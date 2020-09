Видео, в котором, как сообщается, показан российский пилот на земле Ливии после катапультирования

На кадрах также виден вертолет Ми-24 Hind, который якобы прилетел на помощь

SEPTEMBER 8, 2020

YOUTUBE CAPTURE На видео, которое недавно появилось в социальных сетях, предположительно запечатлен русскоязычный пилот после того, как его самолет упал в Ливии, и которого вот-вот подберет боевой вертолет Ми-24 Hind. В клипе показаны лежащие на земле бело-оранжевый парашют и другое снаряжение, в том числе шлем того типа, который часто носили и носят пилоты советских и более современных российских боевых самолетов, что говорит о том, что именно такой пилот спасся из упавшего самолета. Это произошло через несколько месяцев после того, как американские военные впервые заявили, что российские пилоты летают на истребителях МиГ-29 Fulcrum и бомбардировщиках Су-24 Fencer с задачей поддержки мятежного ливийского генерала Халифы Хафтара и его Ливийской национальной армии.

В двухминутном видео, которое не датировано, но, похоже, впервые появилось в сети 7 сентября 2020 года, пилот, снимающий фильм, говорит по-русски, когда он ходит вокруг лежащего на земле парашюта, лётного шлема, радиомаяка с антенной и других предметов разбросанных на земле среди усыпанного камнями пустынного ландшафта. Он упоминает, что катапультировался из своего самолета. Затем в видео делается пауза, съемка возобновляется, чтобы показать приближающийся вертолет Хинд, который вероятно прилетел чтобы забрать пилота.

Однако в видео нет никаких видимых обломков, которые бы указали на тип самолета, которым управлял пилот, и летчик не говорит, был ли он сбит или столкнулся в полете с какой-либо аварийной ситуацией, которая вынудила его катапультироваться. Также есть вероятность, что эти видеозаписи были сделаны во время каких-то поисково-спасательных учений проводившихся в обстановке приближенной к боевой.





Лицо пилота, сидящего на земле в конце видео, не видно. В пустынном ландшафте нет явных ориентиров, по которым можно было бы определить, где оно было снято. “Хинд”, похоже, не имеет четкой маркировки, но имеет ту же схему камуфляжа, что и техника, которую использует Ливийская национальная армия (ЛНА).

YOUTUBE CAPTURE Вертолет Hind на видео с русскоговорящим пилотом на земле якобы после того, как его самолет разбился в Ливии.

На видео ниже показан захваченный войсками ПНС вертолет Ливийской национальной армии “Hind” с аналогичной схемой камуфляжа.





Ми-24 - ударный вертолет, но он также имеет уникальный пассажирский отсек в центральной части фюзеляжа. Это делает его особенно подходящим для проведения, в том числе, поисково-спасательных операций.

Как уже отмечалось, шлем с пятью видимыми портами наверху обычно используется лётчиками при пилотировании различных боевых самолетов советской эпохи, а также новейших моделей боевых самолетов российского производства. Это, в сочетании с заявлением пилота, что он катапультировался из своего самолета, убедительно указывает на то, что, перед тем, как катапультироваться, он пилотировал какой-то боевой самолет.

YOUTUBE CAPTURE Шлем с пятью портами сверху на видео якобы из Ливии

AP. Российский летчик в Сирии в таком же шлеме, но с кронштейном для крепления прибора ночного видения, установленным спереди, забирается в самолет Су-35 Flanker.

TASS Президент России Владимир Путин был замечен в одном из таких шлемов, только синего цвета, в двухместном истребителе Су-27 Flanker.

Однако известно , что ранее в этом году ЛНА Хафтара получила по меньшей мере 14 боевых самолетов российского производства - МиГ-29 и Су-24. Су-24 - двухместный самолет, МиГ-29 - одноместный истребитель. Таким образом, то, что на этой видеозаписи якобы из Ливии, есть только один пилот, может указывать на потерю МиГ-29 Fulcrum.

Спутниковый снимок, полученный The War Zone из Planet Labs, показывает боевые самолеты Су-24 на авиабазе Аль-Джуфра в центральной Ливии в июле. PHOTO © 2020 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION

AFRICOM Аннотированные спутниковые снимки, опубликованные Африканским Командованием ВС США, на которых видны два МиГ-29 в Эль-Джуфре в мае 2020 года.

Американские военные также заявили, что управляли этими самолетами (от имени ЛНА) российские наемники, связанные с частной военной компанией под названием Вагнер, а возможно, даже и военнослужащие действительной службы российских вооруженных сил. У Вагнера, во всяком случае, налажены очень прочные связи с Главным управлением военной разведки России, которое чаще называют российским сокращением ГРУ.

«По оценкам USAFRICOM [Африканское командование ВС США], российская поддержка ЛНА в этом квартале включала около 3000 наемников группы Вагнера и около 2000 сирийских наемников, спонсируемых Россией», - говорится в недавнем отчете генерального инспектора Министерства обороны США , охватывающем различные военные действия в Африке в период с апреля по июнь 2020 г. USAFRICOM заявил в пресс-релизе, что «есть опасения, что этими российскими самолетами управляют неопытные негосударственные наемники [группа Вагнера], которые не будут соблюдать международное право, а именно, - они не связаны традиционными законами поведения в вооруженных конфликтах».

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, а также России, в настоящее время вовлечена, среди прочих, в гражданский конфликт в Ливии с поддерживаемым ООН Правительством национального согласия (ПНС). В настоящее время основным спонсором ПНС является Турция.

DOD Карта с примерными зонами контроля в Ливии по состоянию на июнь 2020 года.

Хотя в этом недавнем видео нет никаких доказательств стрельбы, по сообщениям, обе стороны развертывают все большее количество средств ПВО по всей стране, поскольку разгорелась воздушная война, о чем вы можете прочитать более подробно в прошлом выпуске War Zone. Несомненно, МиГ-29 мог быть сбит даже довольно простыми средствами ПВО, особенно при работе на малых высотах и ​​при относительно неопытности пилотов.

AFRICOM На другом аннотированном спутниковом снимке, опубликованном AFRICOM, показан российский транспортный самолет Ил-76 Candid на авиабазе Аль-Хадим на востоке Ливии в июле 2020 года. Также на снимке выделены самолеты Су-24 и системы ПВО Панцирь-С1, которые обслуживаются, как утверждается, наемниками Вагнера.

МиГи-29-е в Ливии, по всей видимости, представлены моделями первого поколения - оригинальный 9.12 Fulcrum-A и «горбатый» 9.13 Fulcrum-C - которые обычно не имеют сложных систем самозащиты . В апреле ПНС заявило об уничтожении двух китайских беспилотников Wing Loong и вертолета Ми-24 Hind с использованием средств наземной ПВО.

Если последние кадры «сбитого» пилота подтвердятся, будет интересно посмотреть, как отреагирует Москва. Когда в Хмеймиме появились фотографии МиГ-29, российские официальные лица заявили, что это бывшие российские МиГ-29, которые должны были быть переданы сирийским ВВС. Хотя Сирия, безусловно, могла бы эффективно использовать дополнительное, хотя и бывшее в употреблении вооружение, для пополнения своего изношенного парка , нет никаких доказательств того, что МиГи-29 анонимного вида остались в стране. Кремль также публично отрицает отправку каких-либо боевых самолетов в Ливию, несмотря на имеющиеся доказательства обратного.

В прошлом в Сирии российское правительство также отрицало какие-либо связи с российскими частными военными подрядчиками, сражающимися бок о бок с силами, лояльными сирийскому диктатору Башару Асаду, даже после крупных стычек с американскими войсками в этой стране. ЛНА - не единственная, кто нанимает иностранных наемников: Турция также способствовала развертыванию тысяч боевиков из Сирии для сражений на стороне ПНС в этом году. В прошлом ПНС также использовало иностранных наемников для управления собственными боевыми самолетами, в том числе по крайней мере одного американца , который также был ветераном ВВС США, но не бывшим пилотом.

В целом кажется маловероятным, что Кремль почувствует давление, чтобы признать связь с этим русскоязычным пилотом и сообщением о потере их самолета в Ливии. Однако в случае независимого подтверждения это только предоставит больше доказательств растущего участия России в ливийском конфликте.

