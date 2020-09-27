КАРАБАХ

Сентябрь 27, 2020

Премьер-министр страны Никол Пашинян

Решением правительства в Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступает в силу с момента публикации. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Я призываю личный состав, приписанный к войскам, явиться в свои территориальные военкоматы», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее военное положение и мобилизация были объявлены в Карабахе.

Напомним, что утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и двух раненых мирных жителях.

2020/09/27 Татевик Саргсян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в связи с продолжающимися боевыми действиями по всей протяженности линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

«Очередным нападением на Азербайджан Армения еще раз показала, что она представляет собой самую большую угрозу региональному миру и спокойствию. Турецкая нация, как всегда, всеми силами поддерживает азербайджанский народ», - отметил Эрдоган.

Он обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов и неспособности адекватно отреагировать на «агрессию» Армении.

Эрдоган также раскритиковал тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ «за 30 лет неэффективной работы, далекой от решения проблемы».

Президент Турции призвал армянский народ «отстаивать свое будущее против руководства, которое ведет его к гибели и использует его как марионеток», в то же время призвав мировое сообщество поддержать Азербайджан.

Эрдоган сообщил, что сегодня он разговаривал по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил ему, что «Турция будет и дальше поддерживать азербайджанских братьев, руководствуясь принципом «Одна нация, два государства».

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Азербайджан

О ситуации вокруг карабахского конфликта, а также и предупреждении посольства США и визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тайво Клаара рассказал в интервью # эксперт по международному праву, выпускник Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам в области экономики и права Фархад Мирзоев.

— Как вы оцениваете заявление посольства США, призвавшего своих граждан воздержаться от поездок за пределы Абшерона, а также призыв резервистов на сборы? Можно ли сказать, что к сегодняшней ситуации уже все были готовы?

— Заявление посольства США – вполне стандартная юридическая процедура, исходящая из инструкций и внутренних правил Госдепартамента и, в целом, стратегии государства по защите собственных граждан от любой угрозы, представляющей опасность для их жизни. Такие заявления публикуются с различной периодичностью практически с первых дней открытия диппредставительства США в Азербайджане, т.к. армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха до сих пор не разрешен и оккупация азербайджанских территорий имеет все еще место быть на протяжении свыше двух десятков лет. Кроме того, в периоды каких-то локальных военных столкновений такие призывы учащаются. Полагаю, это обычная стандартная практика и не стоит воспринимать ее как какой-то намек или как-то иначе интерпретировать …

Ситуация с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха всегда была и остается взрывоопасной, т.к. основная проблема — это продолжающаяся оккупация территории одного суверенного государства со стороны вооруженных сил другого государства. Полагаю, оспаривать это никто не будет, а если таковые все-таки найдутся, то им достаточно будет взглянуть на четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 85, 874 и 88), резолюции ПАСЕ, резолюции ЕС и дело Чирагова и других против Армении (Chiragov and others v Armenia), рассмотренным Европейским судом по правам человека.

В таком случае, чисто с точки зрения международного права, любое государство, которое подверглось агрессии, имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Без каких-либо сомнений, Азербайджан обладает правом применить адекватную силу против любого агрессора, который осуществил оккупацию его международно-признанных территорий. То есть, пока имеет место незаконная оккупация азербайджанских территорий, шансы на военное столкновение всегда будут весьма высокими.

Единственным основанием «снизить градус» в этом конфликте может быть деоккупация всех азербайджанских территорий и возвращение к цивилизованному диалогу о достижении мирного соглашения с Азербайджаном.

— Как вы оцениваете последние столкновения с точки зрения международного права?

— Как я уже отметил, на протяжении всего времени данного конфликта с точки зрения международного права у Азербайджана есть законное право на самооборону. Термин «начать войну» сам по себе в корне неправильный. Азербайджан никогда не начинал войны против какой-либо страны и, насколько знаю, такого намерения не имеет. Все, о чем мы говорим – это адекватное применение силы в качестве ответной реакции на любой вид агрессии со стороны другого государства или определенных сил, поддерживаемых какими-либо государствами. С юридической точки зрения правильно это называть «осуществление права на самооборону».

Азербайджан не на словах, а на деле доказал мировому сообществу, что он приверженец мирных переговоров и строго следует нормам и принципам международного права, а именно принципу мирного разрешения международных споров. На протяжении 26 лет Азербайджан вел переговоры с Арменией и терпел всякие провокации, оставаясь приверженцем озвученных норм и принципов международного права. Но любое терпение нельзя испытывать вечно! Последние военные провокации на армяно-азербайджанской границе в районе Товуза, гибель азербайджанских военных и мирного жителя, и фактический срыв мирных переговоров армянской стороной являются серьезным аргументом для азербайджанской стороны для осуществления Азербайджаном права на самооборону для деоккупации своих территорий, незаконно захваченных и удерживаемых свыше двух десятков лет.

Последние провокационные действия, предпринимаемые со стороны Армении, в том числе заселение оккупированных территорий террористами ПКК и боевиками из Ливана, Сирии и прочих стран, набор добровольцев, военные учения для армянских женщин под лидерством первой леди Армении, скопление войск и техники на линии фронта, а также агрессивная риторика армянских официальных лиц о стратегии «новые территории в обмен на мир и узаконение оккупации азербайджанских территорий», повышают шансы на то, что Азербайджан может предпринять в скором времени адекватные меры в целях самообороны. Единственным шансом предотвратить это является оказание необходимого давления на Армению со стороны мирового сообщества для того, чтобы она немедленно приостановила все указанные агрессивные действия.

— Какова позиция России? Смогут ли и на этот раз армяне обратиться за помощью к Москве, чтобы оттуда позвонили в Баку?

— Россия одна из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, играющая важную роль в регионе и является важным посредником в данном конфликте. Азербайджан и Россия заключили свыше десятка соглашений о стратегическом сотрудничестве и в последние годы сотрудничество между странами движется лишь по возрастающей, и такое сотрудничество основано на суверенном равенстве сторон.

В данном случае, Азербайджан от России, как страны, с которой его связывает общая история, культура и ценности, ожидает конструктивной позиции касательно нынешней эскалации. Азербайджан и его общественность приветствовала недавние заявления министра иностранных дел РФ относительно срыва переговоров со стороны Армении и ее ответственности за эскалацию ситуации, а также необходимости деоккупации азербайджанских территорий.

На мой взгляд, такой и должна быть позиция великой державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН и стратегического партнера, основанная на фундаментальных принципах международного права. Кроме того, Россия абсолютно не заинтересована в наличии такого военного обострения у своих южных границ и между двумя своими стратегическими партнерами.

Как я отметил ранее, отношения РФ и Азербайджана основаны на суверенном равенстве сторон и стратегическом партнерстве. С точки зрения международного права, речь не идет о том, что одно государство может принудить другое государство остановить осуществление ею права на самооборону в ответ на агрессию. Единственным органом, способным законно в соответствии с международным правом остановить военные операции по осуществлению права на самооборону, является Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является и Россия.

Учитывая авторитет и влияние России на обе стороны и в регионе в целом, на нее ложится бремя посреднической и миротворческой миссии, в том числе вклада в снижение нынешней напряженности и военной эскалации. Является неоспоримым, что в силу ряда обстоятельств, Россия обладает всем арсеналом средств, чтобы помочь в разрешении данного конфликта на основании международного права и снизить возможность нового военного противостояния. Это то, чего от России ожидает Азербайджан и ее народ.

— С официальным визитом в Баку был также и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Как вы думаете, как в ЕС и в целом мировое сообщество относятся к ситуации вокруг карабахского конфликта? Будут ли они пытаться предотвратить войну и есть ли у них желание и, самое главное, возможность предотвратить эскалацию?

— ЕС – важный экономический партнер Азербайджана и имеет большие интересы в регионе. Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а посему любое обострение ситуации в регионе не в ее интересах. Позиция ЕС четко была обозначена им в Резолюциях 2216 (2009 г.) и 2315 (2012 г.).

ЕС подтвердил, что обеспокоен незаконной оккупацией азербайджанских территорий и призвал Армению положить этому конец. Поэтому позиция ЕС четко выражена в указанных резолюциях. ЕС весьма пассивен в регионе в данных вопросах, но позиция его будет однозначно нацелена на немедленное приостановление военных действий и предотвращение гибели людей, и он будет ратовать за мирное разрешение конфликта. Полагаю, что желание у ЕС предотвратить эскалацию есть, но по ряду причин возможности весьма ограниченны и, как я отмечал ранее, тут все-таки более эффективную роль может и должна сыграть Россия.

Ниджат Гаджиев. 2020/09/27

Сегодня утром в 06:00 вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию, подвергнув в прифронтовой зоне интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, а также прифронтовые населенные пункты.

В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы Тертерского, Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли и Джоджуг Марджанлы Физулинского районов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также нанесен серьезный ущерб большинству жилых домов и гражданских объектов. С телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы мирные жители Тертерского района Ройал Гасанов (1987), жители Дашкесанского района Джалал Залов (1982), Физули Мамедов (1960), Вусал Гулиев (1995), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961), Эшгин Аллахъяров (1997).

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

Как передает Министерство обороны Азербайджана, личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.

По последним данным, подразделения Азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер — Агдамском, Физули — Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг.

Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта продолжаются ожесточенные бои.

В результате контрнаступательной операции освобождены села Гараханбейли, Гарванд, Кенд Гярядиз Физулинского района, а также Боюк Мярчанлы и Рузгяр Джабраильского района.

В связи с возобновлением военных действий президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратился к нации.

«Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды вооружений и тяжелую артиллерию, в нескольких направлениях подвергли обстрелу наши населенные пункты и военные позиции. В результате вражеского огня есть потери, раненые среди гражданского населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Их кровь не останется неотмщенной. В настоящее время азербайджанская армия наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов выведено из строя большое количество военной техники противника. Это очередное проявление армянского фашизма», — сказал президент.

«Наша позиция основывается на справедливости и международном праве. Мы воюем на нашей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по врагу на своих землях. Сегодня азербайджанская армия на своих землях защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на нашей земле? Что делает армянская армия на нашей земле? Ни для кого не секрет, что личный состав «Армии Нагорного Карабаха» на 90 процентов состоит из граждан Армении. Армения является страной-оккупантом. Этой оккупации должен быть и будет положен конец», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно двуличная, неконструктивная и лживая политика Армении привела на данный момент к фактическому прекращению переговоров. «Совершение очередной провокации служит именно этим целям», — заявил он.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также сделал заявление в связи с очередной провокацией ВС Армении.

«Как сообщило Министерство обороны, 27 сентября 2020 года в 06:00 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в фронтовой зоне, села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гярвянд Агдамского района, Алханлы Физулинского района, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного назначения.

Обстрел объектов и гражданских лиц, плотно проживающих в прифронтовой зоне вооруженными силами Армении, осуществлялся умышленно и целенаправленно.

Имеются данные о погибших и раненых среди гражданского населения и военнослужащих. Нанесен серьезный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Умышленный обстрел населенных пунктов, гражданского населения является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Обстрел гражданских лиц является тактикой, включенной в боевую подготовку Вооруженных сил Армении, и самым ярким примером этого является Ходжалинский геноцид, совершенный в феврале 1992 года.

Нанесение ударов армянскими вооруженными силами по позициям азербайджанской армии, обстрел гражданских лиц и объектов из крупнокалиберного оружия является актом очередной военной агрессии Армении против Азербайджана в соответствии с международным правом.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики в целях предотвращения очередной военной агрессии Армении, обеспечения безопасности гражданского населения проводят необходимые контрмеры.

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о подготовке Армении к осуществлению очередного акта агрессии и войне.

Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной угрозой для регионального мира и стабильности.

В условиях проведения общих дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, борьбы с пандемией COVİD-19 в мире военно-политическое руководство Армении прибегло к очередным военным авантюрам и провокациям. Этими действиями руководство Армении еще раз демонстрирует неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному сообществу.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», — подчеркнуто в заявлении.

В связи с этим МИД России выступил с заявлением, в котором выражено беспокойство по поводу обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. «Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в заявлении МИД России.

Турция решительно осуждает нападение Армении на Азербайджан. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Армения совершила атаки на населенные пункты и еще раз продемонстрировала, что выступает против мира и стабильности в регионе. Международная общественность должна немедленно остановить эту опасную провокацию. Турция рядом с Азербайджаном. Выражаем соболезнование семьям погибших братьев. Азербайджан не одинок и имеет полную поддержку Турции», — сказал он.

В свою очередь, представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что этими атаками Армения еще раз подтверждает то, что является самым большим препятствием миру и стабильности в регионе. «Мы призываем международную общественность поддерживать того, кто прав. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью наших азербайджанских братьев, желаем выздоровления раненым», — заявил он.

Хами отметил, что азербайджанский народ и Азербайджан воспользуются своим правом на защиту территориальной целостности страны. «В этот период Турция окажет полную поддержку Азербайджану. Мы поддержим Азербайджан так, как этого пожелает Азербайджан», — подчеркнул он.

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. «Решением правительства в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Личный состав, приписанный к войскам, призываю явиться в территориальные военкоматы. Ради родины, ради победы», — написал на своей Фейсбук-странице премьер-министр Никол Пашинян.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Армения не обращалась в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабах.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», — сказал Зайнетдинов.

Редакция. 2020/09/27

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