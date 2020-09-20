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Латвийские врачи-русофобы подтёрлись клятвой Гиппократа

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опубликовано редакцией на Переводике 19.09.20 12:54
скаут: monovvar;
 
 

Латвийские врачи-русофобы подтёрлись клятвой Гиппократа

Русофобия поистине лишила Латвию здравого смысла. И, скорее всего, будущего. Ярким примером тому служит весёлая и патриотичная (по мнению рассказчика) история, поведанная журналистам вице-президентом Латвийского общества врачей, анестезиологом-реаниматологом Робертсом Фурманисом.


Этот, казалось бы, не последний в системе здравоохранения Латвии человек похвастался СМИ, что отказался помочь одному из посетителей только за то, что тот заговорил с ним на русском языке. По словам врача, в больницу имени Страдыня в Риге как-то зашёл человек в футболке с надписью «Россия». Он спросил у Фурманиса, как пройти в родильное отделение. Однако врач отказался указать дорогу, объяснив это тем, что посетитель обратился к нему не на государственном языке. Последнему пришлось уйти не солоно хлебавши.


Вот такой, на первый взгляд незначительный случай произошёл в одной из столиц европейской столицы. Что самое страшное, сам доктор не считает, что сделал что-либо постыдное. Свой поступок он объяснил тем, что придерживается националистических взглядов и так же поступил бы каждый латвийский патриот. 


И это говорит врач, работающий в стране, 40% населения которой – русскоязычные граждане.

Фурманис, сам того не понимая, вынес Латвии приговор. Русофобия действительно разрушает здесь не только экономику и здравоохранения, но и лишает Прибалтику здравого смысла. А также, естественно, будущего. С такими людьми на важных для государства постах Латвию не ждёт ничего хорошего. И надежды на выздоровление нет, судя по хвастовству Фурманиса.

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