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опубликовано редакцией на Переводике 29.10.20 09:59
скаут: monovvar;
 
 

ФАН снял фильм, который должен положить конец войне в Карабахе

30 октября состоится показа фильма «Один день в Карабахе». Это специальный репортаж, подготовленный съёмочной группой Федерального агентства новостей, посвящённый одному дню войны в Нагорном Карабахе, уносящей тысячи жизней по обе стороны линии фронта уже больше месяца.

Гибнут не только солдаты, но и сотни мирных жителей. В Карабахе разрушены целые города. Улицы населённых пунктов пусты. Отказавшиеся покидать свой родной дом местные жители прячутся от массированных обстрелов в подвалах и учатся выживать в кромешном аду, провонявшем порохом, кровью и гарью.

ФАН последовательно выступает на мирное урегулирование конфликта, за возвращение мира и спокойствия в Нагорно-​Карабахскую республику, называемую местными жителями Арцахом. Документальный фильм о страшных реалиях войны является призывом к враждующим сторонам решать все давние споры за столом переговоров, а не на поле боя.

В этом репортаже никто не пытается разобраться в нюансах большой политики и соответственно не подливает масла в огонь давнего конфликта. Корреспонденты просто дали слово жителям Арцаха и его защитникам, которые никуда не собираются бежать, ибо эта земля всегда была их домом.

Авторы фильма хотят, чтобы зрители услышали простых граждан НКР, прошли с ними по разрушенному обстрелами и бомбёжками Степанакерту. Увидели разрушенные церкви и дома, опустевшие улицы столицы республики. Редакция ФАН выражает надежду, что «Один день в Карабахе» заставит политиков задуматься, наконец, что из-за их распрей страдают мирные граждане, желающие лишь одного – мирно жить на родной земле.

Корреспонденты ФАН пообщались со многими жителями НКР. Каждый рассказал свою маленькую уникальную историю. К примеру, уроженец Степанакерта Сергей Аветисян, занимающийся резьбой по дереву, сообщил, что город буквально завалили кассетными бомбами в первый же день конфликта. Все сразу поняли, что началась война, которая не закончится за один-​два дня.

Дом 80-​летней Луизы был разрушен прямым попаданием снаряда. Её четырёх братьев убили. Теперь у женщины не осталось ни родных, ни дома. Владелец пекарни Александр Асарьян признал, что не боится смерти. Семью он оставил в Степанакерте и бежать никуда не собирается. Ему 63 года, но он в любой момент готов идти на передовую и с оружием в руках защищать родной дом.  

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