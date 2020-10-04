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Президент Франции напомнил официальной Риге о русских Латвии (ВИДЕО)

BB.LV  1 октября, 2020 

Завершивший в латвийской столице свой прибалтийский вояж Эммануэль Макрон повторно призвал к диалогу с Россией и обратил внимание на русских Латвии.

Источник: LETA

Французский лидер, побывавший на этой неделе в Вильнюсе, а потом в латвийской столице, вероятно, неприятно удивил элиту стран Балтии, давно избегающую прямого диалога с Москвой и настаивающую на самой жесткой позиции по отношению к Кремлю.

Даже с большой натяжкой Макрона нельзя назвать "адвокатом Путина", но еще в Вильнюсе президент Франции призвал страны Балтии смотреть в будущее и возобновить диалог с Москвой, без которой, по его словам, невозможно построить европейскую безопасность.

В Риге хозяин Елисейского дворца развил эту тему дальше. На совместной пресс–конференции с Кришьянисом Кариньшем Макрон подчеркнул, что Россия является европейской сверхдержавой и соседом Латвии, причем в Латвии проживает крупная русскоязычная диаспора.

Источник: LETA

"Можем ли мы притвориться, что России не существует?" — риторически вопрошал президент Франции. Он подчеркнул, что долгое время считалось, что переговоры и обмен мнениями с Россией должны проходить в рамках НАТО, оставляя их в контексте трансатлантических отношений. Но теперь, по его мнению, надо думать по–другому.

"Когда я предлагаю возобновить диалог, я понимаю, что это вызывает большие опасения, так как были известные исторические события. Но я говорю об этом в вашей стране, которая пострадала от советской власти, которая своей храбростью восстановила свою независимость. Я действительно говорю это с большим уважением и смирением, а также с желанием понять не столь давние раны", — сказал Макрон, подчеркнув, что диалог с Россией ни в коем случае не будет таким, что поставит под угрозу безопасность Латвии или будет отрицать ее историю.

Макрон также выразил уверенность в том, что будущее Европы, в том числе будущее Латвии, будет лучше при наличии общего диалога с Россией — с тем "чтобы не оставить Латвию в неуравновешенной ситуации, учитывая, что она пережила".

"Латвия может доверять Франции, потому что она готова защищать суверенитет партнеров по Европейскому союзу", — подытожил французский лидер.

Григорий АНТОНОВ.

Видео: Мышь которая зарычала)))    Кариньш поставил на место Макрона, задумавшего сотрудничать с РФ 


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