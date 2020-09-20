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НАШ КОММЕНТАРИЙ

Леонид Швец, автор haqqin.az 16 сентября 2020,

Всем известен знаменитый лозунг Дональда Трампа, с которым он шел на выборы в 2016 году и под которым он правил в Белом доме: «Сделаем Америку снова великой». Как показал опрос исследовательского центра Pew, проведенный в 13 странах, ближайших партнерах США, при 45-м президенте отношение к Америке сильно изменилось в худшую сторону.

Подобные исследования ведутся исследовательским центром Pew с 2000 года, поэтому есть большая база для сравнения. Не будет преувеличением сказать, что сейчас отношение к США среди союзников и партнеров находится на историческом минимуме в нынешнем столетии.

В среднем 34% граждан этих стран относятся к США позитивно. Лучше всего в Южной Корее, где таких 59%, хуже всего в Бельгии, где с одобрением об Америке отзываются 24%. Даже в Великобритании, самом тесном партнере США в Европе, только 41% позитивных откликов, в самой близкой географически Канаде – 35%. Для сравнения - в 2000 году в Британии таких было 83%, в Канаде – 72%.

На ухудшении отношения союзников к Соединенным Штатам сказались два фактора: собственно президентство Дональда Трампа, который не раз говорил, что с партнерами по торговым, военным и политическим союзам нужно вести себя пожестче, и крайне неудачная попытка США справиться с коронавирусом, за которой также просматривается фигура нынешнего президента.

Средняя цифра одобрительного отношения к Трампу в странах-партнерах – 16%. Хуже всего отношение к нему в Бельгии – 9% позитивных ответов и 10% в Германии и Дании. Относительно лучше к американскому президенту относятся в Японии, 25%, и Австралии – 23%. Остальные союзники расположились где-то между этими крайностями, но меньше 20%, которые выявились в Канаде. Для сравнения, Бараку Обаме высказывали свое доверие в 2016 году на уровне 86% в Германии, 84% во Франции, 79% в Великобритании.

По популярности в странах Запада президент Трамп уступает даже Путину и Си Цзиньпину. Самым популярным лидером является канцлер Германии Ангела Меркель – средняя поддержка в 76%, за ней с результатом в 64% следует президент Франции Эммануэль Макрон. У британского премьера Бориса Джонсона 48%. Путину и Цзиньпину доверяют 23% и 19% соответственно. Еще раз напомним, у Трампа уровень доверия – 16%.

Невысокое мнение об Америке обусловлено провальной борьбой с коронавирусом: в среднем 84% граждан из стран-союзников считают, что Штаты плохо справились с этой проблемой. Для сравнения: 57% считают удачной борьбу с пандемией в Евросоюзе, в среднем 74% довольны тем, как справились власти собственной страны, и даже китайский опыт оценили позитивно 37%. США среди неудачников – без конкурентов, что действительно неожиданно на страны – мирового экономического лидера и обладателя передовой медицины.

Когда-то противоречивый, но при этом, безусловно, привлекательный образ Америки сильно потускнел в последние годы. При Трампе она перестала для граждан ведущих стран Запада олицетворять образ государства-лидера. Впору Джо Байдену, конкуренту Трапа на грядущих президентских выборах, подхватывать лозунг: «Сделаем Америку снова великой».

Рауф Оруджев| 16 сентября 2020,

Азербайджан запретил самолетам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС России, возвращавшимся из Сирии, пройти через свое воздушное пространство. Об этом сообщают российские СМИ.

Конкретно два портала — Аvia.pro и ИА «Красная Весна». Причем, оба они ссылаются на Telegram-канал «Записки охотника».

Два самолета сил ДРЛО ВКС России, в том числе самолет-разведчик А-50, возвращались из Сирии через Каспийское море. На подлете к воздушному пространству Азербайджана самолеты развернулись и пошли в обход.

«Не обошлось без проблем — Азербайджан не пропустил через своё ВП, пришлось обходить через Туркменистан», — говорится в сообщении канала. К сообщению прикреплен снимок маршрута, которым летели самолеты, сделаный с сайта flightradar24.

На снимке видно, как российские самолеты на подлете к воздушному пространству Азербайджана делают петлю и уходят в сторону Туркменистана. По данным канала, самолеты возвращались в Россию в рамках механизма ротации.

Интересно, станет ли это теперь правилом? Шаг вообще показательный, прямо отсылающий к вопросу о 400 тоннах военных грузов, доставленных в Армению в облет Азербайджана в дни июльской эскалации близ Товуза

И конечно интересно, как это событие может отразиться на отношениях Баку-Москва. То есть, долго ли Баку сможет иметь смелость так отвечать Москве — почти на равных? Что способен предпринять в ответ Кремль, если ему что-то в этом не понравится? И не мог ли Баку решиться на такой шаг по совету Анкары?

Своими мнениями по этому поводу поделились с # иностранные эксперты.

Руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Владимир Копчак:

— Давать оценки и пояснения этому, так сказать, инциденту нужно держа в голове несколько «если». Дело в том, что на сегодня пока нет официальных комментариев ни со стороны Баку, ни со стороны Москвы. Новость же в информационном поле несколько дней живет своей жизнью, сформированной оценками разных небезразличных порталов, Телеграм-каналов, экспертов и «экспертов».

Безусловно, этот информационный посыл очень удачно лёг в конфронтационную повестку похолодания отношений между Азербайджаном и РФ после июльских пограничных боев близ Товуза и не снятого с двусторонней повестки скандала вокруг «400 тонн российских военных грузов в Армению»

Как правило, маршруты таких бортов согласовываются заранее. Поэтому если, к примеру, российский борт изначально НЕ должен был лететь через Азербайджан, это одна история. Лётчики могли отклониться от маршрута (намеренно или «по ошибке»), приблизившись к азербайджанской границе. Азербайджанские ПВО его предупредили, не пропустили, и здесь вряд ли стоит искать какой-то «демарш» со стороны Баку. Речь, скорее, о (не)преднамеренной провокации со стороны российского борта.

Другое дело, если российский А-50 следовал по неоднократно отработанному маршруту (что более вероятно) в рамках существующего межгосударственного соглашения (по какому маршруту он добрался ранее в Сирию – самый интересный вопрос). В таком случае его непропуск со стороны Баку выглядит как демонстративный жест в сторону Москвы. Понятием «недружественный», не зная деталей, оперировать не хочется, это всё, как ни крути, наши предположения.

Ряд комментаторов делают акцент на том, что не был пропущен именно самолёт-разведчик, что якобы добавляет логики азербайджанской позиции «не пропускать». Я бы на этом внимание не заострял. Во-первых, если инцидент реально имел место, то мы всё-таки имеем дело с ротацией российских ВКС в рамках «сирийского экспресса», поэтому — см.выше. Во-вторых, самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления, коим является А-50 (пускай и слабенький, но аналог натовских систем AWACS), для выполнения разведывательных задач не обязательно рекомендуется вторгаться в воздушное пространство другой страны, здесь скорее наоборот. Тем более, если речь идёт об Азербайджане.

Российские «первоисточники» информации об инциденте могут быть заинтересованы в создании и усилении картинки конфронтации между Азербайджаном и РФ (не говоря уже о тиражирующих её армянских СМИ). Даже если информационный фон не соответствует произошедшему над Каспием, это, без сомнения, добавляет нервозности в азербайджано-российские отношения. Не говоря уже о том, если имел место показательный выпад Баку в сторону Москвы…

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Действия по согласованию с Анкарой тут возможны.

Москва однозначно воспримет это как недружественный шаг и в ответ усилит поддержку Армении, в том числе и информационную

Ответить на вопрос о том, долго ли Баку сможет продолжать проводить недружественную России линию, я не могу, ибо мне неизвестны наличие воли и упорства у азербайджанского правительства, но ЛЮБОЙ шаг, направленный на сужение русского пространства и отдаление от Москвы я бы приветствовал.

От Кремля, помимо неизбежной проармянской позиции можно ожидать санкций, в том числе направленных на ограничение бизнес-интересов азербайджанской диаспоры в крупных городах. Вспомните антигрузинскую кампанию 2008 года, в частности, в Москве. Азербайджан в этом плане достаточно уязвим — отзыв лицензии на работу на территории РФ, например, Международного банка Азербайджана стал бы с моей точки зрения достаточно чувствительным ударом.

Так думают эксперты, ну а нам остается только наблюдать за дальнейшим развитием событий.

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