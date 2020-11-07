Подборка: Трамп и Путин, Россия и выборы в США

Демократы изощряются….

Люди изображают Трампа крошечным по сравнению с Путиным, чтобы раздражать его поклонников

Маленький Дональд и папа Путин проводят время вместе. Разве это не очаровательно? Конечно! Если вы хотите подразнить его сторонников еще больше, обязательно поделитесь этими ссылками Trump With Really Long Ties, Trump’s Frogchin Photoshop, и Trump Toupee Cats.

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Путин уходит в отставку после поражения на выборах в США

NOVEMBER 6, 2020 WRITTEN BY JOHN DELMENICO

Президент России и знаменитая пародия на домового эльфа Добби, Владимир Путин сегодня ушел с поста лидера России после поражения на американских выборах.

«Да, это очень обидно», - сказал Путин своим советникам. «Наверно, пойду собью пассажирский самолет, это всегда поднимает мне настроение».

Путина запомнят лучше всего за его наследие - убийства журналистов, которые писали о нем плохие вещи, а также за его крошечный член и ужасную плоскую грудь.

Поминки по автору этого текста состоятся в следующий вторник, цветы приветствуются.

Видео «вброса бюллетеней» снято не на избирательном участке во Флинте. Оно снято в России

Louis Jacobson PolitiFact

https://archive.is/y8lyu#selection-881.0-881.50

https://archive.is/o/y8lyu/https://www.facebook.com/ablandina/videos/10221326830233865/?fallback=1

Видео, якобы показывающее, как сотрудники избирательной комиссии «вбрасывают бюллетени» во Флинте, штат Мичиган, городе с населением 95 000 человек голосующем преимущественно за демократов, было снято не на избирательном участке во Флинте. Похоже что в видео показаны выборы в России.

В видео, размещенном в Facebook, показано как члены избирательной комиссии бросают избирательные бюллетени в урну для голосования. В видео используется затемнение чтобы выделить момент когда сотрудники вкладывают бюллетени в урну, что позволяет предположить, что эти бюллетени были вбросом. Подпись гласит: «Здесь у нас во Флинте (штат Мичиган) есть сотрудники, вбрасывающие бюллетени».

Как часть усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей ленте новостей, этот пост был отмечен соцсетью как Fake news. (Узнайте больше о нашем партнерстве с Facebook .)

Представление о том, что преимущественно демократический город будет вбрасывать бюллетени, согласуется с опровергнутыми заявлениями президента Дональда Трампа о «неожиданных ввалах бюллетеней», лишающих его лидерства в некоторых штатах, таких как Мичиган.

Но здесь нет никаких свидетельств этого. Брайан Ларкин, глава администрации города Флинт, сказал PolitiFact: «Это абсолютно точно - не избирательный участок во Флинте. Оборудование и обстановка не соответствуют требованиям штата Мичиган, которые необходимо соблюдать».

Он добавил, что, «основываясь на нашем знакомстве со всеми нашими участниками голосования, мы можем с уверенностью сказать, что это не жители Флинта или сотрудники избирательных комиссий во Флинте».

В действительности, данное видео было сделано в России, об этом ещё в марте 2018 года сообщила газета Washington Post.

«Видео, размещенные в Интернете, показывают, как двое сотрудников избирательной комиссии координируют вброс бюллетеней в урну для голосования стоящую в центре избирательного участка», - сообщает Post. «После того, как видео, снятое камерой видеонаблюдения, было распространено в Интернете, сотрудники полиции и избирательной комиссии отправились на избирательный участок для расследования. Председатель участковой избирательной комиссии и член избирательной комиссии были уволены со своих должностей».

Но даже не зная об этом, мы увидели одну деталь: наше внимание сразу же привлек герб с двуглавым орлом, который виден как на урне для голосования, так и на двух соседних кабинах для голосования.

Это не похоже ни на один из двух логотипов, которые использует Флинт.





Однако похоже, что это разновидность «двуглавого орла», распространенного в России. Вот герб Российской Федерации:

Символ существует на Руси веками. Лондонский музей Виктории и Альберта написал, что «наиболее распространенное мнение о двуглавом орле состоит в том, что две головы обращены на Восток и Запад, что символизирует географическое положение России».

На видео показан избирательный участок НЕ во Флинте.

Мы оцениваем пост как Pants on Fire! (Безбожное враньё!)

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