дата публикации 03.11.20 03:15 скаут: Игорь Львович Армения Русскоязычные СМИ Армении Sputnik–ի ծանուցումներ "Уже в постройке": зачем Россия возрождает "самолеты судного дня" Просторный, защищенный, высокотехнологичный — уже в ближайшем будущем Вооруженные силы получат новые воздушные пункты управления на базе дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. На Западе такие машины называют "самолетами судного дня". 26.10.2020 Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019 (25 июня 2019).© Sputnik / Григорий Сысоев ЕРЕВАН, 26 окт — Sputnik. В случае начала третьей мировой именно с борта "летающих штабов" высшее военное и политическое руководство страны будет организовывать оборону и управлять войсками на земле, на море и в воздухе. Самолеты этого класса сегодня есть только у России и США. Об их особенностях и задачах — в материале Андрея Коца для РИА Новости. Спасти командование Отношения между ядерными державами обострились до предела. Дипломаты зашли в тупик, стороны отозвали послов. Вооруженные силы приведены в максимальную готовность. Стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами уходят в океан, подвижные грунтовые ракетные комплексы выдвигаются на маршруты боевого патрулирования. Мир замер в ожидании третьей мировой. К счастью, подобный сценарий пока лишь фантастика. И в России, и в США прекрасно понимают, что полномасштабная война может быстро перерасти в ядерную и привести к десяткам миллионов жертв. Однако военные всегда готовятся к худшему. Обе стороны предполагают, что первый удар в таком конфликте обезглавит противника, лишит его возможности управлять войсками и организовать какое-либо сопротивление. Главная цель — военные и политические центры. В угрожаемый период руководство России и высший командный состав Вооруженных сил в условиях строгой секретности перевезут на военный аэродром, где их будут дожидаться крылатые командные пункты. Основная задача экипажей "самолетов судного дня" — вывести первых лиц государства из-под удара и предоставить им возможность управлять обороной страны с воздуха. Боевую устойчивость этих командных пунктов обеспечивают истребители сопровождения и танкеры-заправщики. Схожая тактика разработана и в США — еще в годы холодной войны. Долгожданная замена В ВКС России — четыре "самолета судного дня" Ил-80, построенных на базе пассажирских лайнеров Ил-86. Мощная энергоустановка, современные средства связи, система жизнеобеспечения позволяют находиться в воздухе несколько дней — конечно, с дозаправками. От гражданского предшественника Ил-80 отличается высоким "лбом" — крупным накладным отсеком в носовой части фюзеляжа, где размещено различное радиоэлектронное оборудование. Кроме того, на Ил-80 нет иллюминаторов — чтобы экипаж и пассажиры не ослепли от вспышки близкого ядерного взрыва. В хвостовой части — выпускная тросовая антенна для связи с подводными лодками. Подробная информация по Ил-80 — государственная тайна. Известно лишь, что на борту установлена аппаратура для управления всеми видами и родами Вооруженных сил, предусмотрены помещения для работы и отдыха высокопоставленных пассажиров, дополнительные емкости для запасов топлива. Самолет может взлетать с любого гражданского и военного аэродрома, оборудован средствами защиты от оружия массового поражения и способен действовать автономно в случае уничтожения наземного и спутникового оборудования систем ретрансляции, связи и навигации. Однако Ил-80 эксплуатируются в войсках уже свыше 15 лет и выработали большую часть своего ресурса. Кроме того, базовые лайнеры Ил-86 — среднемагистральные. Их практическая дальность — всего 3800 километров, этого недостаточно для воздушного пункта управления. Поэтому выбор Ил-96-400М в качестве базы для нового "самолета судного дня" вполне оправдан: дальность этой машины при максимальной нагрузке — около девяти тысяч километров. "Летающие отели" В Вооруженных силах США есть четыре самолета E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"), созданных на основе авиалайнера Boeing-747. Каждый берет на борт до 100 человек и может находиться в воздухе до недели при регулярной дозаправке. Е-4B защищены от поражающих факторов ядерного взрыва и напичканы самым современным радиоэлектронным оборудованием. По сути, американский "самолет судного дня" — это летающий отель. Там есть все для автономной работы в течение нескольких дней — кухня, санузлы, зона отдыха, спальные кубрики, комната совещаний со столом и девятью креслами, зона коммуникации и связи на 29 рабочих мест, другие помещения. Интерьер отличается комфортом, а оборудование — высокой эргономикой. Возможно, поэтому первые лица США периодически выбирают E-4B для длительных перелетов в другие страны с официальным визитом вместо классических президентских бортов Air Force One. Самолеты E-4B значительно старше российских Ил-80. Их приняли в эксплуатацию еще в 1970-х. Впрочем, они постоянно модернизируются. В 2015-м часть бортов прошла процедуру перепрограммирования и модификации коммуникационного оборудования. Самолеты получили высокоскоростной доступ в интернет, широкополосную спутниковую связь, а также специальные защищенные каналы с высокой пропускной способностью. Дальность E-4B — 11 тысяч километров.Кроме того, у американцев имеются 16 самолетов E-6, предназначенных для обеспечения резервной системы связи со стратегическими АПЛ, а также для использования в качестве воздушного командного пункта Объединенного стратегического командования Вооруженных сил США. В случае войны эти машины выйдут на боевое патрулирование в Атлантической и Тихоокеанской зоне, поддерживая связь с подводными лодками и "самолетами судного дня" E-4B.

The Times: Эрдоган бросает вызов своему старому другу и сопернику Путину 26.10.2020 «Новое пополнение трофейного кабинета президента Эрдогана является символом как дружбы, так и соперничества. В пятницу президент Украины Зеленский вручил ему почетную медаль в знак признательности за его неизменную поддержку Киева в конфликте Украины с Россией. «Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма», - заявил Эрдоган, принимая почетную медаль во время визита Зеленского в Стамбул. Сильные слова - и самый явный признак того, что отношения Эрдогана с другим лидером к северу от Турции, президентом Путиным, возможно, охлаждаются», - пишет The Times. «По прошествии пяти лет, в течение которых Путин использовал их совместные антизападнические настроения в качестве рычага воздействия на Эрдогана, чтобы оторвать Турцию от НАТО и ЕС, начинает проявляться напряжение их соперничества на театрах от Ближнего Востока до Кавказа, - говорится в статье. - Личная дружба между двумя мужчинами и их общий прагматический и деловой подход к международным отношениям до сих пор прикрывали их противоположные позиции в сирийском, ливийском и нагорно-карабахском конфликтах, а также в споре между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье, в котором Россия выразила поддержку Афинам. Более того, присущий этим отношениям дисбаланс сил - Путин - намного более сильный лидер на мировой арене - поддерживал между ними своего рода региональный Pax Kremlina». «Однако недавнее открытие Турцией огромного подводного газового месторождения в Черном море, оцениваемого в 400 млрд кубометров, теперь, возможно, нарушает баланс, побуждая Эрдогана сближаться с Украиной, чтобы сдержать влияние России в регионе», - указывает издание, добавляя, что «зависимость Турции от импорта российского газа, одно из главных преимуществ Путина перед Анкарой, уже сокращается», а «в следующем году должны быть продлены два из пяти газовых контрактов Турции с Россией, и Анкара, вероятно, будет добиваться гораздо более выгодных условий, чем в предыдущих сделках». «У Турции появился новый козырь. В текущих контрактах есть пункт, конкретизирующий, сколько газа Турция обязуется получить ежегодно. Это означает, что, если она не сможет импортировать газ, она все равно должна будет за него заплатить. Может быть, Турция попытается удалить этот пункт», - считает Димитар Бечев, научный сотрудник проекта Europe's Futures Института гуманитарных наук в Вене и автор книги «Конкурирующая сила: влияние России в Юго-Восточной Европе» (Rival power: Russia?s influence in southeast Europe). «Российско-турецкие отношения как двуликий Янус. У них есть и светлая сторона, но есть и соперничество. . . Путин порой - азартный игрок, как в Крыму и на Донбассе. И теперь Эрдоган ведет ту же игру, вторгаясь в Нагорный Карабах и ставя россиян перед свершившимся фактом. Но я не думаю, что в отношениях произойдет ухудшение до разрыва», - заявил он. «С лета поддержка Киева Анкарой становится все более открытой, - указывает газета, добавляя, что «Украина уже закупила шесть боевых дронов турецкого производства и рассматривает возможность покупки еще 48. В пятницу две страны подписали оборонное соглашение, касающееся производства вооружений и стратегического сотрудничества». «В то время как Путин до сих пор уделял первоочередное внимание тому, чтобы удерживать Эрдогана рядом с тем, чтобы разозлить НАТО и Вашингтон, растущие глобальные амбиции обоих лидеров вновь разожгли старое соперничество, игнорировать которое становится все труднее. «Существует серьезная проблема доверия [между Россией и Турцией], которая не проистекает из прямых отношений между двумя странами. Все началось в Сирии с событий в Идлибе, продолжилось в Ливии, вокруг Нагорного Карабаха и недавними заявлениями Эрдогана относительно Украины и Крыма», - говорит Айдын Сезер, аналитик по международным делам и автор книги «Голубая мечта», где изучаются турецко-российские отношения. «Эрдоган и Путин во многом похожи друг на друга: оба они строят свою внешнюю политику на основе антизападничества и прагматично подходят к международным отношениям. Похож их подход к оппозиции. У обоих лидеров есть имперская ностальгия. . . [но] мы еще раз убедились, что тесные отношения между лидерами не могут быть постоянными, если они не поддерживаются институциональными структурами». «Однако есть признаки того, что Россия продолжает оказывать влияние в Турции, а также вероятность того, что события по ту сторону Атлантики могут подтолкнуть Эрдогана назад к Путину. В конечном итоге, курс Турции может быть определен 4 ноября на выборах в США», - считает издание. «Президент Трамп, еще один популистский лидер, к которому инстинктивно тяготеет Эрдоган, практически в одиночку сдержал санкции в отношении Турции из-за ее покупки С-400, а также судебное дело против турецкого государственного банка Halkbank по поводу нарушения санкций против Ирана. В случае победы Джо Байдена и то, и другое, вероятно, будет реализовано, к радости тех, кто занимает ястребиную позицию по отношению к Турции в Вашингтоне, но с тем возможным результатом, что Эрдогана подтолкнут к Путину в тот самый момент, когда у США есть возможность переманить Анкару назад к Западу», - заключает The Times.