Путин извинился за Захарову

Перед кем он еще извинялся и в каких случаях?

11 сентября 2020

Владимир Путин извинился перед Александром Вучичем за пост в "Фейсбуке" представителя МИД Марии Захаровой, в котором она сравнила позу сербского президента во время визита в Белый дом со сценой из фильма "Основной инстинкт" с участием Шэрон Стоун. Когда еще извинялся Путин?

Об извинениях Путина Вучич рассказал в четверг в эфире национального телевидения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. "Да, это так", - сказал Песков.

По словам президента Сербии, извинения ему принес также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Захарова пять дней назад опубликовала в "Фейсбуке" фотоколлаж, на котором фото встречи президента Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне было совмещено со знаменитым кадром допроса Кэтрин Трамелл (которую играет Стоун) в фильме "Основной инстинкт".

Maria Zakharova

about a week ago

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.

UPD Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо.

Этот пост до сих пор доступен, хотя вызвал большой политический скандал. В Белграде сочли его оскорбительным.

Песков ранее говорил, что Захарову неправильно поняли. Сама представитель МИД России сразу же извинилась и уточнила, что ее пост был направлен против "высокомерного отношения со стороны "исключительных", а не против сербского лидера.

Публичные извинения от Путина и просьбы его простить можно услышать не так часто. Вот несколько примеров.

Просил прощения за жертвы "Норд-Оста"

26 октября 2002 года после штурма театрального центра на Дубровке, где чеченские боевики захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он попросил прощения у родственников погибших.

"Я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить", - говорил Путин.

В ходе штурма был применен газ, и в результате отравления, плохой организации вывоза людей в больницы и неэффективных и несвоевременных мер по оказанию им помощи погибли как минимум 130 заложников (по официальным данным).

Просил прощения у олимпийцев

31 января 2018 года Путин просил прощения у членов олимпийской сборной России, которые готовились к отъезду в Южную Корею. На Олимпиаду-2018 допустили только 169 российских спортсменов, хотя изначально Россия планировала отправить в Пхенчхан 500 участников. Остальные не были допущены из-за допингового скандала.

"Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда для этого нужно приложить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то", - говорил Путин.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [таких нападок] оградить", - произнес он.

Извинялся перед работниками рыбокомбината

14 апреля 2016 года во время "Прямой линии" Путину показали жителей Дальнего Востока, которые работали на курильском острове Шикотан на рыбокомбинате "Островной" и жаловались на невыплату зарплат.

"Условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют", - говорила одна из участниц телемоста. Покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег.

Путин тогда поручил генпрокурору разобраться. "А людям, которые стоят сейчас перед нашим корреспондентом и перед нами, я хочу принести извинения. Сделаем все для того, чтобы ситуация была исправлена", - говорил он.

После этого в течение часа возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия.

Извинялся за Нарышкина

22 сентября 2016 года Путин извинился перед избирателями Кингисеппского одномандатного округа - за то, что избранный ими Сергей Нарышкин переходит из Госдумы в Службу внешней разведки.

Извинения прозвучали на встрече не с избирателями, а с самим Нарышкиным и его предшественником на посту главы СВР Михаилом Фрадковым. И извинялся Путин тогда не за себя, а за Нарышкина.

"Сергей Евгеньевич, всем известно, что вы проходили сейчас нелегкий путь в рамках предвыборной кампании и не планировали слагать своего депутатского мандата. Хочу за вас извиниться перед вашими избирателями, которые оказали вам большое доверие, избрав депутатом", - говорил Путин.

Извинялся перед Меркель за собаку

В январе 2007 года во время переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи рядом появился президентский лабрадор Кони, который напугал Меркель.

"Во время беседы Кони несколько раз отвлекалась от поедания журналистов (взглядами) и подходила к немецкому канцлеру. Ангела Меркель замирала и, казалось, переставала слышать российского президента, который был вынужден наконец схватить собаку за поводок и даже шлепнуть ее - но, кажется, поощрительно", - писал кремлевский обозреватель "Коммерсанта" Андрей Колесников.

В 2007 году Путин принимал Меркель в резиденции "Бочаров ручей" вместе со своей собакой

Спустя девять лет Путин вспомнил об этом в интервью немецкой газете Bild. По словам Путина, он не знал, что Меркель боится собак.

"Нет, конечно. Ничего я об этом не знал. Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это", - сказал Путин.

Извинялся за баланду

"Я извиняюсь перед теми людьми, которые в таком положении оказались", - сказал Путин 4 сентября 2013 года, обращаясь к жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения.

Извиняться пришлось, потому что люди столкнулись с проблемами в эвакуационных пунктах. "Нельзя людей бросать туда, чтобы, как они писали, сами стены красили и баланду ели", - констатировал президент России.

При этом Путин, как и в случае с назначением Нарышкина, оговаривался, что просит прощения за других представителей властей: "Если местные чиновники не извинились до сих пор, я за них извиняюсь, но надо поправить, навести порядок".

Извинялся за свой кортеж

7 октября 2012 года в программе "Центральное телевидение" на НТВ Путин решил извиниться за неудобства, которые испытывают москвичи из-за перекрытия дорог во время проезда его кортежа.

"Я сожалею и приношу свои извинения тем, кому мы доставляем неудобства… Мне неудобно. Но надо же как-то работать", - заявил тогда Путин.

"Иногда я слышу звуки клаксонов недовольных автомобилистов. Жаль, что при передвижении по Москве только в редких случаях можно воспользоваться вертолетом", - посетовал президент. Тогда же он пообещал, что пересядет с "Мерседеса" на российский лимузин - и это обещание выполнил. 7 мая 2018 года Путин приехал на инаугурацию на лимузине "Аурус" российской сборки.

В феврале того же года Путин, занимавший пост премьера и снова выдвигавшийся в президенты, уже извинился перед москвичами, которым пришлось столкнуться с неудобствами из-за митинга в его поддержку на Поклонной горе.

И за Pussy Riot - перед верующими

7 марта 2012 года, пока по делу о "панк-молебне" Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве еще шло следствие, Путин, будучи тогда премьер-министром, на встрече в Белом доме с журналистками правительственного пула (накануне 8 марта) извинился за действия участниц группы.

"Если они нарушили порядок, заведенный в храме, то я приношу свои извинения всем верующим и священнослужителям. Надеюсь, что этого больше не повторится", - сказал тогда Путин.

Отношение к акции у Путина было "крайне негативное", говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Когда участницы Pussy Riot уже получили сроки, российский президент отзывался об этом одобрительно: "Докатили до суда, а суд залепил им двушечку. Я здесь ни при чем. Они этого хотели, они это получили".

И еще

28 сентября 2011 года на встрече с писателями Путин извинился перед авторами детективов за то, что называл их произведения "легким чтивом".

7 июля 2017 года ему пришлось извиняться перед японским премьер-министром Синдзо Абэ - за то, что заставил ждать его около часа. Путин оправдывал свое опоздание затянувшейся встречей с лидером США Дональдом Трампом, их первой встречей, которая проходила в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Путин извинялся перед Абэ и за себя, и за Трампа.

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