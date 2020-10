архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.10.20 17:09 скаут: Игорь Львович Франция Две статьи Тьерри Мейсана о ситуации в Карабахе и вокруг него Будет ли Нагорный Карабах могилой для Эрдогана? Тьерри Мейсан Конфликт в Нагорном Карабахе возник сразу после распада СССР, но масла в огонь подлил турецкий президент. Маловероятно, что последний действовал без предварительного согласования с Вашингтоном. Точно так же поступил, прежде чем напасть на Кувейт, и президент Саддам Хусейн, попавший в западню, которую ему устроили, и которая привела к его свержению. СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | 6 ОКТЯБРЯ 2020

В день, когда начались боевые действия, президент Эрдоган на своём аккаунте в Твиттере написал: «Во время телефонных разговоров, которые у нас были сегодня, справедливая и решительная позиция, «одна нация, два государства», подтверждает в очередной раз, как я сказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Турция продолжит укреплять связи со своими азербайджанскими братьями» - «Мы призываем армянский народ защитить своё будущее против доминирования и тех, кто использует его в качестве марионетки, мы просим весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против оккупации и угнетения» - «Международное сообщество, которое не смогло дать необходимый и достаточный ответ на провокационную агрессию Армении, показало в очередной раз свою двойную игру. Минское трио, которое на протяжении тридцати лет демонстрировало халатное отношение, к сожалению, далеко от того, чтобы быть ориентированным на принятие решения» - «Совершив очередное нападение на Азербайджан, Армения в очередной раз показала, что она представляет самую большую угрозу миру и спокойствию в регионе. Турция, как всегда, поддерживает своих азербайджанских братьев всеми имеющимися средствами». Давний конфликт, замороженный в течение последних 30 лет Турки считают себя «сыновьями степных волков», то есть потомками орд Чингиз-хана. Сегодня они живут в двух странах – в Турции и в Азербайджане. Возрождение первой автоматически ведёт к выходу второй на международную арену. Конечно, политическое возрождение не означает, что вновь начнут бесчинствовать варварские орды, но прошлое оставило отпечаток на менталитете этого народа, несмотря на усилия политиков, которые на протяжении целого века пытаются его усмирить. В последние годы существования Османской империи султан Абдулхамид II пытался объединить страну на основе своей концепции мусульманской веры. Он физически уничтожил сотни тысяч немусульман. Его армию возглавляли немецкие офицеры, которые полученный в процессе этого геноцида опыт использовали впоследствии на службе нацистской расовой идеологии. Опыт проведения османских чисток в более широких масштабах был использован «Молодыми турками» после установления Республики, в частности против православных армян [1]. Страсть к убийствам время от времени даёт о себе знать в поведении турецких армий. Так, в марте 2014 г. турецкие военные переправили сотни джихадистов из Фронт аль-Носра (Аль-Каида) и Армии Ислама (просаудовцы) в сирийский город Кассаб для ликвидации армянского населения. Джихадисты, принимавшие участие в этой операции, сегодня направляются в Карабах, чтобы и там убивать армян. Массовые убийства армян прекращались во время Демократической республики (1918-20) и советского периода (1920-90), а в 1988 г., когда власть в Москве стала ослабевать, они возобновились. Во время советского периода армянская область, согласно проводимой Иосифом Сталиным национальной политике, была присоединена к Азербайджану, и была создана Социалистическая республика. Поэтому после распада СССР международное сообщество признало Карабах не как армянскую территорию, а как составную часть Азербайджана. Те же ошибки в спешке были совершены в Молдове с Приднестровьем, на Украине с Крымом, в Грузии с Южной Осетией и Абхазией. За ними последовала целая серия войн, одной из которых является война в Нагорном Карабахе. Речь идёт о случаях, когда международное право применялось после того, как была совершена ошибка, как это произошло в случае конфликта с Палестиной, когда ошибка вовремя не была исправлена, что привело к безвыходной ситуации. Запад вмешивается, чтобы не дать разгореться всеобщему пожару. Однако пример Приднестровья показывает, что для того чтобы дальше прыгнуть, нужно немного отступить, поэтому США воспользовались румынской армией, чтобы помешать рождению Приднестровской республики [2]. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, в то время СБСЕ) с целью поиска решения создала Минскую группу под совместным председательством США, Франции и России. Однако никакого решения не последовало: Россия не хотела делать выбор между своими бывшими республиками, Франция хотела лишь подчеркнуть свою значимость, а Соединённым Штатам нужно было поддерживать зону конфликтов вдоль российских границ. Вашингтон и Лондон после развала СССР намеренно разжигали подобные конфликты, включая нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 г. или госпереворот на Украине - Евромайдан, направленный, кроме всего прочего, на вытеснение России из Крыма в 2014 г. С оправданием нападения Азербайджана и Турции на Республику Арцах (Нагорный Карабах) президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября [3]. Основной причиной он назвал то, что Минская группа провозгласила неприемлемость статуса кво, «но одних заявлений недостаточно. Нам нужны действия». Яснее не скажешь. Действуя по законам клана, он во всём винил своих противников, заявляя, что массовые убийства в Ходжалы (1992 г., более 600 жертв) совершались «армянскими террористами», тогда как речь шла о тёмной операции во время попытки государственного переворота, во всяком случае это позволило ему предвзято представить действия Армянской секретной армии освобождения Армении в 70-80 г.г. Также он упомянул о том, что 4 резолюции Совета безопасности предписывали вывод армянских вооружённых сил, но при этом не сообщил, что речь шла не о вооружённых силах Армении, а вооружённых силах Нагорного Карабаха, и обошёл молчанием предписанное Советом безопасности требование по организации Азербайджаном референдума о самоопределении Карабаха. Нового Премьер-министра Николу Пашиняна он обвинил, и не без основания, в связях с международным спекулянтом Джорджем Соросом, хотя это никак не сказывается на ранее принятых решениях. Конфликт может быть прекращён только после проведения референдума о самоопределении, исход которого вполне предсказуем. А пока им пользуется те, кто, как и Израиль, продаёт агрессору оружие. Вооружённые силы Турции, Азербайджана и Пакистана демонстрируют своё единство против армян. Не станет ли эта война для Эрдогана последней? Сделав такое предположение, проанализируем сегодняшний конфликт с точки зрения баланса сил в мире, не забывая при этом, что турецкие вооружённые силы уже незаконно присутствуют на Кипре, в Ираке и Сирии, и что Турция нарушает эмбарго на поставку оружия в Ливию, а теперь и прекращение огня в Азербайджане. Баку намеревается отодвинуть неизбежную расплату. Азербайджан уже добился поддержки Катара, который взял на себя операцию по финансированию джихадистов. По имеющейся у нас информации, из Идлиба (Сирия) через территорию Турции в зону конфликта направлено по меньшей мере 580 джихадистов. Эта война дорого обходится и Фонду частных инвестиций Генри Крэвиса, который, похоже, тоже причастен к этому конфликту, как это имеет место в Ираке, Сирии и Ливии. Как и при дестабилизации Афганистана после ввода советских войск, израильское вооружения могут поставляться через Пакистан. Во всяком случае, в Турции на рекламных щитах красуются флаги трёх стран. Но больше всего удивляет то, что президент Алиев получил поддержку от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Не исключено, что последний действовал по согласованию с Кремлём, что может предвещать более явную поддержку Россией православной Армении (Россия, Белоруссия и Армения являются членами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности). Странно, что шиитский Иран никак не высказался по этому конфликту. При том, что азербайджанцы, хотя и являются этническими турками, тоже шииты, так как Азербайджан был некогда частью Сефевидской империи. Президент Хассан Рохани включал его в проект создания Шиитской Федерации во время своей второй избирательной кампании. Молчание Тегерана может свидетельствовать о том, что Иран не намерен вступать в конфликт с Москвой, которая официально сохраняет нейтралитет, хотя Армения играет немаловажную роль в обходе американских санкций в отношении Ирана. В США армянская диаспора интенсивно лоббирует Конгресс с тем, чтобы объявить Эрдогана – президента страны, являющейся членом НАТО, - ответственным за конфликт и передать дело в Международный трибунал. В случае молчаливого соглашения между Москвой и Вашингтоном, эта война может дипломатически обернуться против президента Эрдогана, который стал невыносим для обеих держав. И то, что случилось с президентом Ирака Саддамом Хуссейном, который из прислужника Пентагона внезапно превратился во врага № 1, когда решил, что ему позволено захватить Кувейт, может произойти и с президентом Турции. Тьерри Мейсан Перевод Эдуард Феоктистов [1] « La Turquie d’aujourd’hui poursuit le génocide arménien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 26 avril 2015. [2] « En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 juillet 2007. [3] “Intervention by Ilham Aliyev the 75th meeting of the United Nations General Assembly”, by Ilham Aliyev, Voltaire Network, 24 September 2020.

Карабах: НАТО поддерживает Турцию и пытается устранить президента Эрдогана Тьерри Мейсан В отношении Карабаха современное право неоднозначно и зависит от того, как оно применяется – согласно территориальной принадлежности или согласно волеизъявлению народа, проживающего на этой территории. Воспользовавшись этой неопределённостью, Азербайджан и Турция совершили атаку на эту самопровозглашённую республику, де-факто связанную с Арменией. Россия уже заявила, что согласно договорам, она защитит Армению, если на неё будет совершено нападение, но её безопасность не нарушается тем, что происходит в Карабахе. Поэтому остаётся всего лишь установить, действует ли Турция по приказам НАТО или по собственной инициативе, которую её собственные союзники могут обернуть против неё. СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | 13 ОКТЯБРЯ 2020 Данная статья является продолжением статьи «Будет ли Карабах могилой для Эрдогана? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 октября 2020 г. По собору в Арцахе было выпущено две ракеты. Разрушение мест отправления культа признаётся Международным гуманитарным правом как военное преступление. Геноцид армян (1894-95 и 1915-23 г.г.) преследовал своей целью ликвидацию немусульманского населения османами и турками. Азербайджан уверяет, что к обстрелу этой церкви он отношения не имеет. Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 г. Превосходство азербайджанских сил как по численности, так и по качеству военной техники, очевидное. Первая линия обороны была сметена, но остальные две ещё держатся. Разрушения огромные, включая и азербайджанскую сторону. Человеческие потери трудно установить, но погибших очень много. Президент Ильхам Алиев заявил о намерении продолжать наступление до победного конца, то есть до восстановления своей территории. Его поддерживает турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. К этому лагерю примкнул Пакистан, но своё участие в боевых действиях он отвергает. Все тюркоязычные страны из Тюркского совета выразили свою безусловную поддержку «Народу двух государств» (Турция и Азербайджан). Рассеянная по всему Западу армянская диаспора выразила поддержку армянской стороны, осудив атаку Азербайджана (хотя Баку утверждает, что Азербайджан не нападал на Карабах). К проблеме Арцаха добавляется проблема Армении. Ясно и подтверждено, что армянские военные воюют в Арцахе, но бои не распространяются на территорию Армении. Несколько слов о позиции Франции. Париж, являясь сопредседателем Минской группы, противостоит Анкаре по разного рода вопросам – от разграничения эксклюзивных зон в Средиземноморье до ситуации в Ливии, не считая секуляризм. Однако президент Эммануэль Макрон, насколько это возможно, избегает таких проблем, как оккупация Турцией Кипра, Ирака и Сирии, хотя эти проблемы гораздо более важные. Франция потребовала от Турции объяснений по переброске джихадистов из воюющей против Сирии Свободной сирийской армии, которую она помогала создавать, поддерживала и снабжала командным составом. Региональные державы избегают высказывать своих позиции и не хотят усложнять свои отношения с мощной нефтяной державой ради красивых армянских глаз. Тем не менее, учитывая совершённый в прошлом геноцид армянского народа, который турки продолжают отрицать, долго сохранять молчание с моральной точки зрения будет невозможно. Перед тем, как Катар, который приютил на своей территории турецкую военную базу, выступил с заявлением, Турцию осудил Генеральный секретарь Лиги арабских стран. За ним тут же последовала Сирия. Президент Башар аль-Ассад воспользовался случаем, чтобы напомнить о преступлениях Анкары в отношении народа Сирии. Поскольку поражение Арцаха и массовые убийства армян нельзя исключить, Соединённые Штаты и Россия придерживаются нейтралитета, Запад и арабские страны поддерживают Армению, и только тюркоязычные страны открыто поддерживают Азербайджан и Турцию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября 2020 г. в Белом дворце в Анкаре. Они противники или союзники? А не ловушка ли это? Предположение о ловушке, задуманной Вашингтоном с тем, чтобы подтолкнуть президента Эрдогана на ошибку и потом свергнуть его, как это было сделано с его иракским коллегой Саддамом Хуссейном, остаётся в силе. Через пять месяцев после вторжения в Кувейт в 1990-91 г.г., к которому призывала посол США Эйприл Гаспи, последовало единодушное осуждение Советом безопасности и операция «Буря в пустыне». Но пока от начала операции в Арцахе прошло всего лишь две недели. Образ президента Саддама Хуссейна изменить за несколько месяцев было не так просто. Ведь он был агентом ЦРУ, завербованным ещё в молодости, во время его учёбы. Он способствовал попытке госпереворота в Сирии Братьями-мусульманами по требованию Запада. Он вёл долгую войну против Ирана, опять же по требованию Запада. Тогда ему показалось, что его спонсорам без него не обойтись. Но Вашингтон публикует несколько документов, свидетельствующих о том, что он убивал или организовывал убийства ряда приближённых к нему лиц. Так восточного деспота превратили в преступника, совершившего массу злостных преступлений. В этом процессе ключевыми оказались ложные показания кувейтской медсестры перед Конгрессом США: якобы по приказу тирана иракские военные похищали инкубаторы для недоношенных детей, что вызывало их неминуемую гибель. С Азербайджаном всё гораздо проще. Достаточно будет эксгумировать жертв армянского геноцида, который турки упорно отрицают, чтобы подтвердить риск новых массовых убийств. Тем более, что в Арцахе нанесены удары по собору двумя управляемыми ракетами. Азербайджан отрицает свою причастность к этим ударам, что не исключено, но тогда следует предположить, что есть третья сторона, и она дёргает за верёвочки. А если причастность Баку к нарушению Международного гуманитарного права будет доказана, то намерение в совершении геноцида нельзя игнорировать, ибо геноцид армян (1894-95 и 1915-220 г.г.) совершался по религиозным мотивам. Более 10 часов переговоров в Москве ради 5 минут прекращения огня. Ловушка срабатывает Обеспокоенный дальнейшим осложнением ситуации, президент России Владимир Путин организует в Москве переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, направив при этом своего Премьер-министра в Ереван. После десяти часов консультаций было подписано соглашение о прекращении огня в полдень 10 числа. Кроме того, соглашением предусматривалось обмен пленными и телами погибших, а также возобновление переговоров в составе Минской группы ОБСЕ. Прекращению боевых действий предшествовал интенсивный обстрел города Гардрут, после чего Баку немедля сообщил о его взятии, и массированная атака дронами с целью усугубить соотношение сил. Но прекращение огня длилось в течение 5 минут. Азербайджан вновь начал бои в Гардруте. По сообщению армянской стороны, Азербайджан якобы нанёс удары по приграничному городу Капан в Армении. Если бы эта информация была подтверждена, Организация коллективного договора по безопасности (ОДКБ) должна была бы оказать Армении военную поддержку. Но для этого необходимо, чтобы Россия доказала участие в этом инциденте Турции, в чём никто не сомневается, и поставить НАТО перед дилеммой – либо поддержать Турцию и объявить Третью мировую войну, либо обязать её покинуть Альянс. Поскольку все члены Альянса больше не могут терпеть президента Эрдогана, он должен стать для них врагом №1. Но пока всё не так уж сложно. Отношения Азербайджана с миром обеспечиваются Международным центром Низами Гянджеви, находящимся под контролем НАТО. А Вашингтон уже не раз пытался свергнуть и даже физически устранить президента Эрдогана, повторяя при этом, что турецкая армия является важной составляющей Альянса. Тьерри Мейсан Перевод Эдуард Феоктистов

