Турецкий гамбит Баку завел Москву и Тегеран в цугцванг

09.10.2020

© Sputnik / Алексей Витвицкий

Военные действия, развернутые Азербайджаном не только по всей линии соприкосновения с армией обороны Карабаха, но и в глубине территории, с геополитической точки зрения выгодны Турции. Чего на самом деле хочет Эрдоган – анализирует наш обозреватель Арман Ванескегян.

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения

О роли Турции в эскалации карабахского конфликта с самого начала военного этапа говорят и пишут практически все издания.

Политические эксперты, специализирующие на турецкой тематике и конкретно на личности президента этой страны Реджепа Эрдогана, утверждают, что подобный шаг Анкары – подзуживание Баку для развязывания военных действий в Карабахе – можно было просчитать еще на раннем этапе работы натовских аналитиков. Те понимали, что вывести Азербайджан из сферы российского влияния можно будет исключительно при помощи Турции.

Натовский капкан для Баку, в который его затянула Анкара

Видимо, следует вспомнить о событиях того времени, когда НАТО начала серьезную работу на каспийском направлении, необходимом Североатлантическому блоку для разработки военных операций против Ирана. Несколько лет подряд высокопоставленные натовские офицеры неоднократно посещали Баку, прорабатывали в целях сотрудничества так называемую ПРМ (Программу ради мира), за которой должен был последовать этап более глубокой интеграции Азербайджана в натовские структуры.

Вплоть до того, что армия этой страны должна была переходить на военные стандарты Североатлантического альянса. Баку затягивал процесс как мог. По истечении срока действия пресловутого ПРМ прорабатывалась ПРМ-1, потом ПРМ-2 и так далее.

На самом деле было понятно, что в Азербайджане опасаются жесткой реакции со стороны как России, так и Ирана, которых никак не могло устраивать присутствие буквально у них под боком еще одной натовской армии. Про полноценное же членство в НАТО руководство альянса в последние годы даже не заикалось, понимая, перед какой дилеммой поставит подобным шагом Баку.

На самом деле Азербайджану отнюдь не хотелось стать потенциальной мишенью для своего южного соседа – Ирана – в случае, если Соединенные Штаты все-таки решатся на военную операцию против этой страны. Ведь тогда могло оказаться, что американские (ну или натовские, кому как нравится) военные силы пользуются Азербайджаном как плацдармом для проведения военных операций.

Все прояснилось после слов генсека НАТО Столтенберга

В последние годы натовское руководство координировало свои контакты с Баку в основном с помощью Анкары. Не сказать, что такая тактика нова: изначально в списке стран-членов НАТО Азербайджан ближе всех считал именно Турцию. И в Брюсселе, где располагается штаб-квартира Североатлантического альянса, понимали, что азербайджанские политики и военные готовы на тесные контакты с Турцией, ведь небезызвестный лозунг "одна нация, два государства" никто не отменял.

Действовали натовцы на южнокавказском направлении в подавляющем большинстве руками турок. Так что военная операция, развернутая Азербайджаном в Карабахе, является не столько программой, разработанной стратегами Анкары и Баку, сколько планами, причем далеко идущими, Брюсселя.

Понятно, что уши турецких вояк отчетливо проглядываются за действиями азербайджанских военных сил в Карабахе. Чего не скажешь о тех же натовских специалистах-аналитиках. НАТО действует за кулисами. Однако недавняя встреча турецкого министра иностранных дел Чавушоглу с генеральным секретарем Североатлантического альянса расставила все по местам.

Ведь именно Столтенберг произнес сокровенную фразу о том, что Турция должна использовать все свое влияние на Южном Кавказе, чтобы приостановить эскалацию конфликта: "Я ожидаю, что Турция использует свое большое влияние, чтобы снизить напряжение в регионе. Мы глубоко обеспокоены эскалацией боевых действий. Все стороны должны немедленно прекратить борьбу и найти путь к мирному решению конфликта".

В итоге получается следующее. За политическим елеем алиевских заявлений о роли России в регионе и о взаимоотношениях Баку и Москвы просматривается совершенно другое. А именно - желание Баку не только укрепить в регионе позиции Турции, но и предоставить натовским структурам возможность крепче "зацепиться" на Южном Кавказе, который всегда считался безальтернативной сферой влияния России и Ирана.

Ведь кроме всего прочего, Турция – один из старейших членов Североатлантического альянса. Так что участие Анкары – как военное, так и политическое - в нынешней карабахской войне должно напрягать не только Ереван, но и Москву с Тегераном.

"Инородное тело" в регионе не потерпят ни Москва, ни Тегеран

Получается, что Баку, планируя очередную широкомасштабную военную авантюру в регионе, не мог не понимать, что своими действиями загоняет Россию и Иран в цугцванг. Ведь при любом раскладе в регионе появляется "инородное тело". В одном случае это Турция (то есть НАТО). В другом, так сказать, коалиция западных стран.

И в том, и в другом случае в регионе "всплывает" пресловутое "инородное тело", способное принципиально изменить всю геополитическую расстановку сил не только на Южном Кавказе, но и за его пределами, а именно вокруг России и Ирана. Вплоть до Беларуси и Кыргызстана. Было бы наивно полагать, что совпадение по времени событий в Минске, Степанакерте и Бишкеке – случайность.

Вот тут-то как раз видна рука отнюдь не Анкары, а Брюсселя. В Кремле прекрасно все понимают. И именно на это указывает вчерашнее резкое выступление российского президента Путина, призвавшего полностью прекратить огонь по гуманитарным соображениям.

Ясно одно: чтобы выйти из геополитического цугцванга, и Россия, и Иран могут начать очень резкие движения на глобальной политической арене. А при таком раскладе, да еще при таких потерях в живой силе, Баку не спасет ни Анкара, ни Брюссель, ни другие европейские столицы.

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