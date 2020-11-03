«Ну что, сынку, помогли тебе твои русские?»

Московские азербайджанцы и армяне сражаются за Карабах в российском информационном пространстве

Если вдруг вы смотрите наши политические ток-шоу, то, наверное, запомнили маленькую решительную азербайджанку Саадат Кадырову. Она в студии у Владимира Соловьёва пошла в атаку сразу на всех российских экспертов-государственников. Назвала депутата Госдумы, директора Института стран СНГ Константина Затулина армянским лоббистом и врагом русского народа. Заявила, что Россия, если будет неправильно себя вести, получит «пять внутренних Карабахов». А когда у Кадыровой спросили, зачем азербайджанские ракеты ударили в православный храм, она ответила: там прятались враги. Ведь Путин говорил, что мы будем мочить террористов повсюду? Если в сортире поймаем, то и там замочим. Вот азербайджанская армия действует таким же образом.

Тут уже российские эксперты опомнились и понесли Кадырову по кочкам. А сама она после этого несколько дней оправдывалась. Объясняла, что была неправильно понята. Но кто эта смелая женщина? Руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана? Лидер национал-радикальной партии? Нет. Она московская журналистка. Гражданка России. Заведует отделом в информационном агентстве ТАСС. И так уж совпало, что заместителем генерального директора ТАСС работает Михаил Гусман – уроженец Баку, не скрывающий симпатий к малой родине. В середине октября многие СМИ сообщили, что Гусман перечислил 50 тысяч долларов в фонд помощи вооружённым силам Азербайджана.

Некоторые люди вообще утверждают, что азербайджанское лобби в российской столице действует широким фронтом, нагло и бесцеремонно. Буквально скупает московские СМИ:

«Звонят друзья из московских изданий, рассказывают, как в редакции заносятся деньги. Уже седьмой позвонил. Никто вообще не маскируется – сумки с налом заносят гонцы непосредственно из азербайджанского посольства. Сомнений, собственно, и не было — такого накала антиармянской пропаганды, как сейчас, я вообще не припомню».

Эту интересную новость сообщил у себя в фейсбуке московский писатель и журналист, выпускник Литературного института Армен Асриян. Новость вызвала насмешки коллег. Даже если представить, что азербайджанцы пытаются вот так по-колхозному коррумпировать московскую прессу, с какой бы радости этому Асрияну звонили из семи (!) редакций с такими известиями? Причём, не курьеры ведь звонили. А главные редакторы, генеральные или финансовые директора. Всё бросили, и давай звонить Армену: тут нам из посольства сумки с налом принесли!

При этом московские СМИ в большинстве своём занимают в армяно-азербайджанском конфликте аккуратную взвешенную позицию. Исключение составляют несколько «независимых» газет и радиостанций, которые как раз настроены проармянски (главный лоббист Еревана в Москве сейчас Виктор Шендерович). Тамошние журналисты и приглашённые ими эксперты пугают читателей и слушателей пантюркизмом и панисламизмом, требуют от Путина немедленно вмешаться и остановить азербайджанскую агрессию. То есть надо бы ещё разобраться, кто и куда заносит сумки. А большинство СМИ, повторяю, стараются вслед за Кремлём держать нейтралитет. Это вызывает возмущение и у азербайджанской стороны («как же так? Почему вы не осуждаете армянских оккупантов, захвативших часть территории суверенного Азербайджана?») так и у армянской. У неё аргументы совсем удивительные. Тот же Армен Асриян считает, что Баку платит московским журналистам как раз за нейтральный подход. В такой преступной нейтральности и заключается «небывалый накал антиармянской пропаганды»:

«Именно за это и платят, именно за это и берутся деньги – за «взвешенность»… Изданиям, хоть немного дорожащим своей репутацией, платят за проталкивание нехитрой идеи: «Там тоже такие же люди, у них – своя правда». Что «нет плохих и хороших народов».

А на самом деле, выходит, там не люди? И плохие народы – есть? Человек даже не понимает, что такими речами он приносит любимой родине больше вреда, чем пользы. Как и Саадат Кадырова, которая сравнила армянский храм с сортиром. Причём, это ведь не «внутренняя» пропаганда. Обе стороны со своими «аргументами» обращаются к российскому населению и российскому начальству. Это создаёт странную картину. С одной стороны, безусловно, у войны своя логика. На войне почти всегда расчеловечивают врага. Он убивает твой народ, он убил твоего друга или его сына. По накалённости эмоций литератор Асриян напоминает мне Илью Эренбурга образца 1942 года:

«Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье… Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал… нет для нас ничего веселее немецких трупов».

В мирной российской столице 2020 года публицистика такого сорта смотрится дико. Из Москвы конфликт двух кавказских народов выглядит всего лишь как древняя свара за кусок земли. В таких делах у каждой стороны всегда своя правда. С какой стати российский обыватель должен следовать воспалённой логике той или другой стороны? И тем более – посылать на чужую войну своих сыновей? Один из блогеров вот так доходчиво выразил эти настроения (они в целом совпадают с реакцией российского МИДа):

«Достали басни тридцатидвухлетней давности про Великий Туран. Эту лапшу на уши ещё Горбачёву вешали. Не особо зашло, да и вокруг приветливые татарские и киргизские лица, кого этим пугают-то? «Ваня, иди умри, а мне некогда, мне семью кормить надо» вызвало резкое отторжение – Ваня хочет на море, Ваня хочет домик… То есть Ваня ведёт себя как Ашотик, ну надо же! А кто виноват? Эрдоган».

Надо добавить, что в российской элите много этнических армян. Гораздо больше, чем азербайджанцев. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, по отцу Калантарян. Поэтому недавнее интервью Лаврова редакторам ведущих российских СМИ Маргарите Симоньян и Роману Балаяну, да ещё и с частым упоминанием в ходе беседы Карена Шахназарова, бакинского армянина по папе, выглядело в сложившихся на сегодня обстоятельствах чуть странновато. Я пошутил в фейсбуке, что непонятно, зачем на эту встречу позвали редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина. Но, правда, ничего проармянского ни в вопросах, ни в ответах не прозвучало. Симоньян под конец разговора сказала министру о том, что нестабильность на постсоветском пространстве расширяется, захватывает всё новые территории, и спросила – нет ли опасности, что Северный Казахстан превратится в Донбасс. Лавров ответил оптимистично: нет, ни в коем случае.

Тем временем московские армяне сильно ругают премьер-министра Пашиняна за его пустые надежды на американцев. Пишут, что этот герой революции (помните, как с Пашиняном и с «ереванской весной» носились два с половиной года назад?) почти не имеет шансов на продолжение политической карьеры. Ну, разве что Путин так и не поможет Армении – и тогда у Пашиняна и его сторонников появится аргумент против тех земляков, что выступали за сближение с Россией: «Ну что, сынку, помогли тебе твои русские»? Вполне реальная перспектива. Однако вот интересно, куда Пашинян после этого поведёт свою гордую нищую Армению с населением в три миллиона человек.

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