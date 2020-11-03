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Русскоязычные СМИ Израиля

Алия с русским акцентом: больше всего уезжающих — из России

       28.10.2020

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В 2020 году в Израиль репатриировались 15 тысяч человек. Такую цифру назвал председатель комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Давид Битан (“Ликуд”). Пока Израиль празднует Неделю алии, комиссия отчиталась о своих достижениях, а министерство абсорбции - рассказало о том, кто репатриируется в страну.  В лидерах за последние 10 лет - Россия, оттуда репатриировалось 73,5 тысяч человек

80 млн шекелей и 40 ставок для врачей-репатриантов

В текущем году министерство алии и абсорбции получило дополнительный бюджет в 80 млн шекелей, сообщил Битан. Эти деньги пошли на профессиональную переподготовку, обучение в ульпанах и продление выплаты «корзин абсорбции» новым репатриантам.

13 млн шекелей было переведено местным органам власти на помощь и сопровождение новых репатриантов.

Особое внимание было уделено врачам – новым репатриантам. Специально для них к уже существующим 70 ставкам интерна добавились еще 40.

Ранее в честь Дня алии министерство алии и абсорбции опубликовало интересные статистические данные, показывающие «портрет» репатриантов за последние 10 лет.

За последнее десятилетие в Израиль прибыло 276,000 репатриантов. Кто они?

Какой у вас акцент?

Ежегодно в Израиль приезжают евреи примерно из 80 стран мира, а за последнее десятилетие в стране интегрировались репатрианты из 146 разных стран.

За последние 10 лет на первом месте по числу репатриантов Россия – 73 534 человека. На втором Украина - 49,682, за ней Франция (39,571), США (34,721) и Эфиопия (11,097). Интересный факт: в этом году из Ирана прибыли 8 новых репатриантов.

Инженеры и медики

Новые репатрианты – важный двигатель развития и роста израильской экономики. За 10 лет в страну прибыло много высококвалифицированных специалистов:

12,000 врачей и медицинских работников.

25,941 представитель технических и инженерных специальностей, в том числе 6,778 репатриантов  - программисты и специалисты в области цифровых технологий.

12,074 педагогов – учителей и воспитателей.

Ежегодно в Израиль репатриируются примерно 400 деятелей искусств и спортсменов

Где селятся «новички»?

Больше всего репатриантов остались в Тель-Авиве – 30 308 человек за 10 лет. На втором месте Иерусалим – 28 136 человек, на третьем Нетания -25734 репатрианта. Хайфа на четвертом – 21 495 человек, на пятом Ашдод – 13 29 человек.

Приезжают молодые и актвные

Средний возраст большинства репатриантов за последнее десятилетие составляет менее 44 лет. Чуть больше четверти – 26 процентов новых репатриантов – молодые люди в возрасте до 19 лет. И 43 процента приехавших находятся в возрасте наибольшей экономической активности –от 20 до 45 лет. Еще 19 процентов – это люди в возрасте от 45 до 56 лет.

За последние 10 лет самый пожилой репатриант приехал в Израиль из России в возрасте 105 лет, а самый молодой – прибыл из Франции в возрасте 4 дней.

«Детали», Д.Г. Фото: Гиль Коэн. 


Россия попросила отсрочку по выплате 57 млрд долларов по искам бывших владельцев ЮКОСа

время публикации: 29 октября 2020 г.  

Россия попросила отсрочку по выплате 57 млрд долларов по искам бывших владельцев ЮКОСаРоссия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом РИА "Новости" заявил уполномоченный при ЕСПЧ, замглавы Минюста России Михаил Гальперин.

"30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению  Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа", - сообщил он. По его словам, суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию РФ и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении. Чем именно аргументируются просьбы России, не уточняется.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд и 7 млрд долларов пеней бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе аналогичное решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Минюст тогда пообещал обжаловать это решение, а МИД назвал его политически ангажированным.

В Москве убеждены, что суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" законодательства. Так, при управлении ЮКОСом бывшие владельцы систематически уклонялись от уплаты налогов, занимались нелегальным выводом активов за рубеж и отмыванием денежных средств, а также занимались подкупом основного свидетеля по делу. Кроме того, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски компаний Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited, которые владели 51% ЮКОСа, а также пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения, но удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов.

статью прочитали: 418 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 03.11.2020 06:05:38
Уверен, что из России нужно насильственно репатриировать в Израиль деятелей культурки - еврейцев.
Израилю без них - жопа.

Недавно глянул муз.программу "Три аккорда". В жюри конкурса там восседают три еврейца и русский почетный уголовник Саня.

Саня прославился хитом всех времен и народов "Вези меня извозчик..."
Неповторимый жестяной тембр и наполненный мужской слезой текст об откинувшемся уголовнике, следующем по гулкой мостовой в поисках бухла и доступных девок, навеки прославил Саню.
Теперь Саня демонстрирует тончайшее чувство " гусского шансона" возглавляя еврейцев в жюри.

Дама с лопатообразной, практически лишенной мимики вследствие пластики , мордой, украшала собой этот судейский хурал.
Указанное плоское лицо изрядно оживляли выпяченные "уточкой" губы. Скорее, даже "уткой"...
Говорят их чем-то накачивают и они приобретают зверскую сексуальную притягательность для еврейцев из Брайтон-бич.
Люба их, губоньки-то, и накачала.
Торчат над поверхностью лица сантиметра на два.
Местами на три.
Любу это не портит...

Рядовой евреец при виде этой роскоши падает,как подкошенный...

Если эта роскошь подтверждается откляченной попой - это Пипец и Армагеддец в одном флаконе.
Редкий евреец долетает до середины Атлантики - вспомнив, возвращается... Как тот гоголевский птиц над Днепром.

... Да, забыл сказать - Люба-Любонька еще и поет. Ртом.

В том жюри еще имеет место Саня Розенбум. Судя по голому бугристому, но блестящему черепу и мешкам под газами, он, в период службы санитаром то ли в морге, то ли в Скорой, подвергался влиянию множества страшных пороков.
Отчего подсели печень, почки и прочий ливер, а организм взял в руки гитару и, в отчаянии, заорал.
Бессвязно, но крайне энергично.
Этот рев у нас песней зовется...

В жюри данный Саня Розенбумбум является ценителем умственности, сокрытой в любом уголовном подгитарном блатняке. Он падает бугристым лицом на стол и предается напряженным размышлизмам в поисках смысла, например, "Мурки".
Я сам это видел, ребята...

Когда-то Саня Розенибумбум был принят в ряды российского казачества. Увешанные самодельными медалями-крестами, самопальные атаманы поднесли Сане чарку водки на лезвии шашки.
... Саня водку испил, закусил соленым огурцом и гаркнул: "Любо!" Намекая, чтобы налили еще.
Розенбум стал первым еврейцем- казаком России.

Он запечатлен в истории музыкального искусства планеты своим практически бессмертным хитом -" Гоп-стоп, мы подошли из-за угла..."
Наравне с Моцартами-Вивальдями и прочими композиторами- песенниками. Их забудут, а Розенибубума - никогда.
До тех пор, пока на Земле будет существовать "гоп-стоп"... Это очевидно.
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 03.11.2020 06:52:49
В жюри еще сидит Михайло Шуфутинский. Плохого о Михайле не скажу. Евреец, как евреец. Задрал, правда, своей ностальгией по Брайтону.
Чуть что , задерет пятнистую бороду и воет что-то похожее на: " А вот ,помню, собьемся мы в потное кубло на Брайтоне, да ка-ак реванем эту песню..."
Ни к селу ни к городу.
Старый стал Михайло. Деменция к горлу подступает.
Свербит в носу.

...Помню спел что-то актер Сергей Маховикоа на стихи С.Есенина.
И что?
Саня Розенибумбум пал лицом на стол и , через пару минут, реанимировавшись, сообщил, что текст недостаточно умственный, а певец не тронул какую-то струну в душе Сани. Поэтому его, Санина, оценка между "расстрелять" и "удавить".

Люба, воздев руки к небу, через губную "уточку" прогудела что-то вроде: "Расстрелять к хренам...".
Михайло Шуфутинский намекнул, что на Брайтоне такую чертовню никто не исполняет, а потому его струна абсолютно не задета.

Саня, бывший уголовник, сообщил, что в исполнении не было настоящего блатного надрыва, а был какой-то другой...
Короче, забаллотировали Маховикова.

После этого Розенбум и Шуфутинский вдруг подхватились, как в жопу раненые и решили показать класс настоящего гусского шансона.

Они вскочили на подиум и хором взревели: "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!" И т.д.
Они толкались животами и топотали подагрическими ногами в такт.
Михайло почему-то фигурировал в белых покойницких тапочках. Впрочем, возможно это были белые кроссовки...

Короче, я настаиваю на репатриации этой сволоты в Израиль.
Если мало, я порекомендую еще Филю Киркорова.
То, что он болгарский румын неважно. Забирайте еврейцы.
Для вас ничего не жалко...

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