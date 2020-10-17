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опубликовано редакцией на Переводике 17.10.20 16:39
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Китайская буровая открыла для «Газпрома» еще одну крупную залежь в Карском море

By  Thomas Nilsen  октября 12, 2020

Китайская буровая Nanhai VIII бурит в Карском море для российского газового гиганта. Фото: «Газпром»

Как заявляют в компании, результаты бурения значительно повысят промышленную ценность Ленинградского месторождения.

Разведочную скважину №5 пробурила полупогружная буровая установка Nanhai VIII (другое название Nan Hai Ba Hao) компании China Oilfield Services Limited (COSL).

Китайские буровые стали часто появляться в Мурманске и в Карском море после введения в 2014 году западных санкций в отношении добычи нефти и газа в российской Арктике.

Как сообщили в «Газпроме», бурение летом и осенью прошло успешно.

«В результате бурения и испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа дебитом около 600 тыс. куб. м в сутки.», — сообщает газовая компания, частично принадлежащая государству.

Дополнительная залежь на огромном Ленинградском месторождении — это уже четвертое крупное открытие на шельфе к западу от Ямала за последние два года.

«Это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения», — заявляют в «Газпроме».

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В. А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы».

Китайская буровая работает в Карском море уже четвертый год подряд.

В 2017 году она также бурила на Ленинградском лицензионном участке, а в 2018 году — на соседнем Русановском (месторождение им. В.И. Динкова). В 2019 году буровая снова вернулась на Ленинградское, в результате чего, как сообщал Barents Observer, запасы месторождения увеличились до 1,9 трлн кубометров.

На Ямале сосредоточены крупнейшие в России запасы природного газа, а новые месторождения в Карском море могут быть подключены к существующей сети трубопроводов, ведущих в центр страны и далее в Европу, например к «Северному потоку».

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