навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
20.09.20  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
20.09.20   Редакция

После столкновений между американскими и российскими военными Пентагон отправляет дополнительные войска в Сирию

(0)
 
20.09.20  

Раритет: Сталинский стиль в Прибалтике

(0)
19.09.20   Редакция

Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

(0)
18.09.20   Редакция

США подтвердили причастность к беспорядкам в Белоруссии

(0)

последние за вчера, 19.09.20  
16:32   Редакция

Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

(0)
12:54   Редакция

Латвийские врачи-русофобы подтёрлись клятвой Гиппократа

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 20.09.20 05:28
скаут: Игорь Львович;
   
 

Русскоязычные СМИ Кипра

Каждый пятый киприот считает русский вторым языком в стране

16 сентября 2020 |Источник: Russian Media Group

Каждый пятый киприот считают русский вторым языком в стране

Фото: linguis.net

В Европейском Союзе 23 официально признанных языка, в то время как существует порядка 60 региональных языков коренных народов и языков меньшинств. 54 процента европейцев могут разговаривать на одном дополнительном языке, а 25 процентов – на двух.

В то время как европейцы в подавляющем большинстве считают английский язык самым полезным иностранным языком для изучения и признают его вторым.

Неудивительно, что русский язык преобладает в Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. А 19% населения Кипра признают русский вторым национальным языком страны. Немецкий язык считается самым полезным вторым языком людьми не менее чем в одиннадцати странах.

Europe's Second Most Useful Foreign Languages


статью прочитали: 97 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 