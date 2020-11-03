Sanofi убивает. Снова.

В сети активно обсуждается деятельность французской фармацевтической компании Sanofi, которая проводит испытание вакцины от СOVID-19 на территориях бывших французских колоний. Так один из блогеров видит в этом проявление расизма и ставит в пример ситуацию в Габоне, где местное Министерство здравоохранения приостановило сотрудничество с Sanofi по исследованию вакцины из-за смерти испытуемого. Подробнее в переводе.

В начале апреля на телеканале LCI два расиста - Jean-Paul Mira (Hôpital Cochin, chef de l'unité de soins intensifs) и Camille Locht (Directeur de l'unité mixte Inserm) обсуждали испытание вакцины от ковид - 19. При этом высокомерные неоколонизаторы сравнили африканцев с проститутками, и заявили, что именно в Африке и нужно устраивать рискованные эксперименты над здоровьем людей.

Как видно из коммюнике министерства здравоохранения Габона, у наших Менгеле слово с делом не расходится.

Либревиль, 15 сентября 2020 - В понедельник 14 сентября 2020 года Министерство здравоохранения приостановило проведение исследований вакцины от COVID-19 компании Sanofi на базе армейского учебного госпиталя Омара Бонго Ондимба (HIAOBO) в связи со смертью одного испытателя и резким ухудшением состояния двух других добровольцев.

Представители компании Sanofi уже изъявили готовность оказать полное содействие расследованию причин случившегося.

Понятно, как будут буржуазные свиньи из Sanofi "оказывать содействие" - заткнут рот пострадавшим и родственникам жертв денежными подачками, и дадут взятки нужным людям в Либревиле. Гроши для нищих, и миллионы для буржуа в белых халатах. Вивисекторы из Sanofi имеют богатый опыт в таких делах. В 2017 они нажились на поставках вакцины от лихорадки для филиппинцев. А о серьезнейших побочных явлениях сказали только после того, как уже привили 730 тысяч детей.

Сколько этот кошмар будет продолжаться?

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