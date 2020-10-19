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Охренеть! Израильтянам не хватает своих проблем

Видео: израильские сторонники Армении и Азербайджана подрались около Иерусалима

На записи женщина эмоционально комментирует происходящее, периодически переходя на мат

Вести-Ynet|  Опубликовано: 17.10.20 

אלימות נגד השיירה

Драка на шоссе № 1(Фото: страница в Twitter)

На развязке Шаар ха-Гай возле Иерусалима в субботу, 17 октября, произошла массовая драка между сторонниками Армении и Азербайджана. Сообщается, что 2 человека получили ранения, они доставлены в больницу. Полиция задержала 9 человек по подозрению в причастности к стычке.

Драка на шоссе № 1

blob:https://www.vesty.co.il/b197bb87-cf94-43e1-96ad-62c02f56bbf7

Из материалов предварительного расследования следует, что драка произошла во время акции, устроенной армянской общиной в Израиле. В знак протеста против продажи еврейским государством оружия Азербайджану манифестанты двинулись автоколонной в сторону Иерусалима.

К настоящему времени до конца не установлено, как произошло столкновение. По предварительным данным, драка произошла между участниками проармянского митинга и израильскими мусульманами, которые поддерживают Азербайджан.

На видео, которое снято на месте стычки, более 20 человек ожесточенно дерутся, в том числе и палками с флагами. Женщина за кадром грозит собравшимся по-русски, что "сейчас приедет "миштара" (полиция) и призывает прекратить рукоприкладство. Из ее слов следует, что сторонники Азербайджана напали на "армян".

Далее слышны полицейские сирены, и часть дерущихся убегает. Женщина радостно встречает прибытие стражей порядка, называет убегающих "баранами", кроме того, для их характеристики она использует нецензурную лексику.

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