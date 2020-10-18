"Тайны КГБ" раскрыты?
Как в Швеции связали Путина с гибелью парома "Эстония"
15 октября 2020
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В шведских СМИ продолжают подогревать тему гибели парома "Эстония" в 1994 году. В газете Expressen предположили, что за катастрофой якобы могли стоять российские (или советские) спецслужбы и сам президент РФ Владимир Путин.
Тема гибели парома "Эстония" никак не может отпустить шведские СМИ: обсуждения причин катастрофы и вопросы о том, кто стоит за сокрытием фактов, продолжают будоражить шведов.
Таблоид Expressen представил свою версию событий. Они заявили, что группа офицеров КГБ, вместе с нынешним президентом РФ Владимиром Путины, якобы распространяла ложные слухи о гибели парома "Эстония".
Консультант нового документального фильма об "Эстонии" Стивен Дэвис предположил, что это делали для того, чтобы скрыть возможное "российское вмешательство":
"Это была успешная операция по дезинформации, некоторые из этих людей до сих пор близки с Путиным", – заявил он.
Финская журналистка Лена Хитанен считает, что в Швеции просто стараются сместить фокус внимания с их причастности к кораблекрушению.
"Шведы слишком параноидально относятся к России. Шведы тоже хотят распространять грязь, пока эстонцы нападают на шведов. Шведы бьют русских, как школьники", – заявила она Baltnews.
По ее словам, шведы сейчас занимаются тем же, чем и немецкая журналистка Рабе Ютта, которая написала книгу о гибели парома "Эстония". А именно – поиском всевозможных доказательств о якобы перевозке русского оружия на борту судна.
"Если смогут найти связь между Рабе Юттой и Путиным, тогда в этой фантазии будет смысл. Но опять же, скажите мне, что Россия и КГБ могли бы заработать на этой истории? КГБ вывез все свои архивы из Эстонии еще в 1988 году. Они ушли из Эстонии задолго до обретения независимости в 1991 году. Так что уже в 1988 году в КГБ реалистично оценивали перспективы движения за независимость в странах Балтии. Они не были заинтересованы в придумывании каких-либо фантастических историй об этой катастрофе или в том, чтобы что-то с нее получить", – пояснила журналистка.
Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. Вместе с экипажем на борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.
В годовщину 16-летия катастрофы вышел новый документальный фильм Discovery. Съемочная команда при погружении к остову обнаружила в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.
Официально считается, что катастрофа случилась из-за отрыва носового визора в условиях штормовой погоды.
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