столкнутся с растущими рисками дефолта в долгосрочной перспективе. «Отсутствие дефолта раньше не означает, что его не будет в будущем, и риски накапливаются с увеличением долгов и ухудшением экономических перспектив США», - сказал он Global Times в четверг. С другой стороны, рост долга США на фоне большой рецессии заставит Федеральный резерв США придерживаться очень мягкой денежно-кредитной политики для стимулирования экономики и повышения налогов. По словам Чжоу, это приведет к снижению доходности доллара США, что сделает активы менее привлекательными для держателей облигаций, включая Китай. «В долгосрочной перспективе многие страны будут диверсифицировать свои резервные активы в иностранной валюте, чтобы снизить зависимость от долларовых активов, поскольку они стремятся минимизировать риски, вызванные увеличением долга США и их переходом к протекционизму», - сказал он. Си также отметил, что Китай сократит свои вложения в облигации США, если США предпримут шаги по введению финансовых санкций в отношении страны, например, исключение материкового Китая или Гонконга из платежной системы SWIFT оперирующей в долларах США. статью прочитали: 30 человек Комментарии