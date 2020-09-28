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Лукашенко ответил Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси

27 СЕНТЯБРЯ 2020

Фото из архива

Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил Президенту Франции Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси.

БЕЛТА поинтересовалась у пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт реакцией главы белорусского государства на недавние заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он в частности высказал мнение, что власть в Беларуси не может принять "логику демократии", впечатлился "мужеством протестующих" и сделал вывод, что "Александр Лукашенко должен уйти в отставку".

Пресс-служба Президента предоставила комментарий: "Да, глава государства ознакомился с заявлением французского коллеги и ответил буквально следующее:

"Первое. Как Президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...

Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.

Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома".

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