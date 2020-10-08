Москва заняла первое место по эффективности борьбы с COVID-19

На фоне роста числа заболевших коронавирусом во многих регионах решено вновь ввести ограничительные меры. Был составлен рейтинг российских регионов с самой эффективной политикой по борьбе с COVID-19. На первом месте вполне ожидаемо оказалась Москва, ещё весной отработавшая самый действенный механизм борьбы с распространением заболевания. Мораторий на слова «пандемия» и «эпидемия» еще не отменяли). Второе и третье место досталось Тюменской области и ХМАО соответственно. В десятку лидеров также попали Ленинградская, Самарская, Челябинская, Смоленская и Брянская области, а также Республика Татарстан и Красноярский край.





На рост заболеваемости московские власти оперативно отреагировали рядом ограничительных мер. В первую очередь ограничения коснулись пожилых людей и школьников. Столичная администрация настоятельно рекомендовала москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой необходимости. Школьники получили внеочередные каникулы. Дополнительным побуждением оставаться по домам стала отмена льготного проезда для школьников и бесплатного для пенсионеров.





Также мэрия потребовала, чтобы работодатели перевели на удалённый формат как минимум 30% работников. Дабы проконтролировать этот процесс власти запрашивают списки тех, кто будет работать дистанционно. Пользователи Сети и авторы Телеграм-каналов положительно отреагировали на частичное введение ограничительных мер. К примеру, канал «Злая проверочная» отметил, что власти Москвы вводят максимально эффективные и взвешенные ограничительные меры. «Мастер пера» оценил тот факт, что мэрия потребовала перевода на удалёнку только части сотрудников, назвав это благоразумной подстраховкой от неприятных социальных последствий. Также пользователи Сети сошлись во мнении, что московские власти делают упор на развитии удалённого формата, дабы сохранить рабочие места и поддержать экономику в стабильном состоянии. В общем и целом, Москва заслуженно получила своё первое место в рейтинге, с чем согласны и столичные жители.

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