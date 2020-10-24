Рубрика: “Бред сивой кобылы”

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Украина

21 октября, 2020,

Все, что наносит вред Западу - победа в глазах Путина.

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Россию обвиняют в значительном количестве кибератак. Где-то под «грязью правящего преступного режима» остается большая многострадальная русская нация. Что касается России, то две вещи всегда были правдой: ее невозможно завоевать, и она никогда не была управляемой. Ни одна нация не пострадала больше, чтобы дать отпор захватчикам. Князь Александр Невский пожертвовал тысячами людей в кровопролитной битве. Миллионы россиян были положены в стену человеческих жертв, построенную против Гитлера, пишет The Washington Post.

Но при всей этой несокрушимой силе, русский народ никогда не был настолько сильным, чтобы требовать справедливого правительства.

В течение двух десятилетий президент России Владимир Путин демонстрировал свою приверженность к национализму, используя противоречивые методы управления страной, иногда обходя при этом нормы закона.

"Ни одна страна не вооружила свои киберспособности столь злостно и безответственно, как Россия, беззаботно нанося беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения собственных противоречивых интересов", - по словам помощника генерального прокурора США Джона Демерса.

Как выглядит преступный режим в действии?

Согласно обвинительному заключению федеральной прокуратуры США, среди многочисленных хакерских атак избранноого отряда «хакеров Путина» были разные диверсионные действия против Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Зачем атаковать Олимпиаду? Якобы Россия хотела отомстить после того, как ее спортсменам не позволили участвовать в соревнованиях под ее национальным флагом. Однако, российские спортсмены стали объектами «допингового скандала».

Иными словами, россияне атаковали Олимпиаду, потому что не смогли принять участие в ней из-за собственных попыток мошенничества. Выглядит как наслоение одного преступления поверх другого - это все равно, что мафия сжигает магазин после того, как владелец отказался платить за защиту своего магазина.

Но на этом Путин не останавливается, утверждает обвинительный акт. Федеральная прокуратура США считает, что то самое «элитное подразделение российской киберармии», которое якобы проводило кибератаку на Олимпийские игры, участвовало во влиянии на ход американских выборов 2016 года.

Также хакеров Путина обвиняют в отключении электроэнергии для сотен тысяч украинцев зимой. Хакерам инкриминируют препятствование расследованию возможного отравления Россией бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Отряд хакеров якобы вмешивался в выборы президента Франции.

Также Россию обвиняют в том, что ее группы хакеров осуществляют систематические кибератаки на правительства разных стран, неправительственные организации и частные корпорации; ни один аспект киберпреступности не проходит без внимания российских хакеров.

Они практикуют то, что определяется как партизанская война против мирового правопорядка.

Какое влияние может иметь обвинительное заключение США, трудно предсказать. Вряд ли Путин арестует и передаст обвиняемых; широкомасштабные международные санкции обычно имели минимальное влияние на российское правительство.

Путин исповедует идеологию «классического русского царизма», и готов подвергать свой народ любым трудностям, необходимым для сохранения собственной власти. Путин считает, что западное культурное и экономическое влияние - это своеобразное вторжение XXI века, и он готов выдержать все санкции, и причиненный ими экономический ущерб, для достижения «большей цели» - лишения силы своих конкурентов.

Все, что наносит вред Западу - это победа в глазах Путина.

Ситуацию усугубляет и то, что действующий президент Соединенных Штатов - страны, которая всегда выступала за соблюдение мирового правопорядка, сейчас, кажется, не понимает, что именно задумал его российский коллега.

"Россия, Россия, Россия", - жалуется американский президент Дональд Трамп каждый раз, когда поднимается тема «кибервойны Путина». Трамп часто встречается с Путиным. Трамп говорит с Путиным по телефону. Трамп поверил Путину на слово, тогда как не воспринимает предупредительных сообщений разведслужб Америки.

В своей книге "Новая карта: энергия, климат и столкновение наций" экономист-историк Дэниел Ергин анализирует противоречивое поведение Путина. Несмотря на роскошные человеческие активы России, страна остается зависимой от сырья, особенно нефти и природного газа. Рост Соединенных Штатов как ведущего производителя энергии, плюс экологизация основных европейских потребителей газа России привели к снижению цен на топливо. Политика Путина сделала российские компании более зависимыми от государства и расширила роль правительства в национальной экономике «Плохое поведение» Путина - это его способ оставаться актуальным на мировой арене, несмотря на хронически слабую экономику России, резюмирует издание.

Украина

Новости общества, 22.10.2020

Бренд "Путин" потерял окончательно всю свою ценность в глазах кремлёвских старцев и процесс его замены с кастингом преемников уже стартовал.

Транзит власти, о котором нудно, осторожно и научно говорили на «Эхе Москвы» и других каналах «Газпрома», перестал быть тайной кремлёвского двора и утечкой от профессора Соловья. В игру вступил Жириновский, что означает: «старцы» на деле, а не только на словах, занялись снятием бренда «Путин», информирует enovosty.com/news.

Последним доводом, вынудившим их приступить к этому, стала война за Карабах. США, ЕС и некоторые другие государства долго подталкивали их к отказу от бренда «Путин» и замене его чем-то более приличным. «Старцам» очень не хотелось делать это. Они долго упирались, но в конце 2018 г. начали предпринимать кое-какие движения в указанном им направлении, в том числе открыли «инсайдерские источники» для профессора Соловья. В Кремле надеялись, что такими полумерами и разговорами о транзите власти можно будет ещё долго имитировать кипучую деятельность и этим ограничиться. Им выставляли всё новые и новые аргументы, которые должны были подтолкнуть их к более энергичным действиям, но в итоге для «старцев» самым убедительным стали успехи армии Азербайджана.

Причина в том, что армия Армении – это не просто миниатюрная копия армии РФ, а её филиал. В практическом применении это означает, что азербайджанская армия сейчас де-факто громит российскую армию, легендарную и непобедимую. В третьей декаде августа армянская и российская армии начали совместные учения именно в сфере ПВО под ширмой российских манёвров «Кавказ – 2020». Итог известен – ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование. Августовские учения не помогли, но российские учителя вроде не отпускают в адрес армян таких уничижительных комплиментов, которыми они единодушно награждают своих учеников в Сирии. Так что, причина явно не в национальных особенностях армянской ментальности.

Зенитно-ракетные комплексы и другие элементы ПВО оказались мало полезными и более того, опасными штучками, поскольку притягивают к себе взрывчатые вещества противника. Ильхам Алиев 20 октября сообщил, что за 23 дня войны армия Азербайджана уничтожила четыре разрекламированных Москвой зенитно-ракетных комплекса С-300, три комплекса «Тор», около сорока комплексов «Оса», пять «Кубов» и «Кругов», а также одну «Точку-У», одну баллистическую ракету, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» и восемь средств радиоэлектронной борьбы. Помимо них, уничтожены две ракетные установки «Ураган» и около 70 установок «Град», прямых потомков «Катюши».

Внушительный список, на который полезно взглянуть в контексте троллинга Кремля, которым весь год занимался Дональд Трамп. Он не уставал повторять, что с появлением гиперзвукового оружия системы ПВО становятся бесполезными. По той причине, что просто не успевают засечь ракету, летящую со скоростью 17 Махов. Трамп сетовал, что китайцы и русские обогнали американцев в создании гиперзвукового оружия, но и у США «Есть такое, о чём даже никто и подумать не может». Это очевидная пародия с издёвкой на бахвальские речи Путина о российском чудо-оружии. При этом он успокаивал Кремль, что гиперзвуковое оружие США, когда догонит конкурентов, будет нацелено на Китай, а не на Россию.

Пока Трамп пробовал себя в сфере военно-пародийного жанра, чиновники из Пентагона прямо говорили московитам, что тем следует полностью прекратить усовершенствования своих крылатых ракет с ядерными двигателями и называли их «летающими Чернобылями». В полёте такая ракета «дымит» подобно утопшему авианосцу «Кузе» и распыляет радиацию от двигателя по всему пути. Возможно, полёты таких ракет в 2015 г. над Казахстаном и были причиной массовой и загадочной гибели сайгаков, преимущественно самок и беременных.

Поэтому Пентагон предложил Кремлю отказаться от ракет с ядерным двигателем и последовать примеру США: взять курс на гиперзвуковые ракеты с обычной взрывчаткой как экологически чистые и гуманные.

Во-первых, пролёт над собственной территорией нескольких ракет на ядерном топливе нанесёт ей ущерб, сопоставимый с ударом противника. Во-вторых, при точности наведения ракет с погрешностью в один метр нет нужды во взрыве, накрывающим большую площадь. Точность наводки отменяет и тактику огня по площадям, когда один снаряд из ста в цель авось попадёт по теории вероятности. Результат – огромная экономия на снарядах, пушках, кадровых артиллеристах и ракетчиках, и минимум побочных разрушений. В-третьих, при взрыве нет любимого Москвой радиоактивного пепла, а значит: в воронку с водой на месте Кремля можно будет сразу запускать карпов.

Пентагон, в отличие от армяно-российских ракетчиков, дважды стрелявших по Гянджу, точность попадания по Георгиевскому залу Кремля гарантирует. Впрочем, пуски ракет по Гянджу, имели, по всей видимости, своей целью не попасть в какой-либо военный объект, а вызвать у азербайджанцев страх и взрыв возмущения, который приведёт к отставке Алиева. Но эта примитивная стратегия с московским душком сработала ещё хуже, чем системы ПВО Армении российского производства.

На фоне столь грандиозного провала России с ПВО и ракетами в Карабахе дискредитация танков как важного инструмента войны выглядит второстепенной мелочью. Собственно, их дискредитация впервые произошла во время войн Коалиции с ИГИЛ и революционеров с Асадом. Теперь по первым итогам войны в Карабахе отставные американские генералы уже пишут статьи об утрате танками своего значения. Алиев сообщил также об уничтожении 241 танка противника и взятии 39 танков в качестве трофеев. Это всего на 120 машин меньше танкового парка Германии и числа танков, уничтоженных армией Украины в 2014-2015 г. Алиев, как и украинцы, тоже с иронией поинтересовался, откуда у армянских пастухов в Карабахе столько танков?

В Карабахе сейчас происходит дискредитация не только отдельных видов вооружений, но и привычных схем и стратегий ведения войны. С гранатами под танки уже не бросаются и сопки штурмую не густыми цепями, как в советском кино. Военные эксперты могут к этому добавить ещё много чего интересного, но разумно помалкивают.

Российский военный провал в Карабахе настолько очевиден, что Кремль запустил тему: армяне якобы воюют не с Азербайджаном, а с Турцией. Кремлю крайне неудобно признать, что армянский филиал российской армии терпит полное поражение от армии Азербайджана. Поражение от турецкой армии выглядит, по мнению кремлёвских «старцев», более достойно и предпочтительно. Как ни как, но Турция – страна НАТО, а проиграть войну НАТО – это в порядке вещей. Граждан СССР и РФ мысль о такой войне внушали постоянно, но не обещали в ней однозначно победить. Главное, чтобы НАТО не самораспустилось ещё до её начала, о чём поговаривают Трамп и Макрон. Самороспуск НАТО многие россияне воспримут как личное оскорбление и умрут от огорчения, что с радиоактивным раем их накололи, как и с коммунизмом.

Фиаско в Карабахе поставило «старцев» перед фактом: в случае вторжения армии РФ в страны Балтии, Украину, Польшу и Беларусь эта война будет ею тоже проиграна. Можно будет утешиться, что за армией Эстонии стояла армия США, а за армией Украины армии Великобритании и Турции, но это слабое утешение. Если НАТО ещё и самораспустится, то историки напишут: поражение и исчезновение России было результатом регионального конфликта или серии таких конфликтов, а не глобального столкновения в двухполярном мире, как хотелось бы «старцам», и гибель третей Российской империи утратит всякую романтическую патетику. Коллекционировать её артефакты и символику, как это происходит с империями Романовых и Сталина, никто не будет. Ностальгировать тоже, поскольку вся история РФ – это перманентный кризис, и даже историку сложно отыскать в нём высокую фазу и расцвет империи. Даже такой военно-исторический реконструктор как Гиркин не захочет реконструировать похождения «Стрелкова» на Донбассе, поскольку крови и грязи много, а романтику разглядеть в них нельзя.

«Старцы» также не без основания опасаются, что в ходе таких региональных войн будут выявлены не только уязвимость ПВО и танков. Реконструкция боя между американскими самолётами F-16 и российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, проведенная с месяц назад в полевых условиях греками и турками, даёт «старцам» веские основания для таких опасений.

В результате эти факторы делают бесперспективным «великий поход» армии РФ на Запад, а соответственно и дальнейшее сохранение бренда «Путин». Продлевать ему жизнь имело смысл именно в рамках такого прощального броска империи на Запад, запланированного на уходящий год 75-летия окончания Второй мировой войны. Прощального, поскольку шансы на его успех были, по мнению Кремля, 50 на 50. Но сначала пандемия заставила «старцев» перенести не только реконструкцию парада Победы на лето, но и сместить планы вторжения с весны-лета на осень. Учения «Кавказ – 2020» должны были стать отмашкой для начала их реализации. Военно-учебная активность на юге должна была прикрыть не учебное вторжение на западе. Однако Анкара и Баку не только спутали все карты Москве, но и ввели в повестку дня новые и неприятные для неё факторы. Образно говоря, азербайджанцы и турки сейчас спасают от российского вторжения если не Вену и Берлин, то Киев, Варшаву и Таллин точно.

В результате шансы на успех прощального броска империи на Запад упали с 50% до нуля. Вместе с ними упала до нуля и целесообразность сохранения бренда «Путин», под которым этот бросок можно было совершить, а в случае неудачи списать всё на Путина, аннулировать его посредством «прекрасной революции» профессора Соловья и вернуться к «бизнесу как обычно».

Если война в Карабахе убила внешнеполитическую составную целесообразности для сохранения бренда «Путин», то протесты в Хабаровске и революция в Беларуси убивают и внутриполитическую составную.

Массовое изменение сознания белорусов, что собственно и есть настоящая революция, делают вторжение в Беларусь проектом, ещё больше обречённым на неудачу, чем весь прощальный бросок на Запад под разговоры о восстановлении СССР. В самом ментально советском государстве, каким была до 9 августа Беларусь, идея реанимации СССР умерла безвозвратно. «Старцы» оказались перед прискорбным для них фактом, если всё-таки удастся уломать Лукашенко что-то подписать, то цена его автографа будет непропорционально высокой, а ценность нулевой, поскольку любое новое правительство Беларуси всё это аннулирует. Поэтому у «старцев» логичный вопрос, а нужен ли такой эфемерный и дорогой аншлюс и Путин, как инструмент его осуществления?

Протесты в Хабаровске заставили Кремль сделать неожиданное и неприятное открытие для себя, что хождение безоружных демонстрантов по городу, это не фигня на постном масле. Затяжной протест становится стабильным политическим фактором и переводит всю ситуацию в новое качество, пусть и не моментально. «Старцы» могли бы понять это ещё по украинским Майданам 2013-2014 г., но не поняли, поскольку учились в советских школах и привыкли искать везде «руку Госдепа». Но глупо объяснять ход мировой истории печеньем, купленными Викторией Нуланд в магазине на Хрещатике, Только спустя три месяца после начала протестов в Хабаровске до «старцев», наконец, дошло, что марксизм – это не наука, а религия, и что бренд «Путин» для РФ себя тоже уже окончательно исчерпал и нуждается в ребрендинге.

В результате «старцы» 14 октября сделали первый практический шаг к этому ребрендингу и отправили Жириновского давать интервью «Эху Москвы». Сам Жириновский и редакция радио «Эхо Москвы» были очень удивлены таким приказом, но приказы «старцев» надо выполнять, а не только обсуждать и комментировать. Аудитория «Эха Москвы» точно не симпатики Жириновского, и его появление там такой же нонсенс, каким было бы интервью с Геббельсом в 1941 г. на Би-Би-Си.

Но приказ есть приказ, и Жириновский припхался в это логово либералов и иностранных агентов, и был по началу до неприличия вежливым с радиоведущим Алексеем Соломиным. В конце всё-таки не выдержал и умеренно обругал «Эхо Москвы», либералов и демократов. На России всё всегда как-то с извращениями: глава либерально-демократической партии ругает либералов и демократов всю свою жизнь, коммунисты ищут истинных коммунистов и ждут воскрешения Ленина, который расстреляет лже-коммунистов, а монархисты обнимаются с коммунистами и вместе они называют это «патриотическим союзом» с благословения РПЦ, торгующей водкой и табаком. В итоге у них и царь всегда не настоящий.

Как пояснил Соломин, пригласили Жириновского в студию потому, что в 2024 г. в РФ будут президентские выборы, а иностранный агент с 2016 г. «Левада-центр» с винницкими корнями установил методом опроса, что лидер ЛДПР второй по значимости политик после Путина. Поэтому «Эху Москвы» и его аудитории не терпится узнать, будет ли Жириновский баллотироваться в 2024 г. в президенты и кого назначит премьером, если выиграет выборы. Где 2024 год и где Жириновский, которому тогда будет 74 года, но уже не терпится.

Перед тем как перейти к теме выборов, Солонин блестяще протёр мордой Жириновского стол, заставив объяснить почему тот опоздал на видеосовещание с Путиным. Жириновский тупо и подобострастно оправдывался, что обожает Путина, но тот сам опоздал на совещание на 1,5 часа, а он единственный, кто всё это время сидел у монитора, ждал и никуда не уходил. Премьер Мишустин ушёл, все министры и Зюганов ушли, и только один Жириновский сидел и ждал. Но захотел есть и сместился на другой край стола к тарелке, и надо же в этот момент в экране появились Путин и все остальные, а Жириновский оказал не перед монитором, и его сочли опоздавшим.

Можно от души посмеяться над кремлёвскими нравами, но смысл всей этой постановки из двух актеров – Жириновского и Соломина был в том, чтобы представить аудитории «Эха» главу ЛДПР как первого номера в списке преемников Путина и большим путинстом, чем сам Путин с Сурковым вместе взятые, но путинстом творческим и с фантазией. В дальнейшей беседе Солонин и Жириновский слажено внедряли эту мысль. Жириновский даже пообещал назначить Мишустина премьером в своём правительстве и Медведева тоже без должности не оставить, а компартию запретить как иностранных агентов ещё со времён Ленина. Попутно сделали рекламу Навальному, которого Жириновский потребовал, как иностранного агента к выборам не допускать, поскольку учился он на Западе и лечился в «Шарите», а не в Омске, и вообще украл лес под Вяткой-Кировым.

Аудитории «Эха», которая ни за какие печеньки никогда не проголосует за Жириновского, очень наглядно объяснили, кто в стране главный герой и оппозиционер после Путина, и кто главный монстр после Путина. Самым полезным в беседе было сообщение обоих участников, что новоявленный Госсовет видится как нечто типа бывшего Политбюро ЦК КПСС, которое может накладывать «вето» на решения президента. То есть, у какой группировки в Госсовете больше своих людей, та и права, а президент побоку, даже если у него фамилия Путин.

Если принять во внимание, что на календаре октябрь 2020 г., а не март 2024 г., то смысл появления Жириновского на «Эхе Москвы» станет понятен: процесс снятия бренда «Путин» запущен и его сохранят на переходный период не дольше чем до осени 2021 г. Внешние и не только внешние обстоятельства могут ускорить этот процесс, если кремлёвские «старцы» по советской привычке решат потянуть резину.

Латвия

20 октября, 2020

Политолог, доктор исторических наук и экс-заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что является «ассоциированным членом» некой могущественной тайной организации.

скриншот: vnnews.ru

Президент России Владимир Путин столкнулся с влиянием оккультных орденов, поэтому опасается их "по-настоящему", заявил российский историк и политический аналитик Валерий Соловей. Экс-заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Соловей также признался, что является ассоциированным членом одной из международных неправительственных организаций, влияние которых "превосходит силы и влияние личностей любых организаций Российской Федерации".

"Они сильнее ФСБ, они сильнее Службы внешней разведки, они сильнее Главного управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, давайте назовем их так. Этих организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточноевропейского филиала одной из этих организаций. Не полный, полным никогда не стану, у меня нет для этого талантов. Это позволяет иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и в европейской и североамериканской части ойкумены... В мире кроме этих организаций есть и 13 Оккультных Орденов...", – сказал Соловей.

Он отметил, что российское руководство знает о существовании такой организации, "оно обращалось к ее услугам в свое время и получило услуги от нее".

"У этой организации нет названия. Вот есть великие Оккультные Ордены, их 13. С магистрами двух из этих орденов я тоже знаком. Но это не оккультная организация, но она политико-мистического свойства. Ее возможности превосходят любое человеческое воображение", – добавил Соловей.

Президент России Владимир Путин столкнулся с влиянием оккультных орденов, утверждает профессор.

"Он не боится никого, кроме той организации, которую я упоминал. Он опасается ее по-настоящему. Он по-настоящему опасается 13 оккультных орденов, потому что он столкнулся с их влиянием. Он считает, что сможет их перехитрить. Я думаю, что это заблуждение. Он боится выглядеть слабаком. Ни в коем случае не хочет продемонстрировать слабость", – резюмировал Соловей.

В 2019 году MK.ru писал, что увлечение российских чиновников оккультизмом приняло "во всех смыслах фантастический размах". Представители власти в РФ "периодически совершают оккультные обряды с целью обретения силы и власти, регулярно обращаются к шаманам при принятии важнейших общенациональных решений, напрямую общаются с "космосом" и делают еще более фантасмагорические вещи", заявлял Соловей.

Украина

Политические новости, 20.10.2020

Президент неслучайно поднял тему Будапештского меморандума.

Один из вопросов опроса, который анонсировал президент Зеленский и который пройдет в день местных выборов в Украине на избирательных участках, касается поддержки украинцами права нашего государства на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. И можно даже не сомневаться, что эта идея получит максимальную поддержку украинского общества, — директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Широкая поддержка украинцев по данному вопросу понадобилась власти для того, чтобы смело двигаться от минского процесса к будапештскому. То есть Зеленский хочет отказаться от «Минска» и начать работать в «будапештском формате», информирует enovosty.com/news.

В Будапештском меморандуме четко прописаны государства-гранты безопасности и незыблемости границ Украины, и именно они должны будут стать участниками нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Почему Украина сразу, с 2014 года, не использовала Будапештский меморандум, а точнее – формат? Это очевидно: в Украине было слишком много российских коллаборантов.

Война с Кремлем неотвратима. Все те политики в Украине, кто сегодня выступает за Россию, за Путина, за дружбу и связи с РФ – обречены. Они все будут уничтожены на политическом уровне, не исключены и их аресты.

США уже готовы выступить гарантом и участником этого формата. По сути, они уже выступают в этой роли, поставляя Украине оружие.

Великобритания также уже дала понять, что готова выполнить эту роль – она готова разместить свою военную базу на Азовском море в Николаевской области. Естественно, со своими инструкторами, тренерами и войсками…

Сразу после этого Украина максимально приблизится к членству в НАТО.

Не стоит забывать о событиях, которые параллельно разворачиваются в Беларуси. В Украине 25 октября выборы, а в Беларуси как раз в эти дни истечет срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиции к Лукашенко…

Фактически начинается война против Путина. И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину. Украина, как и Беларусь, превратится в военную машину, а точнее – Беларусь и Украина станут единой милитарной машиной, которая будет воевать против Путина. А Путин, естественно, будет огрызаться…

Однако всех западных игроков это устраивает. Они при этом будут просто предоставлять военную помощь и поддержку. Все движется по такой логике…

Не стоит полагать, что пятый вопрос опроса Зеленского понадобился только для того, чтобы, заручившись общественной поддержкой, принять законодательные изменения, которые позволят на территории Украины разместить иностранные военные базы. Ведь в Конституции Украины уже закреплен курс нашего государства на членство в НАТО. Этот курс был закреплен в нашем Основном законе еще при Порошенко, и уже с того момента никто не запрещает Украине размещать на своей территории иностранные военные базы, в том числе и базы НАТО.

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