Уши Великобритании за «турецким Махди»: кто спровоцировал Алиева на войну?

27 октября 2020

Международный институт новейших государств (МИНГ) опубликовал статью под заголовком «Турецкий потоп».

Реджеп Эрдоган и Биньямин Нетаньяху. Иллюстрация: anfrussian.com

Комплекс Кассандры является важным фактором человеческой истории. Некоторые процессы можно предвидеть, но невозможно остановить. Аполлон наказал Кассандру даром предвидения, без дара убеждения, и она не смогла остановить греческую операцию «Троянский конь» и предотвратить падение Трои. «Божественный сарказм» Аполлона привел к последовавшим за падением Трои темным векам Древней Греции с упадком культуры, потерей письменности и резким сокращением населения.

Ярким примером синдрома Кассандры в новое время является Холокост. С одной стороны, например, в 1933 году виднейший раввин Хафец Хаим сказал своему ученику, что европейские евреи погибнут, а спасутся евреи Сиона. С другой стороны, он и некоторые другие раввины, предсказывавшие Холокост, не смогли убедить религиозный истеблишмент европейских евреев. Они призывали свою паству не переезжать в Палестину. В результате более 80% всех религиозных евреев Европы погибли в Холокосте.

Современные аналитики очень боятся синдрома Кассандры. Во-первых, заказчик требует прогнозы, которые обеспечат квартальную прибыль здесь и сейчас, во-вторых, апокалиптические прогнозы всех пугают, в-третьих, нельзя быть слишком умным и угрожать финансовым отчетам заказчика. К сожалению, именно эксперты и аналитики формируют политику сильных мира сего, а потому для многих из них лучше многозначительно промолчать, чем потерять контракт, выдавая «прогноз Кассандры».

Может быть поэтому, когда рассматривают ситуацию вокруг армяно-азербайджанского конфликта, чаще всего ее оценивают в устоявшихся понятиях «Realpolitik» — геополитической возни вокруг финансовых интересов, региональных конфликтов и внутренних политических игр с электоральными массами. И подходы, формулирующие ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, как начало в перспективе большого планетарного конфликта, не популярны в СМИ и не поддерживаются мировыми лидерами. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнивает ситуацию вокруг Карабаха с Мюнхенским сговором 1938 года, в результате которого Чехословакия была оккупирована Гитлером, то это всего лишь выглядит как риторическая манипуляция в контексте военной пропаганды одной из сторон конфликта. Метафора в информационной войне, которая идет параллельно с кровопролитными столкновениями в Нагорном Карабахе. И она ни при каких обстоятельствах не станет метафорой начинающейся мировой катастрофы. А зря.

Принц хаоса или стамбульский Махди

Основная ошибка аналитиков состоит в страхе перед синдромом Кассандры. Подавляющее их большинство благостно считают, что Эрдоган взвалил на себя непосильную ношу — Турция не в состоянии одновременно играть на нескольких фронтах, да и турецкая экономика переживает не лучшие дни. Золотовалютные резервы падают, инфляция растет. Как утверждает экономист Стив Ханке: «Турция сжигает свои валютные резервы…». С июля Центральный банк потратил почти 10 миллиардов долларов, в результате чего его резервы составляют 41,12 миллиарда долларов. И вообще, что это за глобальные амбиции с 770 млрд. ВВП.

Снижается жизненный уровень населения. Социальная база турецкого президента в основном сельское население, исповедующее радикальный ислам, питающее опору Эрдогана — «братьев мусульман». В больших городах его электоральная база невелика, особенно в Анкаре и Стамбуле. Грамотная молодёжь (как и во всем мире) в значительной части настроена оппозиционно. Нет решения исторического конфликта с курдами.

Ухудшается внешнеполитическое положение Турции. Она испортила отношения практически со всеми странами мира, кроме Азербайджана, натянуты они с НАТО, у нее фактически не осталось реальных союзников. Откровенное стремление руководства Турции к реставрации Османской империи пугает США, Россию, ЕС и многие другие страны. В Европе боятся усиления мусульманского фактора, новой волны беженцев (называют цифру — 3,5 млн в Турции), ждущих своего часа. Россия старается не допустить усиление влияния Эрдогана на Южном Кавказе, в Средней Азии и некоторых других регионах постсоветского пространства. К тому же арабские страны его руководящую роль в суннитском мире никогда не признают.

С конвенциональной точки зрения все сходится.

Но тогда зачем хитрый султан в это ввязался? Отвлечь внимание от внутренних проблем? Просто дурак? Не понимает, что им манипулируют? Уж слишком откровенная «конвенциональная мудрость», к сожалению. Все он понимает, например, то, что для военной мобилизации населения как раз экономический рост и не нужен. Наоборот, он мешает, поскольку финансово независимый средний класс может быть опасным, как основной участник цветных революций. Для турецкого лидера роль очередного султана не интересна, ему интересна роль Махди (вопрос к тонким знатокам Ислама: как может такой статус получить аджарец?). На кону вопрос лидерства Турции среди радикальных исламистов в глобальных масштабах и переформатирование мира.

Эрдоган создает зону управляемого хаоса, при котором основную роль играют не регулярные войска, а религиозные радикалы восточного полушария, которых Эрдоган стремительно берет под свой контроль с активным участием Великобритании. Это дерево абсолютного зла посадил не он, а англичане и американцы с саудитами. А вот плоды, точнее урожай, хотел бы собрать именно Эрдоган. Основная концепция состоит в постоянной подпитке радикалов в виде поддержки управляемого хаоса — конфликтов в разных частях Старого Света, в которых молодым радикалам со всего мира будет представлена возможность проявить себя, живя идеями мирового халифата и создавая плацдарм для прихода Махди. Победа на локальном фронте в Арцахе — не главное. Задача в том, чтобы подготовленные бойцы-исламисты проникли дальше на территорию России и Средней Азии, а многие вернулись в свои страны, скажем в Англию или Францию и создали очаги ирреденты нового исламского государства с центром в Стамбуле, заразив своими идеями новых последователей. Не зря Эрдоган еще в 2017 году предупреждал, что европейцы во всем мире не смогут безопасно ходить по улицам, если они сохранят свое нынешнее отношение к Турции.

Но зона хаоса будет распространяться не только на север. Хозяевам Мекки и Медины следует подготовиться. Их альянс с Израилем только усиливает позиции Эрдогана среди радикальных исламистов, которым он не устает напоминать о всемирном зле в лице еврейского государства и необходимости вернуть Иерусалим под черное знамя радикального ислама. Союз суннитов с иудеями, подписавших «аврамическое соглашение», приближает войну с Ираном, к которой их активно подталкивают. Эта война охватит все страны, в которых сильны шиитские милиции и проиранские вооруженные формирования и расширит зону хаоса на весь Ближний Восток.

Также усиливается конфликт в Средиземном море между Грецией и Турцией. Греция уже продемонстрировала кадры боевого развёртывания сил флота между 6 и 12-мильной зоной близ острова Костелоризо. В то же время, турецкое исследовательское судно Oruc Reis, которое следует с эскортом фрегатов национальных ВМС, находится в 7 морских милях от греческого острова.

Важно отметить, что хаос, управляемый Эрдоганом, расширяется стремительно. Можно сказать, что почти все страны Старого Света пронизаны ирредентами Эрдогана. Со временем наступит и точка бифуркации. Это уже не будут группы террористов, объединённые неправительственной организацией, как в случае с ИГИЛ (запрещенная в РФ и ряде стран организация). У них будут свои спецслужбы и отряды вооруженных активистов, возможно, под видом местной милиции, корпорации и партии, не говоря о прочих инструментах, присущих государственности. ИГИЛ это всего лишь тестовая модель. Эрдоган имеет реальные шансы и огромное желания довести ИГИЛ 2.0 до совершенства, и стать очередным Махди.

Иерусалимский синдром

Официально иерусалимский синдром — относительно редкое психическое расстройство, вид мании величия, при котором турист или паломник, находящийся в Иерусалиме, воображает и чувствует, что он владеет божественными и пророческими силами и как будто является воплощением определённого библейского героя, на которого возложена пророческая миссия по спасению мира.

Но усиление религиозного фактора в международной политике делает его таким же распространенным, как и коронавирус. Мы вскорости сможем наблюдать пандемию иерусалимского синдрома во всем мире. И эта пандемия лучшая форма состояния умов, для реализации планов Эрдогана, ведь религиозные войны самые непредсказуемые и самые кровопролитные. Борьба за эсхатологические ценности требует жертв среди неверных.

Но интересно наблюдать как невидимая рука глобального рынка в стране — природном очаге «иерусалимского синдрома», лишает разума и осторожности правительство, которые ориентируются исключительно на финансовые интересы своих элит, обосновывая свою позицию догматизмом Realpolitik. Позиция Израиля в армяно-азербайджанском конфликте полностью подтверждает этот тезис. Понятно, что ничего личного, только бизнес и выгоды от использования территории Азербайджана для контроля над Ираном, в том числе, с помощью разведывательных дронов и давления на опасного противника фактором проживания в Иране десятков миллионов азербайджанцев.

Израиль выполняет контракты с Азербайджаном на поставку вооружений, несмотря на некоторые форс-мажорные обстоятельства в виде войны в Карабахе. Понятно, что Израиль своими поставками помогает Турции и лично Эрдогану создавать хаос, который рано или поздно придёт и в Иерусалим. Понятно, что израильский бизнес создает вполне реальную возможность для очередного геноцида, как армянского, а вероятно в перспективе и еврейского народов.

Ассортимент вооружений, направленных Израилем в Азербайджан очень разнообразен. Тут и кассетные бомбы, которые Аamnesty International нашла после обстрела Степанакерта, управляемые ракеты, 120-мм самоходные миномёты CARDOM и беспилотники, например, Hermes 900. По данным некоторых экспертов и СМИ, Израиль поставил Азербайджану 2,7 тыс. ракет Spike NLOS и около 100 пусковых установок к ним. И поставки продолжаются. Совсем недавно из Тель-Авива в Баку вылетел грузовой Boeing 747 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, задействованный в поставках оружия для воюющей страны. Он летит через воздушное пространство Турции и Грузии.

Вероятно, что израильское вооружение попадет и к исламистским наемникам, участвующим в войне Карабахе на стороне Азербайджана, если уже не попало. Интересно, Моссад также будет контролировать поставку купленного вооружения потенциальным террористам, а израильские неопознанные летательные аппараты будут бомбить склады с этим оружием на базах террористов, так как они это делают в Ливане, Сирии и Ираке?

На наш взгляд, это крайне оптимистический сценарий — преувеличение возможностей Моссада, и недооценка угроз, исходящих от Эрдогана, который, например, не скрывает своих претензий на Иерусалим, которые он подтвердил во время своего выступления перед депутатами турецкого парламента 1 октября 2020 года. Он особенно подчеркнул, что возвращение Иерусалима, это не геополитический вопрос, это проблема, скорее, религиозная.

На фоне эсхатологических амбиций Эрдогана, после подписания «аврамического соглашения» между суннитскими монархиями и израильтянами, формально защитниками интересов Палестинской Автономии остались Турция и Иран. С Ираном разбираются саудиты с израильтянами, а Стамбул остается основным гарантом сохранения ПА и статуса Иерусалима. Нерешенная ситуация с Палестинской Автономией становится тем сам «Троянским конем», благодаря которому Иерусалим, как и Троя, может пасть.

Усиление Турции, под знаменем создания нового исламского мира, объединяет самые радикальные, фанатично настроенные исламские круги, создавая серьезную опасность для Израиля. Нельзя исключить, что вскоре Турция для Израиля станет более опасным противником, чем Иран.

Нефтяная игла Европы

Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и Армению практически совпало с завершением строительства Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), о чем заявил консорциум TAP AG 12 октября 2020 г.

И хотя, помимо Бритиш Петролиум один из главных выгодополучателей от увеличения мощности трубопроводов из Азербайджана в Европу является Турция, именно Турция спровоцировала и системно подготовила Азербайджан к обострению военного конфликта с Арменией.

Непосредственное дистанционное участие Турции в конфликте никто и не оспаривает. О нем говорили и власти США, и власти Франции, и российские официальные лица. В этом конфликте, как и в нефтяном бизнесе, интересы Турции и Великобритании совпали. Не зря ведь активизация Турции на азербайджанском направлении, совпала с назначением руководителем британской разведки МИ-6 старого друга Эрдогана Ричарда Мура. Но об этом источнике турецких успехов попозже.

Турция стремится создать южную нефтяную иглу ЕС в сотрудничестве с Бритиш Петролеум. Для этого у нее есть все шансы и она их не упускает. Вообще, перечень трубопроводов, которыми управляет Стамбул и на своей территории, и на территории Азербайджана, просто впечатляет. И уже упомянутый Трансадриатический трубопровод к приему газа из которого Италия будет готова к ноябрю 2020 года. Кроме МГП TAP в Южный Газовый Коридор (ЮГК) входят Южно-Кавказский (ЮКТ) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы. И это, не считая газовых терминалов для поставок сжиженного газа.

ЮГК и является той «южной газовой иглой», благодаря которой, при поддержке Великобритании, которая уже не является членом ЕС, Эрдоган сможет активно влиять на политику ЕС.

«Русско-турецкая гибридная война»

Газовая игла Турции направлена не только в ЕС. Турецкие трубопроводы все дальше и дальше протыкают «подбрюшье России», проникая на территорию стран бывшего СССР.

Турция постепенно выдавливает Россию с южного направления поставок газа в Европу. Турция девальвирует значение «Турецкого Потока», который рискует остаться полупустым. В июле 2020 года Эрдоган остановил «Голубой поток» и теперь импорт российского газа составляет 4,7 млрд кубометров по сравнению с 7.99 млрд за аналогичный период 2019 г., что означает падение на 41%. Следует отметить, что импорт газа из Ирана снизился еще больше — на 46%, до 2,03 млрд м3. Российский газ замещается, в том числе и собственным турецким, обнаруженным на шельфе Черного моря, и азербайджанским, и сжиженным газом, поступающим на турецкие терминалы.

В планах подключить к ЮГК и страны Средней Азии, а это значит, что интересы Турции и Бритиш Петролеум при поддержке МИ-6 будут продвигаться в традиционный для английских спецопераций полигон — среднеазиатский регион. Связи Стамбула и английского разведсообщества на среднеазиатском направлении достаточно давние. Например, именно из столицы Османской империи англичане курировали Кокандское восстание 1875 года. Проект «Великого Турана», предусматривающий создание единого государства на территории всех тюркоязычных народов, также сопровождался английской разведкой.

На некоторых фронтах очередная «русско-турецкая гибридная война» входит в горячую фазу. Столкновение турецких и российских интересов в Сирии, Ливии были далеко от российских границ. И опыт российских ВКС в Сирии показал, что удары с воздуха в борьбе с ИГ эффективны, когда у ИГ нет своих военно-воздушных сил. Да и при их отсутствии, случайная турецкая ракета всегда может поломать планы российским пилотам.

Но теперь Турция, используя наемников из Сирии и Ливии, провоцирует хаос уже на территории стран бывшего СССР. При поддержке спецслужб Великобритании, Турция провоцирует Азербайджан на войну с Арменией и привлекает боевиков к участию в Нагорно-Карабахском конфликте, создавая угрозу России уже и на Северном Кавказе.

Перспектива обострения протестов в России, попытка цветной революции в Беларуси и очередной госпереворот в Киргизии, также очевидные проблемы, возникшие после передачи власти в Казахстане, содействуют общему ощущению хаоса вокруг России и усиливают эффект от конфликта в Нагорном Карабахе. Ричард Мур, в традиции британских спецслужб, видит огромный потенциал Турции и т.н. тюркского мира в обеспечении успешной конкуренции с Россией, а теперь и Китаем. Следует также учесть, что глава Ми-6 отлично осведомлен о ситуации на Кавказе. Он посещал Баку и отлично знаком с азербайджанской элитой, с которой общается на своем прекрасном турецком языке.

Поэтому не удивительно, что при непосредственной поддержке Ричарда Мура, Турция открывает еще один фронт против России — на украинском направлении. Встреча президента Украины Зеленского с руководителем Ми-6 в его кабинете на набережной Альберта, 85 в Лондоне, на которой обсуждались, в основном, вопросы противодействия России, показала, что новый руководитель британской спецслужбы активно взялся за русское направление. Визит Зеленского в Лондон совпал с заявлением министра иностранных дел Украины Кулебы о создании британской военной базы под Николаевом, что означает создание и развитие инфраструктуры для шпионажа против России и информационного воздействия на население Украины.

Последовавший за этим визит Зеленского в Стамбул, подтвердил связку интересов Ричарда Мура и Эрдогана на российском направлении. Зеленский заручился поддержкой Эрдогана в вопросе возвращения Крыма, который, по факту, является двумя субъектами Российской Федерации, защищенными Конституцией и российской военной мощью. «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и не признаёт аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», — заявил Эрдоган. Также были обсуждены совместные проекты в военной сфере, например, по установке украинских двигателей на турецкие беспилотные летательные аппараты.

Следует отметить, что в армяно-азербайджанском конфликте Украина поддержала Азербайджан, рассчитывая, что это приблизит зачистку Донбасса (?). Украинские власти не устают надеяться на усиление военного присутствие стран НАТО на территории Украины и их более активное вмешательство в конфликт на Донбассе.

Эпилог или выход из зоны комфорта

Заигрывая с националистическими и религиозными радикалами, «играющий» надеется их удержать в рамках и подчинить своим интересам. На это надеялись американцы, поддерживая моджахедов против СССР, получив по факту 9.11. На это надеялся украинский президент Виктор Янукович, поддерживая украинских националистов, от которых он едва успел убежать. На это надеялись суннитские монархии поддерживая радикальный ислам и получившие Эрдогана в роли «Махди». И таких примеров множество. Мы видим, что и сейчас Британия и некоторые другие страны и финансовые группы поддерживают Эрдогана, надеясь его использовать в своих интересах.

Какие есть шансы, что аналитические центры, определяющие деятельность, например, России, США, ЕС и т. д., примут вышеописанную модель под рабочим названием «Турецкий потоп» для разработки своих общих скоординированных стратегических планов?

Принятие модели, в которой все твои конвенциональные методы Realpolitik абсолютно не работают в условиях, когда доминирует воля к власти, усугубленная иерусалимским синдромом, предполагает выход за рамки существующих подходов к формированию государственной политики. Проблема в том, что осознание критических рисков, вытекающих при принятии этого подхода, требует финансовых и интеллектуальных усилий, требует выхода из «зоны комфорта».

Даже выразить озабоченность, или как российский МИД, в лице Сергея Лаврова, официально заявить, что Турция не является стратегическим союзником РФ, уже требует значимых усилий бюрократической машины.

Выступление Владимира Путина на Валдае, показывает, что у России есть понимание глобальных вызовов, которые стоят перед миром. И доверие, о котором говорил Президент России, это важный элемент международной политики, если ее рассматривать в формате конвенциональной модели международных отношений.

На наш взгляд, выдержка и отсутствие агрессивной реакции на вопрос об Эрдогане и его заявлениям по Крыму, показывает, что Россия все сильнее переходит к формулировкам, характерным для традиционной византийской политики. И это один из возможных вариантов борьбы с политикой хаоса, которую продвигает «турецкий Махди».

Эпоха перемен выпускает целую стаю черных и белых лебедей, которыми может воспользоваться только тот, кто знает к чему стремится. А решать проблемы по мере их поступления — тоже стратегия, но проигрышная.

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