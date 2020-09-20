навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
20.09.20  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
20.09.20   Редакция

После столкновений между американскими и российскими военными Пентагон отправляет дополнительные войска в Сирию

(0)
 
20.09.20  

Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

(0)
19.09.20   Редакция

Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

(0)
18.09.20   Редакция

США подтвердили причастность к беспорядкам в Белоруссии

(0)

последние за вчера, 19.09.20  
16:32   Редакция

Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

(0)
12:54   Редакция

Латвийские врачи-русофобы подтёрлись клятвой Гиппократа

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.09.20 04:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Венесуэльский супертанкер внезапно превратился в российский

Posted in Tanker and Oil Industry by Mikhail Voytenko on Sep 18, 2020.

Venezuelan VLCC tanker suddenly turned into Russian

Венесуэльский супертанкер VLCC (very large crude carrier ) AYACUCHO, в начале мая этого года  сменил  флаг, найдя довольно необычную замену, -  теперь он  зарегистрирован под российским флагом и получил  русское имя MAXIM GORKY, хотя понятно, что он  все еще управляется венесуэльскими интересантами. Эта новость  сегодня  внезапно  попала в ТОП российских заголовков, и мне уже позвонил ряд российских мейнстримовых агентств, попросив интервью. Россия имеет два регистра, один из которых является международным российским регистром, открытым для иностранных компаний-нерезидентов. Венесуэльский VLCC был зарегистрирован в этом втором реестре, поэтому для всех целей VLCC может считаться зарегистрированным за   FOC (Российский открытый реестр морских судов).

Какова  цель? Я думаю, это в основном вопрос безопасности, чтобы избежать санкций США и, вероятно, захвата. Российский флаг может обеспечить такую защиту, а может и нет, кто знает. Многие государства, включая государства-изгои, считают, что США гораздо слабее, чем 6 месяцев назад, и справедливо, благодаря демократам, BLM, "пандемическому" саботажу и общим беспорядкам.

Танкер в настоящее время,  находится в Южной Атлантике, плывет в юго-восточном направлении и отмечен как "В  ожидании заказов". Он  покинул Венесуэлу в начале сентября, вероятно, груженым.


FleetMon Vessel Risk Rating: https://www.fleetmon.com/services/vessel-risk-rating/

MAKSIM GORKY

MAKSIM GORKY 

IMO 9590008

MMSI 273212070

Type Oil tanker

Location Out of Range



статью прочитали: 123 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 