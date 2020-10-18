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"Тайны КГБ" раскрыты?

Как в Швеции связали Путина с гибелью парома "Эстония"

15 октября 2020 

Мужчина в шляпе

CC0 / unsplash

В шведских СМИ продолжают подогревать тему гибели парома "Эстония" в 1994 году. В газете Expressen предположили, что за катастрофой якобы могли стоять российские (или советские) спецслужбы и сам президент РФ Владимир Путин.

Тема гибели парома "Эстония" никак не может отпустить шведские СМИ: обсуждения причин катастрофы и вопросы о том, кто стоит за сокрытием фактов, продолжают будоражить шведов.

Таблоид Expressen представил свою версию событий. Они заявили, что группа офицеров КГБ, вместе с нынешним президентом РФ Владимиром Путины, якобы распространяла ложные слухи о гибели парома "Эстония".

Макет парома "Эстония"

Консультант нового документального фильма об "Эстонии" Стивен Дэвис предположил, что это делали для того, чтобы скрыть возможное "российское вмешательство":

"Это была успешная операция по дезинформации, некоторые из этих людей до сих пор близки с Путиным", – заявил он.

Финская журналистка Лена Хитанен считает, что в Швеции просто стараются сместить фокус внимания с их причастности к кораблекрушению. 

"Шведы слишком параноидально относятся к России. Шведы тоже хотят распространять грязь, пока эстонцы нападают на шведов. Шведы бьют русских, как школьники", – заявила она Baltnews.

По ее словам, шведы сейчас занимаются тем же, чем и немецкая журналистка Рабе Ютта, которая написала книгу о гибели парома "Эстония". А именно – поиском всевозможных доказательств о якобы перевозке русского оружия на борту судна.

"Если смогут найти связь между Рабе Юттой и Путиным, тогда в этой фантазии будет смысл. Но опять же, скажите мне, что Россия и КГБ могли бы заработать на этой истории? КГБ вывез все свои архивы из Эстонии еще в 1988 году. Они ушли из Эстонии задолго до обретения независимости в 1991 году. Так что уже в 1988 году в КГБ реалистично оценивали перспективы движения за независимость в странах Балтии. Они не были заинтересованы в придумывании каких-либо фантастических историй об этой катастрофе или в том, чтобы что-то с нее получить", – пояснила журналистка.

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. Вместе с экипажем на борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.

В годовщину 16-летия катастрофы вышел новый документальный фильм Discovery. Съемочная команда при погружении к остову обнаружила в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.

Официально считается, что катастрофа случилась из-за отрыва носового визора в условиях штормовой погоды.

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