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опубликовано редакцией на Переводике 18.10.20 16:27
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Пакистане сожжен транспортный конвой с тяжелой военной техникой США выводимой из Афганистана

By Mohammad Haroon Alim / in Afghanistan / on Saturday, 17 Oct 2020 

Image Source: Social Media

В пятницу в районе Хайбер-Пахтунхва в Пакистане был атакован  транспортный  конвой, в котором находились  бронетехника и   военное оборудование американской армии.

По имеющимся данным, в пятницу в районе Бара Хайбер-Пахтунхва неизвестные боевики напали на конвой  транспортов,  вывозивших  американскую военную технику и грузы из Афганистана в Пакистан.

Сообщается, что колонна  подверглась нападению неизвестных вооруженных лиц, и  что  во  время столкновения   многие танки  были  сожжены.

После  заключения  мирного соглашения между США и Талибаном американцы каждый  день  колоннами  перебрасывают  свою военную технику, танки и другое военное снаряжение в Пакистан через границу Торхама.

Эти  действия  также вызывают [негативную] реакцию афганского правительства и общественности, правительственные чиновники говорят, что это  является нарушением соглашения о безопасности с Афганистаном,   ведь  то, что должно остаться у афганских сил обороны, передается  Пакистану.

Официальные лица США пока не комментируют инцидент.

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