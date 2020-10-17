«Если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина»

Навальный требует санкций против ближайшего окружения Путина

Artikel von: A. WÜRZBACH, F. PIATOV UND J. REICHELT veröffentlicht am 07.10.2020

Alexei Navalny Foto: Jens Koch

Он - самый серьезный противник Путина и самая известная жертва отравления в мире: лидер российской оппозиции Алексей Навальный.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете над Сибирью. Его доставили в больницу города Омска. Через два дня его доставили в Берлин. Лаборатория немецкой армии определила то, что во вторник подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО): критик Кремля был отравлен российским нервно-паралитическим веществом Новичок.

Навальный более двух недель находился в коме и целый месяц оставался в берлинской больнице Шарите. Вчера BILD встретился с оппозиционным политиком и взял у него обширное интервью.

«Моей последней мыслью в самолете было то, что я умру»

BILD: Господин Навальный, несколько недель назад вы все еще были в коме. Теперь можно увидеть, как вы гуляете по Берлину с семьей. Как Вы себя чувствуете?

Алексей Навальный: «Я чувствую себя живым. Я прошел несколько этапов восстановления с тех пор, как вышел из комы. В больнице я понял, что произошло на самом деле. Я снова увидел жену и детей. Проведя 28 дней в больнице, я впервые прогулялся в парке под дождем. Это было ощущение жизни, с которым, наверное, знакомы лишь немногие. Люди бежали мимо меня, и я хотел к ним присоединиться - это было здорово. Моей последней мыслью в самолете было то, что я умру. Замечательно разговаривать с женой, видеть своих детей и знать: я жив».

Вы о чем-нибудь скучали во время пребывания в больнице?

Навальный: «В понедельник я впервые снова поел в ресторане. Разумеется, немецкая кухня. Тушеная свиная ножка. Может быть, это клише, но мне это очень понравилось. Я слышал, что Берлин известен своей уличной едой. Я с нетерпением жду возможности просто выйти, сесть где-нибудь и заказать кебаб и пиво».

«Это намного страшнее, чем просто выстрелить в кого-то»

У вас есть жена и двое детей. Вы чувствуете ответственность за них? Вы не думали остаться здесь и вообще не возвращаться?

Навальный: «Для меня это самый сложный вопрос. Конечно, я несу ответственность за свою семью, но у меня также есть их поддержка. Я не хочу лгать: конечно, я задаюсь вопросом, могут ли они попытаться отравить меня не в самолете, а в моей квартире, где находятся жена и дети. Однако мы с женой уже приняли решение много лет назад. Не было ни одного момента, когда бы мы изменили свое мнение. Я российский политик, гражданин России. Я считаю, что делаю что-то важное, и многие в России меня поддерживают. Я должен разделить с ними риск. Я должен стоять с ними на улице. Это единственный способ завоевать доверие людей ».

После отравления Алексея Навального его жена Юлия боролась за жизнь мужа. Они женаты 20 лет и в конце августа отметили очередную годовщину свадьбы. Во вторник Юлия сопровождала его на интервью BILD. Фото: Йенс Кох

Как ваша жена справляется с тем, что Вашей жизни постоянно грозит опасность? Как она справляется с тем, что может потерять Вас в любой момент? Разве она не говорит: Алексей, брось политику и делай что-нибудь безопасное?

Навальный: «Если бы я оставил политику, никто бы не был разочарован больше, чем моя жена. У нас никогда не было такого разговора ».

Вы ожидали, что когда-нибудь против вас будет применено нервно-паралитическое вещество Новичок?

Навальный:"Абсолютно нет. Это безумие, что меня отравили военным химическим оружием. Если бы результатов из лаборатории немецкой армии, а также французской и шведской лабораторий не существовало, я бы и сам не поверил [в это]. Мы много знаем о Путине и Кремле. Но отравить мирного человека лицо Новичком так, чтобы он умер в самолете - это то, чего бы я не подумал даже о Кремле. Но теперь это доказано, без всяких сомнений. Отрицать то, что меня отравили Новичком, это было бы [то же самое что] отрицать саму химию. Мы поняли, что режим Путина реально сошел с ума. С точки зрения жертвы это безумие. Но, может быть, их главной целью было не убить меня, а запугать людей по всей России. Внезапная загадочная смерть невероятно устрашает, и люди этого боятся. Это намного страшнее, чем просто застрелить кого-нибудь».

«Если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина»

Кто первым сказал вам, что вас отравили Новичком?

Навальный: «После того, как я проснулся, у меня были сильные галлюцинации. Это самое худшее в коме. Я не могу вспомнить момент, когда я понял, что произошло на самом деле. Мой начальник штаба Леонид Волков позже рассказал мне об эпизоде, когда я просто сидел с открытым ртом и смотрел прямо перед собой. Когда они с Юлей сказали мне, что меня отравили Новичком, я вздрогнул и спросил: «Что, Новичок?» Затем я продолжал просто смотреть».

Другой большой вопрос: почему вас отравили в конце августа? Как вы думаете, момент времени имел какое-то отношение к протестам в Беларуси?

Навальный: «Это сложно. Были протесты в Беларуси и одновременно массовые протесты в Хабаровске. Кремль ужасно боится, потому что наша стратегия работает, а рейтинг одобрения Путина и его партии «Единая Россия» падает. И они не знают, что с этим делать. Наша организация выдержала давление Кремля. Думаю, для них это было последнее средство. Наверное, подумали: «Алексей, ты виноват. Мы пробовали все, чтобы вас запугать, но вы продолжили. Извини, теперь мы должны убить тебя. Это была их последняя попытка что-то сделать, прежде чем им станет хуже».

Падёт ли Путин?

Навальный: «Я не политолог и не делаю прогнозов. Но если бы завтра были честные выборы, мы бы победили Путина. Не сомневаюсь: когда будут честные выборы, мы победим его правительственную партию. Однако Путин помешан на деньгах и власти. Он сделает все, чтобы остаться у власти - все, что угодно ».

Алексей Навальный в Клубе журналистов Axel Springer с репортерами BILD Александрой Вюрцбах, Филиппом Пятовым и Юлианом Райхельтом. Фото: Йенс Кох

Означает ли это, что он снова попытается убить Вас?

Навальный: «Сейчас это очень оптимистично (смеется). Я не наивен. Некоторые вещи я просто не могу контролировать. Но у меня нет другой страны. Я русский, а не немец. Моя страна - Россия. Я знаю, что моя страна готова к нормальной жизни. Чтобы быть богатой. Русский народ заслуживает счастливой нормальной жизни. Самым большим препятствием на пути к этому является стремление Путина стать самым богатым и могущественным человеком в мире. Я выступаю против него и пытаюсь защитить себя, свою семью и свой народ».

Кремль заморозил Ваши банковские счета и арестовал Вашу квартиру. Как Вы собираетесь продолжать, когда вернетесь в Россию?

Навальный: «Для меня в этом нет ничего нового. Мои счета несколько раз замораживали и раньше арестовывали и мою квартиру. Я к этому привык - в отличие от Новичка и этой комы (смеется). Но я не знаю, что будет, когда я вернусь. Может, меня арестуют в аэропорту. Я просто не знаю».

«Я не сомневаюсь, что Шредер получает теневые выплаты»

Бывший канцлер Германии Шредер, который, в частности, работает на «Роснефть», сказал, что «фактов пока нет» и что пока все это «домыслы». Что бы Вы ему сказали?

Навальный: «Очень обидно. Это унизительно для немецкого народа, и особенно для лаборатории Бундесвера. Он считает, что они сфальсифицировали результаты своей экспертизы? Герхард Шредер получает деньги от Путина. Но если он сейчас пытается отрицать атаку отравляющим веществом, это действительно разочаровывает. Одно дело быть лоббистом Путина, но теперь он пытается защитить убийц. Я знаю, что даже его собственная партия очень негативно относится к работе Шредера. Просто унизительно слышать такие слова от бывшего канцлера.

Мне это тоже сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер - мальчик на побегушках у Путина, защищающий убийц. Я не знаю, какие теневые выплаты он получает от Путина. Есть официальные выплаты, и я не сомневаюсь, что есть и теневые выплаты. Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет расследовал дела Роснефти и Газпрома. У меня нет документов, в котором было бы написано черным по белому: Мистер Шредер, вот ваш чемодан, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получает теневые выплаты».

Шредер и другие сторонники Кремля говорят, что у них дружеские отношения с Россией. Как на ваш взгляд, они друзья России?

Навальный:«[Какие же они] Друзья России, если они воруют деньги у населения России? Я хочу, чтобы у людей в России был такой же доступ к медицинской помощи, как у меня в Шарите. Но даже у самых богатых людей в России нет такого доступа, потому что таких больниц нет. А почему так? Из-за Путина и его друзей таких, как Герхард Шредер. Они незаконно присваивают российские деньги и делают россиян бедными. Только подумайте о космических технологиях. Когда я был ребенком, мы очень гордились тем, что участвовали в этих разработках. Это конец. Страна деградирует, и эти люди помогают разрушать мою страну. Они не друзья России».



Выздоравливает: Алексей Навальный на интервью BILD Фото: Йенс Кох

Вы сказали, что привыкли к домогательствам. Тем не менее, вы действительно не боитесь?

Навальный: «Я не боюсь. Я не сумасшедший, я понимаю риски, но я все-таки не могу их контролировать. Я должен с этим жить. Активисты, которые работают в регионах, или независимые журналисты, освещающие Кавказ, - это действительно смелые люди. Как журналист Ирина Славина, которая подожгла себя после долгих лет преследований. Она была храброй. Я известный парень, мне проще. Даже если кто-то пытается меня убить, щедрые люди помогают мне организовать самолет, который доставит меня в Германию. Но если вы независимый активист или журналист и вас убьют, никто, кроме членов вашей семьи, не узнает об этом. Если бы я боялся, мне было бы стыдно, потому что я знаю, что люди в регионах вынуждены испытывать гораздо большее давление, чем я».

Что думает ваш сын, который сейчас с вами в Берлине? Он тоже хочет вернуться в Россию? Он о Вас беспокоится?

Навальный: «У моего сына все хорошо. Ему не нужно ходить в школу, и он может целый день играть в видеоигры. А если серьезно: дети меня тоже поддерживают. Они знают, каково это, когда мужчины в черных масках обыскивают детские комнаты, когда они обыскивают их игрушки, якобы чтобы что-то найти. У моего сына есть банковский счет ребенка, на котором он копил деньги на новый ноутбук. Его аккаунт также был заморожен. Мы ему сказали: извини, Захар, но эти деньги теперь принадлежат Путину. Он понимает, что это не может быть правильно, если Путину нужны его 300 долларов, чтобы быть счастливым».

До отравления: Навальный в 2018 году на митинге с женой Юлией (справа) и пресс-секретарем Кирой Ярмыш (слева) Фото: МАКСИМ ШИПЕНКОВ / EPA-EFE / REX / Shutterstock

«Мы не знаем, сколько было успешных убийств»

Вы думаете, что они планировали что Вы умрете в самолете из Томска в Москву?

Навальный: «Да, я жив по счастливой случайности. Если бы пилоты не сделали промежуточную остановку и не приехала скорая помощь в аэропорт Омска, я бы умер даже через полтора часа после того, как потерял сознание в самолете».

Есть немецкие политики, которые ожидают, что Россия расследует нападение на вас. Что бы вы им сказали?

Навальный: «Нет даже попытки сделать вид, будто ведется расследование. Пока в России расследования не проводилось. Я не наивен. Я думаю, что это был прямой приказ Путина, и не ожидаю, что когда-нибудь будет проведено настоящее расследование. Я также понимаю, что как западный политик мало что можно сделать, когда в России отравляют русского. Однако использование химического оружия актуально и для Запада. ОЗХО должна расследовать это. В противном случае для режима может возникнуть соблазн применить химическое оружие против своих противников. Мы знаем только о неудавшихся атаках отравляющими веществами, но понятия не имеем, сколько было успешных убийств».

«На таких людей нужно оказывать давление»

Канцлер Меркель навестила вас в больнице - это был очень сильный жест. Но каковы последствия для Кремля отравления против вас? Что вы посоветуете сделать канцлеру?

Навальный: «Давайте посмотрим, о чем идет речь. Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а на выходных летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают. Самое главное - запретить гешефтмахерам режима въезд в страну и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина».

Навальный привык к травле. Его неоднократно арестовывали, и ему снова и снова приходилось защищаться от политически мотивированных обвинений в суде - как здесь, в 2017 году. Фото: ИЛНИЦК / EPA-EFE / REX / Shutterstock

В конкретном случае: как правительство Германии должно поступать с Валерием Гергиевым, который много лет поддерживал Путина, а теперь является главным дирижером Мюнхенской филармонии?

Навальный: «Правительство должно поставить его перед тяжелым выбором. Гергиев поддержал Путина на выборах. Если он так сильно любит режим и не хочет, чтобы Россия пошла по европейскому пути, ему нужно сказать: вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволим вам въехать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России. Или [пусть] Гергиев передумает и перестает поддерживать Путина хотя бы публично. Таких людей в России много. Они очень талантливы и очень лицемерны. Они поддерживают Путина, им это выгодно, но жить они предпочитают на Западе.

Я рад, что вы упомянули Гергиева. Это прекрасный пример. На таких людей нужно оказывать давление. Они должны отвернуться от Путина, потому что поймут, что Европа больше не потерпит, что они живут в Европе, и, в тоже время, в России они утверждают, что Европа такая ужасная. Господин Гергиев не будет пытаться меня травить Новичком, но он поддерживает все, что делает Путин. Людям, подобным ему, нужно запретить въезд в страну. И знаете, что? 99 процентов россиян будут этому аплодировать».

В России есть большая разница между Москвой и Санкт-Петербургом и регионами. Как относятся к Путину люди живущие вдалеке от мегаполисов?

Навальный: «Мы доказали, что люди в мегаполисах критически относятся к Путину, а люди вне их поддерживают его или безразличны к нему. Нашей главной целью было разрушить миф о том, что регионы “стоят стеной” за Путина. Кремль этого ужасно боится. После пенсионной реформы, после того как зарплаты падали семь лет подряд, Кремль опасается, что рухнет и этот миф».

Господин Навальный, последний вопрос: как вы думаете, проживете ли вы достаточно долго, чтобы увидеть Россию без Путина?

Навальный: «Не знаю. Но я делаю все возможное, чтобы мои дети смогли увидеть Россию без Путина. Нормальную, богатую европейскую Россию».

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