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опубликовано редакцией на Переводике 19.10.20 05:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Подборка сообщений о событиях в Карабахе

Иран

Drone crashes inside Iran as Azerbaijan-Armenia war rages on

На фоне продолжающейся войны между Азербайджаном и Арменией, на  территории Ирана разбился беспилотник 

October 13, 2020 

TEHRAN – В   конце  17-го дня  войны  между Баку  и  Ереваном,   на северо-западе Ирана,   на  территории  вблизи  границы Ирана с Азербайджаном, упал  беспилотник.  Это  произошло во  вторник утром,  во  время  полета  дрона   над деревней в приграничном округе Парс-Абад-Моган.

Ссылаясь на местные источники, Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) сообщило, что беспилотник, скорее всего, принадлежит Азербайджану или Армении, которые с конца сентября ведут кровопролитную войну из-за Нагорного Карабаха. Спорный регион международно признан частью Азербайджана, но контролируется местными армянскими силами.

Бехруз Недайи, заместитель губернатора Ардебиля по политическим вопросам и вопросам безопасности, подтвердил, что дрон разбился в Иране, заявив, что иранские власти выясняют, чей это был дрон и как он разбился.

Согласно новостному сообщению агентства  Fars, беспилотник имеет  какое-то отношение к войне между Азербайджаном и Арменией, во время которой  обе  враждующие стороны,  а  особенно Азербайджан, применяют  БПЛА для нанесения ударов  по  позициям  друг друга.

Помимо беспилотника, за последние несколько недель на  территорию  Ирана упало несколько ракет и минометных  мин, что побудило Иран официально предупредить обе  враждующие стороны о недопустимости нарушения иранской границы.

«Исламская Республика Иран  серьезно и внимательно следит, за передвижениями в районах прилегающих к границам нашей страны и в этой связи, объявляя о  недопустимости  любого  нападения  любой из противоборствующих сторон в регионе на нашу страну, мы серьезно предупреждаем всех  -  обе стороны должны серьезно позаботиться об этом», - говорится в недавнем заявлении МИД Ирана.

Иран призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить войну и урегулировать свои разногласия путем диалога, выразив готовность содействовать такому диалогу.

«Иран внимательно следит за тревожным насилием в Нагорном Карабахе. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и  диалогу для урегулирования разногласий. Наши соседи являются нашим приоритетом, и мы готовы оказать посреднические  услуги  для проведения переговоров. Нашему региону сейчас нужен мир», - написал в Твиттере министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф вскоре после того, как Армения и Азербайджан начали войну.

Несколько дней назад Россия заключила перемирие между Азербайджаном и Арменией, что должно было снизить напряженность в регионе Южного Кавказа. Однако война не прекратилась, и две воюющие страны продолжали наращивать  свои военные  усилия. Война все еще продолжается, и конца ей не видно.


ТК Abbas Djuma

Глазеть на войнушку - новая народная забава в Иране.

t.me/Abbasdjuma/6938



   Глобальная сеть

Армянский спецназ предпочел бежать с поля боя (ВИДЕО)

 18 окт

  

Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня видеозапись хода боевых действий на оккупированных азербайджанских территориях, снятую с беспилотника. На видео можно видеть, как армянские военные оставляют поле боя и бегут прочь от наступающих соединений ВС Азербайджана.

«Не выдержав натиска азербайджанских солдат, спецназовцы армянских вооруженных сил, брошенные в окопы в качестве последних сил, были вынуждены бежать», - пояснили видео в Минобороны.

В видеоматериале представлено продвижение азербайджанской техники и солдата, а также бегство оккупантов с боевых позиций.

Напомним, что Армения возобновила боевые действия против Азербайджана 27 сентября, для обеспечения безопасности населения азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, включая города Джебраил и Физули, город Гадрут и ряд сел в Ходжавендской районе, поселки Суговушан и Талыш в Тертерском районе, гора Муровдаг. В ответ ВС Армении проводят теракты против мирного населения Азербайджана, обстреливая приграничные населенные пункты из артиллерии, а удаленные от фронта города – ракетами средней дальности.


    Азербайджан


Division among Armenian Armed Forces - military volunteers leaving their positions (VIDEO)
Раздрай  в  ВС Армении -  добровольцы покидают свои позиции (ВИДЕО)

17 October 2020 

Division among Armenian Armed Forces - military volunteers leaving their positions (VIDEO)

БАКУ / Trend / - В рядах Вооруженных сил Армении появились случаи неповиновения армянских  военнослужащих  приказам командования, сообщает Trend 17 октября.

Армянские военнослужащие покидают  позиции, отказываясь продолжать боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как ясно видно из видеозаписи, один армянин обвиняет других в самовольном уходе с позиций и требует от солдат объяснений. Словесный спор между ними перерос в перепалку, что свидетельствует о том, что в рядах ВС Армении случаи неподчинения участились.

Соответствующие кадры представлены ниже:

https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3318683.html

27 сентября Вооруженные силы Армении с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии начали широкомасштабную  атаку на позиции азербайджанской армии на линии фронта.

Азербайджан ответил контрнаступлением по всему фронту. В результате возмездия азербайджанские войска освободили ряд территорий, ранее оккупированных Арменией, а также взяли под контроль важные стратегические высоты.

Бои продолжались до октября 2020 года, в первые дни которого Армения нанесла ракетные удары по азербайджанским городам Гянджа, Мингячевир, Хызы, а также по Абшеронскому району.

После почти двухнедельной интенсивной военной конфронтации Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о временном прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными, а также телами погибших.

Конфликт между двумя странами Южного Кавказа начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. В результате завязавшейся войны вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов.

За соглашением о прекращении огня 1994 года последовали мирные переговоры. Армения до сих пор не выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН о выводе своих вооруженных сил из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий.


Названы легитимные военные цели в Гяндже

17 октября, 2020, 

Армия обороны Республики Арцах назвала легитимные военные цели в азербайджанском городе Гянджа.

  • Военно-воздушная база ВВС МО, вертолетная авиаэкадрилия

  • · МПД мотострелковой бригады ГШ ВС,

  • · Бригада особого назначения ВВ,

  • · Центр боевого управления МО,

  • · Радиотехнический батальон ГШ ВС,

  • · База горюче-смазочных материалов центрального подчинения МО,

  • · Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии.

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