Закрыта граница с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной

Комментарий Госпогранкомитета и Лукашенко

опубликовано: 29 октября 2020 AUTO.TUT.BY

Во второй половине дня к нам в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете прокомментировали закрытие границы.

Фото предоставлено читателем. Погранпереход «Новая Гута» вечером 29 октября

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Что происходит на границах

В Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку.

Как рассказали TUT.BY на границе, первые заявления пограничников о закрытии на въезд появились около 15.30.

Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы, позже стало известно о Латвии и Украине.

Источники TUT.BY в Польше заметили, что инициатива закрытия границы исходила не с польской стороны.

Мы поговорили с белорусом, который находится на границе с украинской стороны, переход «Новая Гута», и пытался въехать в Беларусь. По его словам, в очереди было больше 10 машин, фура и пассажирский автобус с украинскими номерами. Его тоже не пропускали.

Фото предоставлено читателем

— При этом из Беларуси машины выпускают без проблем. К собравшимся людям вышел представитель погранперехода. Он объяснил, что граница закрыта в связи с карантинными мероприятиями. Какими именно — не пояснил. Предлагал или ждать на границе, или возвращаться обратно в Украину.

Ситуация на погранпереходе «Новая Гута». Фото предоставлено читателем

Там же был и экс-кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень.





Позже читатели TUT.BY рассказали, что белорусов из Украины все же начали впускать на родину.

На границе с Латвией водителей легкового транспорта пограничники предупреждают: «Выехать сможете, вернуться — нет». Два пункта пропуска на белорусско-латвийской границе работают только на выезд, въезд закрыт.

На КПП «Кузница» польская сторона сообщила «Белсату», что «остановлено движение автобусов и автомобилей, фуры пускают. Из-за коронавируса. Как долго это все будет — неизвестно».

На КПП «Бобровники» поляки посоветовали «искать причину у белорусской стороны».

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в страну впустили рейсовый автобус из Варшавы.

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что «граница открыта, самолеты прилетают и улетают».

Что говорят турфирмы?

В туристической компании «Вираж-М», у которой есть и трансферы в Украину, сказали, что сегодня их транспорт из Беларуси спокойно въехал в Украину, никто не говорил о том, что могут быть вопросы при возвращении назад. Назад рейсы будут только утром 30 октября.

В региональном представительстве туроператора Join Up сказали, что у них трансферы с туристами из Украины в Беларусь идут в понедельник и среду, поэтому пока вопрос с границей их не затронул. Но никакой официальной информации у них тоже нет: так же, как и все, звонят в погранслужбу, уточнить, что происходит.

В компании Ecotravel тоже говорят, что в турагентствах сейчас обсуждают новость о том, что белорусы не могут въехать в страну из Украины. Никто ничего не знает. Однако туристы их компании будут возвращаться только 4 ноября, поэтому пока лично с закрытыми границами они не столкнулись.

В турагентстве Softtour сказали, что всю информацию получают из СМИ и что их туристы будут ехать в Беларусь через Киев 31 октября.

В «Минсктрансе», который выполняет и международные маршруты, сообщили, что с 19.00 29 октября приостанавливают выполнение международных перевозок.

А что сказал Лукашенко?

В тот момент, когда границу закрывали, Александр Лукашенко это прокомментировал. Фрагмент его речи цитирует газета «Звязда».

«Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне там нужны военные. Валерию Павловичу (Вакульчику. — Прим. ред.), конечно, легче, потому что раньше он работал за границей. Думаю, что они поделятся своим опытом с Юрием Хаджимуратовичем (Караевым. — Прим. ред.). Этот опыт больше в охране и наведении порядка, у Валерия Павловича была более тонкая работа. У них общий язык, они работали вместе. Надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я сказал: надо закрыть границу. Закрывать границу — не превращать ее в железный занавес, это никому не нужно… Граница — это зона дружбы народов. Понимаете, нам бросили вызов. Какая там дружба … Но народы не виноваты», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что особое внимание уделяется пограничным вопросам в связи с распространением коронавируса в мире.

«Вы видите, какие сумасшедшие вспышки случаются временами в Европе. А у нас уже есть прирост меньше тысячи (выявленных пациентов с коронавирусом. — Прим. TUT.BY). Слава богу, безумного роста ковид-пневмонии нет», — добавил он.

Лукашенко также возмутился политикой соседних стран: «Мы всегда были надежной преградой для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы никого не упустили, ничего. Что еще им нужно от нас?»

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