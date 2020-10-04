Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

Ожидается, что линия связи длиной 10 600 километров и скоростью передачи данных не менее 66 терабайт в секунду станет одной из самых быстрых в мире.

By Thomas Nilsen сентября 30, 2020

Норвежский порт Киркенес на побережье Баренцева моря. Фото: Томас Нильсен

Шесть японских партнеров возглавляемых торговым домом Sojitz объединились для проведения заключительного технико-экономического обоснования трансарктического подводного кабеля связи.

В случае строительства это будет первая линия связи между Восточной Азией и Северной Европой, проложенная по дну Арктики вдоль побережья России.

План был разработан в 2018 году консорциумом, в который вошли финская инфраструктурная компании Cinia и российский оператор мобильной связи «МегаФон».

В прошлом году Cinia и «МегаФон» подписали меморандум о взаимопонимании.

«Arctic Connect — это настоящая международная возможность. Cinia очень довольна широким международным интересом к проекту, и я тепло приветствую наших новых партнеров из Японии, Норвегии и Финляндии, желающих присоединиться к Cinia Alliance. Проект продвигается вперед, и вместе нам предстоит увлекательное путешествие по воплощению задуманного на практике», — заявил генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Одним из партнеров недавно созданной норвежской компании Bredbåndsfylket Arctic Link AS, которая ставит целью присоединиться к Cinia Alliance, стала компания Sør-Varanger Utvikling из Киркенеса. Еще одним из партнеров выступает компания Ishavslink из Альты, у которой уже есть сеть волоконно-оптических кабелей в самом северном регионе Норвегии Финнмарке. Планируется, что одна из веток оптоволоконного кабеля пройдет через Мурманск. Фото: Томас Нильсен

Помимо Sojitz в проект вошли еще пять японских компаний: Hokkaido Electric Power, Kansai Electric Power, Sakura Internet, Atago и Crypton Future Media.

Как пишет Nikkei Asia, в случае дальнейшего развития проекта трансарктического кабеля эти компании к 2022 году создадут новую компанию, которая займется его строительством и эксплуатацией.

В Cinia сообщают о том, что строительство запланировано на 2022-2023 годы. В прошлом месяце Barents Observer сообщал о научном рейсе по российскому Северному морскому пути для определения наиболее подходящего маршрута для подводного кабеля. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» вышло из Киркенеса в трехмесячный рейс, во время которого, как предполагается, будут пройдены около 6500 километров вдоль северного побережья России.

В Cinia утверждают, что арктический кабель не только обеспечит быструю и стабильную передачу данных между Восточной Азией и Европой. «Новый кабельный маршрут также поддерживает развитие арктического региона», — говорится в заявлении для прессы Cinia, опубликованном на этой неделе.

Как сообщает Nikkei Asia, ожидается, что общая стоимость проекта составит от 80 до 90 млрд иен (758-853 млн долларов).

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