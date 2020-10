архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.10.20 05:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Подборка сообщений о событиях в Карабахе Иран Drone crashes inside Iran as Azerbaijan-Armenia war rages on На фоне продолжающейся войны между Азербайджаном и Арменией, на территории Ирана разбился беспилотник October 13, 2020 TEHRAN – В конце 17-го дня войны между Баку и Ереваном, на северо-западе Ирана, на территории вблизи границы Ирана с Азербайджаном, упал беспилотник. Это произошло во вторник утром, во время полета дрона над деревней в приграничном округе Парс-Абад-Моган. Ссылаясь на местные источники, Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что беспилотник, скорее всего, принадлежит Азербайджану или Армении, которые с конца сентября ведут кровопролитную войну из-за Нагорного Карабаха. Спорный регион международно признан частью Азербайджана, но контролируется местными армянскими силами. Бехруз Недайи, заместитель губернатора Ардебиля по политическим вопросам и вопросам безопасности, подтвердил, что дрон разбился в Иране, заявив, что иранские власти выясняют, чей это был дрон и как он разбился. Согласно новостному сообщению агентства Fars, беспилотник имеет какое-то отношение к войне между Азербайджаном и Арменией, во время которой обе враждующие стороны, а особенно Азербайджан, применяют БПЛА для нанесения ударов по позициям друг друга. Помимо беспилотника, за последние несколько недель на территорию Ирана упало несколько ракет и минометных мин, что побудило Иран официально предупредить обе враждующие стороны о недопустимости нарушения иранской границы. «Исламская Республика Иран серьезно и внимательно следит, за передвижениями в районах прилегающих к границам нашей страны и в этой связи, объявляя о недопустимости любого нападения любой из противоборствующих сторон в регионе на нашу страну, мы серьезно предупреждаем всех - обе стороны должны серьезно позаботиться об этом», - говорится в недавнем заявлении МИД Ирана. Иран призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить войну и урегулировать свои разногласия путем диалога, выразив готовность содействовать такому диалогу. «Иран внимательно следит за тревожным насилием в Нагорном Карабахе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и диалогу для урегулирования разногласий. Наши соседи являются нашим приоритетом, и мы готовы оказать посреднические услуги для проведения переговоров. Нашему региону сейчас нужен мир», - написал в Твиттере министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф вскоре после того, как Армения и Азербайджан начали войну. Несколько дней назад Россия заключила перемирие между Азербайджаном и Арменией, что должно было снизить напряженность в регионе Южного Кавказа. Однако война не прекратилась, и две воюющие страны продолжали наращивать свои военные усилия. Война все еще продолжается, и конца ей не видно.

ТК Abbas Djuma Глазеть на войнушку - новая народная забава в Иране. t.me/Abbasdjuma/6938



Глобальная сеть Армянский спецназ предпочел бежать с поля боя (ВИДЕО) 18 окт Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня видеозапись хода боевых действий на оккупированных азербайджанских территориях, снятую с беспилотника. На видео можно видеть, как армянские военные оставляют поле боя и бегут прочь от наступающих соединений ВС Азербайджана. «Не выдержав натиска азербайджанских солдат, спецназовцы армянских вооруженных сил, брошенные в окопы в качестве последних сил, были вынуждены бежать», - пояснили видео в Минобороны. В видеоматериале представлено продвижение азербайджанской техники и солдата, а также бегство оккупантов с боевых позиций. Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Гадрут и ряд сел в Ходжавендской районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.

Division among Armenian Armed Forces - military volunteers leaving their positions (VIDEO)

Раздрай в ВС Армении - добровольцы покидают свои позиции (ВИДЕО) 17 October 2020 БАКУ / Trend / - В рядах Вооруженных сил Армении появились случаи неповиновения армянских военнослужащих приказам командования, сообщает Trend 17 октября. Армянские военнослужащие покидают позиции, отказываясь продолжать боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как ясно видно из видеозаписи, один армянин обвиняет других в самовольном уходе с позиций и требует от солдат объяснений. Словесный спор между ними перерос в перепалку, что свидетельствует о том, что в рядах ВС Армении случаи неподчинения участились. Соответствующие кадры представлены ниже: https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3318683.html 27 сентября Вооруженные силы Армении с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии начали широкомасштабную атаку на позиции азербайджанской армии на линии фронта. Азербайджан ответил контрнаступлением по всему фронту. В результате возмездия азербайджанские войска освободили ряд территорий, ранее оккупированных Арменией, а также взяли под контроль важные стратегические высоты. Бои продолжались до октября 2020 года, в первые дни которого Армения нанесла ракетные удары по азербайджанским городам Гянджа, Мингячевир, Хызы, а также по Абшеронскому району. После почти двухнедельной интенсивной военной конфронтации Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о временном прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными, а также телами погибших. Конфликт между двумя странами Южного Кавказа начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. В результате завязавшейся войны вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. За соглашением о прекращении огня 1994 года последовали мирные переговоры. Армения до сих пор не выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН о выводе своих вооруженных сил из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий.

Названы легитимные военные цели в Гяндже 17 октября, 2020, Армия обороны Республики Арцах назвала легитимные военные цели в азербайджанском городе Гянджа. Военно-воздушная база ВВС МО, вертолетная авиаэкадрилия

· МПД мотострелковой бригады ГШ ВС,

· Бригада особого назначения ВВ,

· Центр боевого управления МО,

· Радиотехнический батальон ГШ ВС,

· База горюче-смазочных материалов центрального подчинения МО,

· Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии.