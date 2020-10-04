Война в Карабахе, первая неделя: новая роль Турции и решимость Азербайджана

04.10.2020

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES

Первая неделя боев, начавшихся утром 27 сентября, убедительно показала, что это - большая война, а не локальное временное обострение, какие бывали раньше в Карабахе. И в этой войне на стороне азербайджанцев несравнимо более решительно и жестко, чем когда-либо за тридцать лет карабахского конфликта, выступает близкородственная им региональная держава - Турция.

Другие мировые державы и организации - Россия, Франция, США, Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ - вместе и порознь призывают стороны немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, которые бесплодно тянутся уже 26 лет.

Турецкие лидеры, начиная с президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, отвечают, что мирные переговоры на этот раз начнутся только после того, как прекратится "армянская оккупация Карабаха", то есть вооруженные силы Карабаха и Армении полностью покинут международно признанную территорию Азербайджана.

"Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет игнорировали эту проблему, неприемлемо, чтобы они теперь участвовали в поисках способов прекратить огонь", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции в тот самый день, когда президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о Карабахе. То же самое о необходимом условии начала переговоров, конечно, говорит и руководство самого Азербайджана.

Помимо политической поддержки, Турция снабдила Азербайджан военной техникой, в частности, эффективными ударными дронами (чуть подробнее о них - ниже), и даже, как утверждают многочисленные уже источники, живой силой.

АВТОР ФОТО, REUTERS Подпись к фото, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно поддерживает Азербайджан в войне с союзницей России Арменией

В течение недели несколько европейских изданий, включая Би-би-си, со ссылкой на свои источники сообщили, что на войну в Карабахе были завербованы сотни бойцов из антиасадовских формирований на подконтрольных Турции северных территориях Сирии.

Об этих наемниках на неделе говорили и президент Франции Эмманюэль Макрон и, чуть позже, МИД России.

Азербайджан и Турция обвинения в привлечении наемников решительно отметают.

Армяне тоже настроены крайне решительно - потому что воспринимают конфликт с Азербайджаном (и, косвенно, с Турцией) не как спор об административной принадлежности Нагорного Карабаха и окружающих его районов, а как борьбу за свое существование.

Зверства и этнические чистки в войне 1991-1994 годов нанесли обоим народам серьезную психологическую травму. Взаимная ненависть никуда не ушла. Армяне уверены, что мирно жить под азербайджанской властью им будет невозможно - значит, надо биться до последнего.

АВТОР ФОТО, REUTERS Подпись к фото, За два года Николу Пашиняну пришлось пройти путь от лидера мирной революции до лидера воюющей страны

"Их цель — армяне, их цель — продолжить политику геноцида армян", — заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к армянскому народу.

Масштаб боевых действий в этот раз намного превосходит все, что было в Карабахе до сих пор.

Стороны бросили в бой сотни единиц боевой техники, ствольной и реактивной артиллерии, а также - с азербайджанской стороны - ударные и разведывательные дроны.

АВТОР ФОТО, AZERBAJAN MOD Подпись к фото, Минобороны Азербайджана день за днем публикует подборки видео, на которых дроны расстреливают армянскую технику

Министерство обороны Азербайджана день за днем публикует новые видеокадры, на которых, как утверждается, дроны расстреливают бронетехнику, гаубицы, военные грузовики, командные пункты и позиции армян.

Специалисты на основе этих выводов делают предположения, что армянские военные несут серьезные потери именно от действий дронов, прежде всего турецких "Байрактаров".

Точных данных о потерях сторон у прессы нет: независимых источников нет, а отчеты сторон о нанесенном противнику уроне принимать на веру невозможно, поскольку воюющие стороны почти всегда преувеличивают свои успехи.

АВТОР ФОТО, TURKEY MOD Подпись к фото, Министерство обороны Турции предельно ясно показало, на чьей оно стороне, сделав заглавной картинкой в своем "Твиттере" это фото с турецким и азербайджанским солдатами

В течение недели стала очевидна разве что стилистическая разница: рапорты азербайджанских военных и прессы более цветисты, армянских - заметно более сдержанны.

Армения публикует поименный список своих погибших военных: к утру воскресенья в нем было 207 человек.

АВТОР ФОТО, EPA Подпись к фото, Стороны обстреливают города и села. Степанакерт 3 октября

Азербайджан же вообще не объявляет свои боевые потери, а только сообщает о числе мирных жителей, погибших под обстрелами: в воскресенье их стало 24 (на армянской стороне к субботе их было 11).

Несмотря на размах боевых действий, линия фронта за первую неделю войны, судя по собщениям сторон, изменилась очень мало.

В первый же день войны, 27 сентября, азербайджанцы объявили о взятии под контроль семи сел на южном участке фронта.

В субботу, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии шести сел на юге - причем одно из них фигурировало и в списке 27 сентября - а также сел Мадагиз (по-армянски - Мадагис) и Талыш на северном участке фронта, на пути к райцентру Мардакерт (по-азербайджански - Агдере).

АВТОР ФОТО, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT

Подпись к фото, В воскресенье армянские военные обстреляли второй по величине город Азербайджана, Гянджу, расположенную в 30 километрах от линии фронта

При этом в первый день войны азербайджанские военные заявили, что окружили Мардакерт и предложили его гарнизону сдаться, но потом больше об этом не вспоминали.

Села Мадагиз и Талыш находятся у самой линии разграничения между Нагорным Карабахом и собственно Азербайджаном, а все названные села на юге, судя по спутниковым снимкам, лежат в руинах и полностью или почти полностью заброшены с тех пор, как в начале 1990-х азербайджанское население покинуло их, спасаясь от наступавших армян.

В воскресенье, 4 октября, Ильхам Алиев объявил в "Твиттере" о первом серьезном территориальном успехе - взятии райцентра Джебраил на юге, близ границы с Ираном.

АВТОР ФОТО, ARMENIAN FOREIGN MINISTRY PRESS HANDOUT

Подпись к фото, Армения опубликовала фото, на которых, как она утверждает, обломки сбитого турками штурмовика. Но экспертов эти фото не убеждают

Армянские военные тут же заявили, что это ложь, а надежной информации, в чьих руках Джебраил, к вечеру воскресенье не поступило.

Споры об армянской территории

Особняком в пропагандистской войне сторон стоит вопрос о том, затрагивают ли боевые действия территорию Республики Армения.

Во вторник министерство обороны Армении заявило, что ВВС Азербайджана нанесли удар по городку Варденис и окрестным селам на территории собственно Армении.

При этом, как утверждают армянские военные, турецкий истребитель F-16, оставаясь в воздушном пространстве Азербайджана, с расстояния в 60 км сбил ракетой участвовавший в отражении налета армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб.

Днем позже Армения назвала имя пилота - майор Валерий Данелин - и опубликовала снимки, на которых будто бы запечатлены обломки сбитого штурмовика, но убедительных доказательств правдивости всех этих своих заявлений до сих по не предъявила.

По мнению экспертов, таким доказательством были бы, например, обломки американской ракеты, такой, какими вооружены F-16:

4 октября уже Азербайджан заявил, что удар ракетами (или ракетой) по городу Гянджа утром того дня был нанесен с территории Армении.

Армения отмела эти обвинения, а президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян еще раньше заявил, что Гянджу обстреляли по его приказу в ответ на бомбардировку азербайджанцами карабахских населенных пунктов.

При этом армянские военные заявили, что "уничтожили военный аэродром", то есть аэропорт Гянджи - откуда, по их словам, взлетал тот самый F-16. Но, как сообщил в тот же день из Гянджи корреспондент российского независимого телеканала "Дождь", на территории аэропорта ничего не взрывалось и он работает как обычно.

Республика Армения и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика максимально тесно интегрированы - по крайней мере, в военном отношении они фактически составляют одно целое - но формально Армения называет НКР отдельной территорией и даже не признает ее независимость от Азербайджана.

Подпись к фото, Линия разделения сторон указана по состоянию на 27 сентября

При этом Армения, в отличие от Азербайджана, входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и нападение на ее территорию дало бы ей формальный повод просить защиты у союзницы по ОДКБ, России - которая пока лишь призывает обе стороны к миру.

Пока, однако, война в Карабахе формально, с точки зрения международного права, остается внутренним делом Азербайджана.

Утро 4 октября

Отправлено в 15:20

В Армении задержали подозреваемых в шпионаже

Служба национальной безопасности Армении объявила в воскресенье о задержании неких иностранцев, подозреваемых в шпионаже.

Как сообщает пресс-служба СНБ, эти люди были задержаны еще 2 октября, и они собирали информацию об армянской армии: о боевой технике, местах дислокации и перемещениях военных частей, а также о числе мобилизованных.

Сколько человек задержано и из какой они страны, СНБ не уточнила.





Отправлено в 15:10

Азербайджан обвинил Армению в обстреле крупного индустриального центра

Армянская реактивная артиллерия начала обстрел азербайджанского города Мингечаур, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Армянская сторона не комментировала это заявление.

В Мингечауре находится крупнейшая в стране ГРЭС, гидроэлектростанция и несколько важных объектов промышленности. Это четвертый по количеству населения город в Азербайджане.





Отправлено в 14:51

В первые семь дней новой войны в Карабахе масштаб боев и заявления на международном фронте показали, что в этот раз Азербайджан, полностью поддержанный Турцией, надеется довести дело до победного конца. Но существенно продвинуться на фронте реальном ему пока не удалось.





Отправлено в 12:33

Выступление главы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с новым обращением к нации. Он заявил, что город Джебраил и 9 деревень были взяты под контроль армией Азербайджана. Подобное заявление Алиев уже делал этим утром.

С тех пор Азейбайджан не предоставил никаких доказательств того, что это действительно произошло. Армения заявляет, что Джебраил и близлежащие населенные пункты продолжают находиться под контролем вооруженных сил непризнанного Нагорного Карабаха





Отправлено в 12:23

При каких условиях армия России может прийти на помощь Армении?

Объясняем, что имел ввиду в последнем заявлении премьер Армении

В 2017 году Москва и Ереван подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Армении и России.

Согласно положениям документа, задачами Объединенной группировки являются:

разгром вторгшихся группировок войск противника во взаимодействии с группировками войск (сил) Вооруженных Сил России и Армении

участие в защите государственной границы России и Армении в воздушно-космическом пространстве;

участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов Российской Федерации и Республики Армения, расположенных в регионе;

удержание занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов;

Таким образом, согласно положениям документа, Россия может оказать военную помощь Еревану только в случае, если противником будет нарушена государственная граница Армении или если будут иметь место нападения на важные военные объекты Армении.

Ереван официально не признает Нагорный Карабах отдельным государством или своей территорией. Хотя фактически экономика и армия Карабаха тесно связана с Арменией.





Отправлено в 12:11

12:11

Пашинян: "Россия может задействовать свои силы при определенных условиях"

Вооруженные силы России при определенных условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

"В Армении присутствует 102-ая российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулируют, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", - сказал Пашинян.

На вопрос, в каких случаях это может произойти, Пашинян ответил: "Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и уверен, что, если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением".

Кассетные бомбы в Степанакерте?

В сети появилось видео, предположительно снятое на видеорегистратор машины, припаркованной в одном из дворов Степанакерта. На нем видно, как разрываются боеприпасы, похожие на кассетные бомбы.

Кассетная, или кластерная бомба - это снаряд, наполненный большим количеством мелких бомб, разлетающихся на большой площади после разрыва основного боеприпаса. Их принцип действия рассчитан на значительный радиус поражения, но не отличается точностью попадания. Поэтому обстрел кассетными снарядами может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения в случаях, когда такие боеприпасы применяются вблизи жилых районов.

В 1980 году была принята конвенция ООН, определяющая кластерные бомбы как негуманное оружие неизбирательного действия и запрещающая их использование.

https://twitter.com/MarQs__/status/1312733413166723073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1312733413166723073%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-54317944

Независимого подтверждения информации об использовании кассетных боеприпасов во время ударов по Степанакерту пока нет.

Отправлено в 8:48

Новое видео от минобороны Азейрбайджана

Министерство обороны Азейрбайджана заявляет об уничтожении нескольких единиц бронетехники противника, а также склады боеприпасов и машин снабжения.

На видео действительно есть кадры танков, "камазов" и складов в перекрестии прицела. Однако нет никаких свидетельств их разрушения.

Мы не знаем, где и когда были сняты эти кадры и не можем установить степень их достоверности.

Отправлено в 8:28

Аэропорт Гянджи не пострадал

Аэропорт в азербайджанском городе Гянджа, об уничтожении которого утром заявляли власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, не пострадал при обстрелах, сообщает корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский с места событий.

По словам журналиста, здание аэропорта не пострадало, как и взлетные полосы. Там стоят гражданские самолеты. Сам аэропорт с марта не работает из-за эпидемии коронавируса.

Директор аэропорта Бэйлер Наджафов сообщил, что находился в аэропорту с 7 утра и слышал взрывы в городе. Однако, по его словам, территорию аэропорта не обстреливали.

Отправлено в 8:16

Post update

Фотографии обстрелянных сегодня городов



Getty Images Это Гянджа, Азербайджан.

Getty Images Тоже Гянджа





А это уже Степанакерт.

Отправлено в 7:38

Данные по погибшим в Гяндже

Прокуратура Азербайджана сообщает, что в результате последнего обстрела Гянджи один человек погиб, 32 ранены.

По последним данным, всего в результате обстрелов с 27 сентября по 4 октября со стороны Азербайджана погибли 24 мирных жителя и еще 111 были ранены.





genprosecutor.gov.az/

Отправлено в 7:01

Появилось видео предположительно передачи тел погибших в Сирию

По данным эксперта, ночью в Сирию передали тела 55 человек

Американский эксперт по Сирии Элизабет Цурков, уже не первый день наблюдающая за ходом армяно-азербайджанского конфликта, разместила в "Твиттере" видео передачи тела предположительно сирийского наемника, погибшего на фронте в Азербайджане.

"Тело Мухаммеда Халеда а-Шахны привезли из Азербайджана на контрольно-пропускной пункт Хивар Килис, соединяющий Турцию с контролируемыми ею зонами на севере Сирии. Мухаммед был одним из 55 сирийцев, убитых в Азербайджане, чьи тела были переданы на родину вчера вечером, сообщил очевидец встречи", - пишет эксперт.

Мы не публикуем здесь само видео, поскольку оно может шокировать некоторых читателей. При желании его можно посмотреть в "Твитере" Элизабет Цурков.

По словам эксперта, Мухаммад раньше воевал против режима Ассада в в рядах группировки "Ахрар аш-Шам" в городе Маарат ан-Нуман. В 2020 году этот город перешел под контроль армии Сирии.



Twitter/@Elizrael

Copyright: Twitter/@Elizrael

Отправлено в 5:59

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А вот репортаж корресподента Би-би-си Джоны Фишера, работающего сейчас в Нагорном Карабахе. Репортаж на английском, но кадры говорят сами за себя. Мирные жители и журналисты бегут в убежище во время очередного обстрела Степанакерта.

https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/1312619448025649153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1312619448025649153%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-54317944

Отправлено в 5:48

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Кадры этого утра



Getty Images Это дом, который попал под обстрел в азербайджанском городе Бейлаган.

Воронка от взрыва снаряда в Бейлагане (Азербайджан)



Getty Images А это уже Степанакерт. Семья прячется в бомбоубежище

Getty Images Последствия обстрела Степанакерта

Отправлено в 4:14

Обстрел Гянджи - откуда стреляли?

Azerbaijan MO Разрушения в Гяндже

Министерство обороны Азербайджана заявило, что обстрел второго по величине города страны, Гянджи, в воскресенье утром был совершен с территории Армении.

Доказательств этого Азербайджан пока не приводит, Армения же немедленно отвергла обвинения.

Тем не менее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрел с территории Армении "расширяет зону боевых действий".

Армения и Нагорный Карабах по крайней мере в военном отношении фактически составляют одно целое, но формально Республика Армения в войне не участвует и даже не признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

От города Гянджа по прямой до границы с Арменией - около 60 км, до линии фронта на севере Карабаха - около 30 км.

Отправлено в 3:06

Глава НКР призвал жителей Азербайджана покидать города, в которых есть военные объекты

Quote Message: Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч". Размещённые в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв". from Араик Арутюнян глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч". Размещённые в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв".

Араик Арутюнян

глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Отправлено в 3:03

Обстрел Гянджи

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта уничтожили военный аэропорт в Гяндже.

Азербайджан пока подтвердил только то, что Армения обстреливает город.

Гянджа - второй по населению город Азербайджана (более 300 тыс человек), он расположен примерно в 30 км от линии фронта, к северу от Нагорного Карабаха.

Отправлено в 2:58

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле гражданских объектов

Reuters Горящий магазин в Степанакерте

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в воскресенье, что Баку обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Степанакерте."В данный момент в Степанакерте под обстрелом оказались гражданские объекты", - написал Ованнисян в "Фейсбуке".

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения."В настоящее время армянские вооруженные силы наносят ракетные удары по городу Тертер и городу Горадиз, расположенному в Физулинском районе, с территории Ханкенди [Степанакерт]", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отправлено в 1:56

СРОЧНО!МИД НКР: Степанакерт обстреливают ракетами

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает: "Вооруженные силы Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами".

Ранее об обстреле сообщили журналисты.

Отправлено в 1:53

Президент НКР уже вернулся с передовой

Тем временем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что он уже вернулся с передовой. Накануне он писал в "Фейсбуке", что отправляется вместе с подразделением спецназа на фронт: "Там я буду более полезнее, чем в тылу".

Сейсчас он пишет: "Только что вернулся с передовой, был на различных участках, везде - воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна".

Отправлено в 1:24

Минобороны Азербайджана: с армянской стороны идет ракетный обстрел двух городов

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщает, что армянские военные из Ханкенди сейчас ведут ракетный обстрел городов Тертер и Горадиз. Тертер, согласно заявлениям Баку, уже не первый день обстреливается.

"Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры", - цитирует сообщение Интерфакс.

Если Армения не прекратит обстрелы, то в Баку намерены предпринять соответствующие ответные меры, следует из заявления азербайджанского военного ведомства.

Отправлено в 0:59

Минобороны Армении: "На отдельных участках ведется огонь из артиллерийских средств"

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян утром в воскресенье сообщила, что в Нагорном Карабахе "идет перестрелка".

"На отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств", - написала она в "Фейсбуке".

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3298071696895634

Пресс-служба минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь выпустила такое заявление: "Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной - на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление" (цитата по Интерфаксу).

Отправлено в 0:28

В Степанакерте утром включили сирену воздушной тревоги. Ночь прошла спокойно

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги.

Агентство со ссылкой на очевидцев пишет, что за городом были слышны несколько взрывов от артиллерийских снарядов.

Позже корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре Степанакерта прозвучала серия сильных взрывов.

Ночь на воскресенье прошла спокойно, сирена не включалась, обстрелов не было, отмечает агентство.







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