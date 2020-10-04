навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
04.10.20  

Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

(0)
 
03.10.20  

Видеоподборка

(0)
 
03.10.20   Редакция

Обращение президента России Владимира Путина к американскому народу

(0)

последние за вчера, 03.10.20  
 
22:51  

Видеоподборка

(0)
 
22:41   Редакция

Обращение президента России Владимира Путина к американскому народу

(0)
 
22:28   Редакция

Нагорный Карабах

(0)
 
22:14   Редакция

Ливан просит Интерпол арестовать капитана российского судна доставившего груз аммиачной селитры в порт Бейрута

(0)
 
22:07   Редакция

Восток дело тонкое…..

(0)
 
21:49   Редакция

Агрессивное поведение России в Черном море пробуждает у бывшего высшего офицера ВМС США в регионе воспоминания о временах «холодной войны»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 04.10.20 17:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

Ожидается, что линия связи длиной 10 600 километров и скоростью передачи данных не менее 66 терабайт в секунду станет одной из самых быстрых в мире.

By  Thomas Nilsen  сентября 30, 2020

Норвежский порт Киркенес на побережье Баренцева моря. Фото: Томас Нильсен

Шесть японских партнеров возглавляемых торговым домом Sojitz объединились для проведения заключительного технико-экономического обоснования трансарктического подводного кабеля связи.

В случае строительства это будет первая линия связи между Восточной Азией и Северной Европой, проложенная по дну Арктики вдоль побережья России.

План был разработан в 2018 году консорциумом, в который вошли финская инфраструктурная компании Cinia и российский оператор мобильной связи «МегаФон».

В прошлом году Cinia и «МегаФон» подписали меморандум о взаимопонимании.

«Arctic Connect — это настоящая международная возможность. Cinia очень довольна широким международным интересом к проекту, и я тепло приветствую наших новых партнеров из Японии, Норвегии и Финляндии, желающих присоединиться к Cinia Alliance. Проект продвигается вперед, и вместе нам предстоит увлекательное путешествие по воплощению задуманного на практике», — заявил генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Одним из партнеров недавно созданной норвежской компании Bredbåndsfylket Arctic Link AS, которая ставит целью присоединиться к Cinia Alliance, стала компания Sør-Varanger Utvikling из Киркенеса. Еще одним из партнеров выступает компания Ishavslink из Альты, у которой уже есть сеть волоконно-оптических кабелей в самом северном регионе Норвегии Финнмарке. Планируется, что одна из веток оптоволоконного кабеля пройдет через Мурманск. Фото: Томас Нильсен

 Помимо Sojitz в проект вошли еще пять японских компаний: Hokkaido Electric Power, Kansai Electric Power, Sakura Internet, Atago и Crypton Future Media.

Как пишет Nikkei Asia, в случае дальнейшего развития проекта трансарктического кабеля эти компании к 2022 году создадут новую компанию, которая займется его строительством и эксплуатацией.

В Cinia сообщают о том, что строительство запланировано на 2022-2023 годы. В прошлом месяце Barents Observer сообщал о научном рейсе по российскому Северному морскому пути для определения наиболее подходящего маршрута для подводного кабеля. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» вышло из Киркенеса в трехмесячный рейс, во время которого, как предполагается, будут пройдены около 6500 километров вдоль северного побережья России.

В Cinia утверждают, что арктический кабель не только обеспечит быструю и стабильную передачу данных между Восточной Азией и Европой. «Новый кабельный маршрут также поддерживает развитие арктического региона», — говорится в заявлении для прессы Cinia, опубликованном на этой неделе.

Как сообщает Nikkei Asia, ожидается, что общая стоимость проекта составит от 80 до 90 млрд иен (758-853 млн долларов).

статью прочитали: 44 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 