«Я внук президента. На этой должности я 24 часа в сутки»

История не дожившего до 30-летия Айсултана Назарбаева

Опубликовано: 26.08.2020 АВТОР: МАДИНА КУАНОВА

Ночью 16 августа в Лондоне за десять дней до 30-летия умер Айсултан Назарбаев — внук первого президента Казахстана, младший сын Дариги Назарбаевой и бизнесмена, политика, казахстанского посла в Австрии Рахата Алиева. Предварительной причиной смерти Айсултана СМИ назвали остановку сердца. В последние годы жизни Назарбаев-младший обещал попросить политическое убежище в Великобритании, так как узнал о «высокомасштабной коррупции» и опасался мести семьи, признавался в наркозависимости и утверждал, что он не внук, а сын первого президента Казахстана. Рассказываем, как из старшего лейтенанта главного разведывательного управления Минобороны Казахстана он превратился в главного критика своей семьи.

Айсултан Назарбаев. Фото: Facebook

Назарбаев неоднократно обвинял свою семью в коррупции

В последних перед смертью сообщениях в фейсбуке Айсултан обещал рассказать о «коррумпированной и извращенческой жизни» самого богатого в Казахстане бизнесмена, президента корпорации по производству меди Kazakhmys Владимира Кима, которого обвинил в «обворовывании» страны.

В начале февраля Айсултан Назарбаев рассказал, что провел 14 месяцев в «российской незаконной клетке» и пообещал в скором времени поделиться тем, что с ним происходило и почему. Уже 13 февраля Назарбаев-младший заявил, что знает о «высокомасштабной коррупции» между властями России и Казахстана. Он также сообщил о давлении на него со стороны семьи, из-за которого якобы попросил у Великобритании политическое убежище. «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, в частности, моей мамы», — утверждал Айсултан.

По его словам, с весны 2015 года Дарига Назарбаева и ее муж Кайрат Шарипбаев «начали закулисную войну» против его тестя Кайрата Боранбаева, который тогда руководил компанией «КазРосГаз». По словам Назарбаева-младшего, газ из Казахстана продают «Газпрому» «за копейки». Он утверждал, что среди бенефициаров со стороны России президент страны Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, которые получают 1,5 миллиарда долларов США в год, а со стороны Казахстана, где прибыль составляет около 700 миллионов долларов в год — его тесть Кайрат Боранбаев и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев.

О том, подал ли Айсултан Назарбаев документы на убежище в Великобритании и получил ли его, достоверно ничего не известно.

Назарбаевы не комментировали ни посты Айсултана, ни его смерть

Никто из семьи Назарбаевых никогда публично не комментировал слова и действия младшего внука президента. Журналистка Радио «Азаттык» пыталась в здании сената задать вопрос Дариге Назарбаевой о постах ее сына. Один из охранников Назарбаевой закрыл журналистке рот рукой и оттолкнул ее.

Публикации комментировал министр информации и общественного развития Даурен Абаев. По его мнению, такие «„откровения“ вызывают беспокойство о здоровье их автора, а также, что они «написаны под манипуляцией определенных лиц».

После смерти сына Дарига Назарбаева ограничилась просьбой к казахстанцам проявить «понимание и уважительное отношение» к кончине «любимого Айсултана». Ее старший сын Нурали Алиев опубликовал в инстаграме видео, смонтированное из архивных фотографий семьи, где маленькие Айсултан и Нурали сидят в объятиях деда, фотографируются с мамой и бабушкой Сарой Назарбаевой, Айсултан держит на руках новорожденную дочь, на нескольких снимках присутствует Алима Боранбаева. Нурали подписал видео словами «Мой дорогой брат, слова не могут описать того, что я сейчас чувствую!». Позже видео было удалено или скрыто из инстаграма, оно доступно на сторонних сайтах. Нурсултан Назарбаев никак не высказался о кончине внука. Уже на следующий день он, как председатель правящей партии Nur Otan, объявил о начале праймериз.

Фрагмент из удаленного видео Нурали Алиева, в середине — Дарига Назарбаева. Фото: aitube.kz

Семья Айсултана Назарбаева: отец, объявивший себя политэмигрантом, и мать, которая могла возглавить страну после деда

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и председателя Комитета налоговой полиции и первым зампредседателя Комитета национальной безопасности Рахата Алиева, осужденного в Казахстане в общей сложности на 40 лет тюрьмы.

В 2007 году Алиева назначили послом Казахстана в Австрии. Через несколько месяцев после назначения он стал главным подозреваемым в похищении двух топ-менеджеров «Нурбанка». В это же время зять Назарбаева начал называть себя оппозиционером действующей власти и заявил об эмиграции в Австрию. После этого Дарига Назарбаева прислала ему документы о разводе в одностороннем порядке по факсу.

Казахстан просил Австрию об экстрадиции Алиева, заочно приговорив его к 20 годам заключения. В марте 2008 года казахстанский суд назначил Алиеву еще 20 лет колонии строгого режима по делу о попытке госпереворота. В 2014 году его арестовали в Австрии, а через восемь месяцев он покончил с собой в тюрьме в день очередного заседания по делу об убийстве банкиров. Адвокаты Алиева считают, что их подзащитного убили.

Назарбаева удержалась во власти и после отставки отца 20 марта 2019 года не только заняла один из ключевых постов — спикер сената, но и рассматривалась на роль его преемницы, писали казахстанские СМИ. Впрочем, председателем сената Назарбаева пробыла всего около года — новый президент Касым-Жомарт Токаев прекратил ее полномочия. Причины отставки неизвестны. Она продолжает возглавлять Конгресс молодежи Казахстана.

Назарбаев-младший служил в Казахстане и планировал развивать футбол

Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. Там же учились принцы Уильям и Гарри. После окончания год он служил в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана. Службу он начинал в звании лейтенанта, в штате ГРУ стал старшим лейтенантом.

Айсултан Назарбаев любил футбол, пытался играть профессионально, а позже намеревался руководить Федерацией футбола Казахстана. В 2009 году стало известно, что он около года играл в молодежных футбольных командах «Челси» и «Порстмут» и даже стал бронзовым призером чемпионата. Из-за травмы он бросил игру и снова вернулся на родину.

В 2013 году Назарбаев-младший женился на дочери гендиректора казахстанско-российской газовой компании «КазРосГаз» Кайрата Боранбаева Алиме Боранбаевой. В браке родились двое детей.

Его активность, нередко приводившая к скандалам, началась в 2015 году — в год смерти отца. Зачастую Назарбаев-младший публиковал свои мысли в фейсбуке. Он писал в соцсети о своих планах и амбициях руководить казахстанским футболом, говорил журналистам, что его должность — «внук президента» и на ней он занят 24 часа в сутки.

В фейсбуке он, в частности, предлагал «свое видение» развития казахстанского футбола и критиковал почти всех высокопоставленных футбольных функционеров. Одним из них был Адильбек Джаксыбеков — бывший аким (мэр) Астаны и руководитель администрации президента. Назарбаев-младший утверждал, что контроль над футболом сосредоточен в руках Джаксыбекова, и внуку было «противно осознавать, что такие люди окружают президента и претендуют на тотальный контроль над страной».

Айсултан Назарбаев публично признавался в наркозависимости

В сентябре 2017 года Айсултан Назарбаев признался в наркозависимости (пост больше не доступен в фейсбуке, но остался в СМИ). Он объяснил это тем, что после смерти деда Мухтара Алиева и отца Рахата Алиева стал «самым раздавленным человеком» и искал «успокоение в наркотиках». После этого он пропал из публичного поля. В декабре 2018 года он вернулся в фейсбук со словами: «Мой первый пост после очень долгой паузы — пост благодарности. Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ — я снова свободен. В полном смысле этого слова».

Вероятно, в этом посте Айсултан говорил о лечении в московской клинике наркозависимых «Вершина-Орел». Там подтвердили, что Назарбаев-младший проходил лечение в 2017-2018 годах. Радио «Азаттык» пыталось проверить причастность российских силовиков к выходу Айсултана из клиники. Генпрокуратура и ФСБ на запрос «Азаттыка» о предполагаемом незаконном лишении свободы внука Назарбаева не ответили, российский МИД рекомендовал журналистам обратиться «в официальные органы власти Казахстана». МВД Казахстана, ссылаясь на закон о защите персональных данных, отказался комментировать.

О возможном местонахождении Назарбаева-младшего писал в фейсбуке бывший глава Комитета нацбезопасности Альнур Мусаев. Некоторые его посты сейчас недоступны, но сохранились в СМИ. В ноябре 2018 года Мусаев опубликовал скриншот переписки с человеком, чей номер и фотографию он скрыл. Источник сообщил ему: «В центр ворвался ОМОН и Айсултана забрали в Москву». Позже Мусаев заявил, что Назарбаев в Москве, и его охраняет полиция. По его словам, Следственный комитет возбудил в отношении «Вершины-Орел» уголовное дело о незаконном удержании Айсултана. «Фигурантами являются и отчим Кайрат Шарипбаев, и тесть Кайрат Боранбаев, которые осуществили похищения Айсултана и размещение его в центре "Вершина Орел"», — утверждал Мусаев.

Подтверждений тому, что Айсултана Назарбаева удерживали в частной клинике в России, нет.

В январе 2020 года Айсултан Назарбаев написал, что с 8 июня 2019 года его страницей пользовались Дарига Назарбаева и Альнур Мусаев, а сам он якобы был «в тюрьме».

В то же время он утверждал, что он не внук, а сын Нурсултана Назарбаева, а также опубликовал свой номер телефона. Его страница не верифицирована, но журналистам удалось связаться с ним по видеосвязи: Назарбаев-младший подтвердил, что сам пишет посты.

Айсултан Назарбаев с дедом, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Фото: Facebook

Evening Standard пишет, что осенью 2019 года Назарбаев-младший проник в чужую квартиру в районе Ковент-Гарден, сломал мебель, а потом укусил за руку прибывшего на место происшествия полицейского. По данным Русской службы «Би-би-си», представители Казахстана пытались замять дело, чтобы «не позорить семью», но полицейские отказались от общения с ними. Суд в Лондоне приговорил Назарбаева к году лишения свободы условно, 140 часам общественных работ, лечению от наркозависимости, штрафу в тысячу фунтов и выплате пяти тысяч фунтов компенсации потерпевшей стороне.

После инцидента внук первого президента Казахстана лечился в частной клинике для наркозависимых Priory. В отчете клиники, по данным «Би-би-си», говорится, что Назарбаев добился в лечении заметных результатов.

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