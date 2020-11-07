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опубликовано редакцией на Переводике 07.11.20 18:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Подборка: Трамп и Путин, Россия и выборы в США

Демократы изощряются….


People Are Making Trump Tiny Compared To Putin, Just To Annoy His Fans

Люди изображают Трампа крошечным по сравнению с Путиным, чтобы раздражать его поклонников

Маленький Дональд и папа Путин проводят время вместе. Разве это не очаровательно? Конечно! Если вы хотите подразнить его сторонников еще больше, обязательно поделитесь  этими  ссылками  Trump With Really Long Ties, Trump’s Frogchin Photoshop, и  Trump Toupee Cats.

Little Donald and Papa Putin.

.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.

Little Donald and Papa Putin.



Putin resigns after losing American election

Путин уходит в отставку после поражения на выборах в США

NOVEMBER 6, 2020   WRITTEN BY  JOHN DELMENICO

Президент России и знаменитая  пародия на  домового эльфа Добби,  Владимир Путин сегодня ушел с поста лидера России после поражения на американских выборах.

«Да, это очень обидно», - сказал Путин своим советникам. «Наверно,  пойду  собью    пассажирский самолет, это всегда  поднимает  мне  настроение».

Путина запомнят лучше всего за его наследие -  убийства журналистов, которые писали  о нем плохие вещи, а также за его  крошечный член и ужасную плоскую  грудь.

Поминки по  автору  этого текста  состоятся в следующий вторник, цветы приветствуются.


Video of ‘ballot stuffing’ is not from a Flint polling place. It’s from Russia.

Видео «вброса бюллетеней» снято не на избирательном участке во Флинте. Оно снято в России

Louis Jacobson  PolitiFact

https://archive.is/y8lyu#selection-881.0-881.50

https://archive.is/o/y8lyu/https://www.facebook.com/ablandina/videos/10221326830233865/?fallback=1

Видео, якобы показывающее, как сотрудники избирательной комиссии «вбрасывают  бюллетени» во Флинте, штат Мичиган,  городе  с населением 95 000 человек  голосующем преимущественно за  демократов,  было снято не   на избирательном участке во Флинте. Похоже  что  в  видео  показаны  выборы в России.

В  видео, размещенном в  Facebook, показано  как  члены  избирательной  комиссии  бросают избирательные бюллетени  в  урну  для  голосования. В видео используется затемнение  чтобы  выделить момент когда  сотрудники  вкладывают бюллетени в  урну, что позволяет предположить, что  эти  бюллетени были  вбросом. Подпись гласит: «Здесь  у нас   во  Флинте (штат Мичиган) есть сотрудники, вбрасывающие бюллетени».

A screenshot from a video purportedly showing election officials "stuffing ballots" in Flint, Mich., wasn’t taken at a Flint polling site at all. It appears to show an election in Russia.

Как  часть усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей ленте новостей,  этот пост был отмечен  соцсетью  как  Fake news. (Узнайте больше о нашем  партнерстве с Facebook .)

Представление о том, что преимущественно демократический город будет  вбрасывать  бюллетени, согласуется с  опровергнутыми заявлениями  президента Дональда Трампа о «неожиданных ввалах  бюллетеней», лишающих его лидерства в некоторых штатах, таких как Мичиган. 

Но здесь нет никаких свидетельств этого. Брайан Ларкин, глава администрации города Флинт, сказал PolitiFact: «Это абсолютно точно  -  не избирательный участок во Флинте. Оборудование и  обстановка  не соответствуют требованиям штата Мичиган, которые необходимо соблюдать».

Он добавил, что, «основываясь на нашем знакомстве со всеми нашими участниками голосования, мы можем с уверенностью сказать, что это не жители Флинта или  сотрудники избирательных  комиссий  во  Флинте».

В действительности,  данное видео  было сделано в  России,  об  этом   ещё  в марте 2018 года  сообщила  газета Washington Post

«Видео, размещенные в Интернете, показывают, как двое сотрудников избирательной комиссии  координируют вброс бюллетеней в  урну  для  голосования   стоящую  в центре избирательного участка», - сообщает Post. «После того, как видео, снятое камерой видеонаблюдения, было распространено в Интернете, сотрудники полиции и избирательной комиссии отправились на избирательный участок для расследования. Председатель участковой избирательной комиссии и член избирательной комиссии были уволены со своих должностей».

Но даже не зная об этом,  мы увидели одну  деталь: наше внимание сразу же привлек герб с двуглавым орлом, который  виден  как на урне для голосования, так и на двух соседних кабинах для голосования. 

Это не похоже ни на один из  двух  логотипов, которые  использует Флинт.

City of Flint logo.      

City of Flint logo.


Однако похоже, что это разновидность «двуглавого орла», распространенного в России. Вот  герб  Российской Федерации:

Russian Federation coat of arms.

Символ существует на Руси веками. Лондонский музей Виктории и Альберта  написал,  что «наиболее распространенное мнение о двуглавом орле состоит в том, что две головы обращены на Восток и Запад, что символизирует географическое положение России». 

На видео показан избирательный участок НЕ  во Флинте. 

Мы оцениваем пост  как  Pants on Fire! (Безбожное враньё!)

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