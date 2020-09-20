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дата публикации 20.09.20 05:19
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Русскоязычные СМИ Канады

Эспер заявил об опасности работ России и Китая в сфере искусственного интеллекта

15.09.2020 Фото с pixabay.com

Глава Пентагона сказал, что «ревизионистские державы» используют новейшие технологии с прицелом на изменение международных правил и норм в свою пользу.

Министр обороны США Марк Эспер предупредил, что Россия и Китай делают успехи в области искусственного интеллекта с целью расширения своего влияния за рубежом и усиления контроля над своими обществами.

Глава Пентагона заявил об этом на симпозиуме, организованном Объединенным центром искусственного интеллекта.

Эспер отметил, что президент России Владимир Путин заявлял, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет править миром, и что Россия увеличила инвестиции в развитие технологий.

«Его намерение состоит в том, чтобы использовать любое возможное преимущество для расширения влияния России и урезания суверенитета других», – сказал Эспер.

По словам Эспера, Россия использовала сложную и хорошо скоординированную комбинацию беспилотников, кибератак и артобстрелов, чтобы нанести серьезный ущерб украинским силам, когда она вторглась в эту страну.

«После этого Москва объявила о разработке автономных систем на базе искусственного интеллекта для наземных транспортных средств, самолетов, атомных подводных лодок, а также систем командования и управления, – сказал он. – Мы ожидаем, что они используют эти возможности в будущих зонах боевых действий».

По мнению министра, искусственный интеллект способен изменить картину на поле боя, и страна, которая первая начнет его применять, будет иметь огромные преимущества перед конкурентами.

«В отличие от современного снаряжения или платформ следующего поколения, искусственный интеллект образует собственную лигу и обладает потенциалом изменить практически каждый аспект боевых действий – от вспомогательных структур до передовой, – сказал он. – Вот почему мы не можем позволить себе уступить высоту ревизионистским державам, которые хотят обойти, нарушить или переделать международные правила и нормы в свою пользу и в ущерб остальным».

По словам Эспера, Народно-освободительная армия Китая видит в искусственном интеллекте прорывную технологию, которая позволит самой большой армии на земле создать недорогое автономное оружие дальнего радиуса действия для противостояния американским обычным вооружениям, используемым для проецирования военной мощи.

«В данный момент китайские производители оружия продают автономные беспилотники, которые, как они заявляют, могут наносить летальные, точечные удары, – сказал министр. – Тем временем китайское правительство занимается разработкой стелс-беспилотников нового поколения, которые они готовятся экспортировать за рубеж».

Эспер добавил, что «Пекин создает государство слежки 21-го века, предназначенное для осуществления беспрецедентного контроля над собственным народом».

«Располагая миллионами камер, стратегически расположенными по всей стране, и миллиардами единиц данных, генерируемых китайским Интернетом, Компартия Китая вскоре сможет идентифицировать практически любого человека, входящего в общественное пространство, и цензурировать инакомыслие в режиме реального времени», – заявил глава Пентагона.

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