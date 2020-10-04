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Сентябрь 18, 2020 Эгине Буниатян

Армения - Избранный премьер-министром Никол Пашинян приветствует граждан, собравшихся на площади Республики в Ереване, 8 мая 2018 г.

В администрации президента России премьер-министру Армении Николу Пашиняну дали оперативный псевдоним «Борода» и внимательно отслеживают каждый его шаг, утверждает центр «Досье», финансируемый некогда одним из самых богатых бизнесменов России, критиком Кремля, ныне эмигрантом Михаилом Ходорковским.

Авторы расследования изучили десятки секретных документов, аналитических отчетов и оперативных сводок, оказавшихся в их распоряжении из секретариата генерала Службы внешней разведки России Владимира Чернова. Каким именно путем они были получены, в досье не уточняется. Известно лишь, что бывший в советские годы офицером КГБ Чернов с 2012 года возглавляет управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

«На самом деле эта структура была создана «для борьбы с цветными революциями на пространстве СНГ и для продвижения интересов России», - утверждает «Досье», добавляя: - Наибольших успехов генерал добился в Армении, где действует целая сеть «друзей России» – как открытых, так и глубоко законспирированных».

«Они обосновались почти во всех госструктурах – правительстве, парламенте, спецслужбах, МИДе», - утверждается в докладе и приводится пример: так, в июне 2018 года после визита в Крым пророссийского депутата Национального собрания Армении, члена фракции Республиканской партии Айка Бабуханяна посольство Украины в Армении выразило протест – и уже совсем скоро документ из Киева, направленный в армянский МИД, читали на Старой площади (в Кремле).

После «бархатной революции» 2018 года, согласно имеющимся в распоряжении «Досье» документам, под особым контролем подчиненных генерала Чернова оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого они представляют как «ставленника фонда Сороса». Одна из них, некая Светлана Максимова доложила: «До августа, как обещал Миша, Никола нейтрализовать не удалось. Теперь, судя по всему, будет запущен жесткий сценарий». Кто такой Миша и что это за жесткий сценарий, не уточняется.

В другом докладе та же Светлана Максимова пишет: «Выходит Пашинян — беспредельщик…ну, ну, подождем, посмотрим, как он споткнется. И поблагодарим, что засветил сразу столько прозападных прихлебателей».

Согласно документам, изученным «Досье», агент Максимова присматривает и за другими армянскими политиками, которых Кремль считает «западниками», например, за Степаном Сафаряном, которого в 2019 году назначили председателем Общественного совета Армении.

Помимо Максимовой, «компромат» на Пашиняна присылает и другой источник из Еревана под оперативным псевдонимом «Кандидат». В одном из «компроматов» последний написал: «Пашинян воздерживается от постсоветского единства. Он даже не приехал на Парад Победы в г. Москву, неуместно сославшись на проблемы с коронавирусом. Курс на отдаление от России был характерен для Пашиняна. Более того, при нем к власти пришли проамериканские политики, подозреваемые в связях с США».

«Опасаться шпионских разоблачений «друзьям России» не приходится: Службу национальной безопасности (СНБ) Армении давно называют «филиалом Лубянки», а в руководстве идет постоянная кадровая чехарда, сопровождающаяся громкими скандалами», - отмечает «Досье». В расследовании упоминается бывший глава СНБ Георгий Кутоян, который, по данным предварительного следствия, покончил с собой в начале этого года, а также другой экс-глава СНБ Артур Ванецян. «Последний проработал на этой должности чуть более года. После увольнения он перешел в жесткую оппозицию к Пашиняну, и теперь его часто видят в Москве в окружении влиятельных бизнесменов, спонсирующих «Лазаревский клуб», куда входят прокремлевские активисты из Армении», - отмечает «Досье».

Примечательна также информация о экс-главе СНБ Карлосе Петросяне, возглавлявшем это ведомство в годы правления второго президента Армении Роберта Кочаряна. Согласно «Досье», примерно пять лет возглавлявший СНБ Армении генерал-лейтенант Петросян сразу после отставки в особом порядке получил российское гражданство и проживает в московском Доме композиторов, где ему удалось обзавестись квартирой стоимостью 200 миллионов рублей. Кроме того, согласно «Досье», распоряжением Путина экс-главе армянской разведки выделили бывшую дачу КГБ в подмосковной Малаховке. За какие именно заслуги, трудно сказать, поскольку это решение Путина было секретным. Известно только, что по соседству с Петросяном построил особняк бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Виктор Комогоров – некогда куратор Закавказья по линии спецслужбы.

В расследовании также упоминается еще один примечательный факт: среди бумаг генерала Чернова в администрации президента РФ также обнаружилась копия паспорта основателя партии «Процветающая Армения» и президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна. «Лидер «Процветающей Армении» – частый гость в Москве, а в феврале 2019 года его партия подсписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией»», - напоминает «Досье».

«У партнера ЕР довольно бурная биография, - отмечается в расследований и поясняется: - В 1979 году сотрудник патрульно-постовой службы МВД Армении Гагик Царукян был осужден за групповое изнасилование и отбывал тюремный срок на «милицейской» зоне Красная утка под Нижним Тагилом (впрочем, спустя 22 года приговор был отменен, а Царукяна оправдали)».

Когда и с какой целью копия паспорта Царукяна оказалась и хранилась в папке генерала Внешней разведки России Владимира Чернова, в расследовании не поясняется, но отмечается, что во время «бархатной революции» Царукян поддержал Пашиняна, но затем стал его главным оппонентом и с тех пор требует отставки премьер-министра.

Помимо политиков, внедренных агентов, пророссийских журналистов и экспертов, по данным расследования, с Кремлем тесно работают также некоторые общественные организации. Один из них, «Лазаревский клуб», был создан российской стороной в 2018 году после «бархатной революции». Согласно «Досье», его координирует депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин, в него входят прокремлевски настроенные армянские депутаты, общественные деятели и журналисты, в частности, писатель Зорий Балаян, который несколько лет назад написал письмо президенту Путину, в котором утверждал: нет вопроса Карабаха, есть вопрос России, а также бывший председатель Общественного совета Вазген Манукян и бывший депутат-республиканец Арташес Гегамян. Последний почти каждую неделю публикует на сайте клуба пропагандистские статьи в духе советских страшилок, одна из них, к примеру, была озаглавлена так: «Проект глобалистов «Никол Пашинян» потерпел фиаско! Что дальше?»

На первом пленарном заседании клуба в ноябре 2018 года выступил также второй президент Армении Роберт Кочарян. Это двухдневное мероприятие, кстати, прошло под названием «Армения и Россия: две Родины».

2020-09-29

У меня ощущение, что это вопрос метафизический. И Россия его для себя до сих пор не решила. Россия всё-таки Империя или это некое торговое предприятие, которое трубы проводит, нефтью торгует, вакцины делает и продаёт их в большом количестве? Вот как? С одной стороны, можно самоустраниться. И логика для многих граждан России будет понятной: мол, а почему наши ребята должны гибнуть? С другой стороны, если самоустраниться, в следующий раз любая из этих стран скажет: а что нас связывает с Россией, чего нам ожидать, зачем нам это нужно? Кроме того, что Россия может газ подешевле продать.

Режиссёр Карен Шахназаров в эфире у Владимира Соловьёва размышлял о статусе России и главном вопросе, на который мы продолжаем искать ответ: "Россия - Империя или торговое предприятие?" От ответа на этот вопрос, который в первую очередь дадут на государственном уровне, и зависит будущее страны.

Известный российский и советский кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" накануне призвал российские власти определиться со статусом страны в свете обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Да и в целом по следам большого количества инцидентов на евразийском пространстве.

Шахназаров понимает всю сложность ситуации в вопросе поддержки или Армении, или Азербайджана:

"С одной стороны, Армения - союзник, член ОДКБ. К тому же там наша военная база. С другой стороны, Азербайджан - бывшая советская республика, да и народ, который в составе Российской Империи долго жил. И в принципе отношения с ним тоже важны. Есть масса общих экономических проектов, масса связей..."

Однако надо понимать, что Россия лично для себя не может ответить на главный вопрос, продолжил Шахназаров:

У меня ощущение, что это вопрос метафизический. И Россия его для себя до сих пор не решила. Россия всё-таки Империя или это некое торговое предприятие, которое трубы проводит, нефтью торгует, вакцины делает и продаёт их в большом количестве? Вот как? С одной стороны, можно самоустраниться. И логика для многих граждан России будет понятной: мол, а почему наши ребята должны гибнуть? С другой стороны, если самоустраниться, в следующий раз любая из этих стран скажет: а что нас связывает с Россией, чего нам ожидать, зачем нам это нужно? Кроме того, что Россия может газ подешевле продать.

Те же ошибки, как считает Шахназаров, мы допускаем и в отношении Украины с Белоруссией. Кроме того, есть и внутреннее ощущение народов, продолжил режиссёр.

"Ведь Советский Союз предлагал проект: мы построим самое лучшее и справедливое общество на Земле. Мне могут сказать, что это идеализм. Да, так и есть - идеализм, но это работало. А мы чем сейчас привлекаем? Например, тем, что будем газ продавать по тем же ценам, что и себе. Это несколько рыночный разговор. И тут как не относись к американцам, но у них-то идея сохранилась. У американцев это идея, хоть и переживает кризис, но существует: мол, мы - лучшая организация для общества, и мы предлагаем всем жить по нашим правилам".

Карен Шахназаров вполне допускает, что может быть выбран и рыночный статус. Но тогда не стоит обманывать самих себя:

Пусть даже мы откажемся от статуса империи, но это надо решить. Потому что сегодня мы и претендуем, и не претендуем. Российская Империя всегда контролировала территорию, и везде присутствовала, и везде решала вопросы на территории евразийского пространства. Сегодняшняя Российская Федерация, к сожалению, не никак не определится со своим внутренним предназначением, - подчеркнул Карен Шахназаров.

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