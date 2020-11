Командование Королевского флота создало подразделение по поиску российских шпионских устройств и аппаратуры возле ключевой базы атомных подводных лодок Великобритании

После того как на берег возле базы атомных подводных лодок была выброшена загадочная ”шпионская лодка'', Королевский флот создал элитное подразделение для охоты на российские дроны возле своих сверхсекретных объектов

Как выяснилось, команда для выслеживания подводных дронов была развернута ​​на пункте базирования подводных лодок Фаслейн.

Произошло после того, как в прошлом месяце у побережья Шотландии был обнаружен беспилотный шпионский катер.

В водах, ранее контролируемых Королевским военно-морским флотом и ВМС США, наблюдается резкое увеличение присутствия российских подводных лодок

Командование ВМФ сформировало элитное подразделение для поиска российских шпионских устройств и аппаратов рядом с ключевой базой атомных подводных лодок Великобритании.

Предполагается, что члены команды были отправлены на пункт базирования Фаслейн для выслеживания разведывательных подводных дронов, аппаратов или оборудования для наблюдения, размещенного вокруг устья Клайда - маршрута, по которому вооруженные ракетами “Трайдент” подводные лодки Королевского флота выходят в открытое море.

Это произошло после того, как в прошлом месяце, у побережья Шотландии был обнаружен работающий на солнечной энергии беспилотный «шпионский катер», созданный с использованием “стелс”-технологий.

Ни одна страна пока еще не выступила с заявлением о принадлежности ей этого “катера”.

Боссы оборонительного ведомства опасаются, что если Москва успешно отследит и зафиксирует уникальную «акустическую сигнатуру» любой АПЛ класса «Авангард», когда она уходит в глубокие воды, то русские смогут идентифицировать их где угодно.

На прошлой неделе The Mail on Sunday сообщила об увеличении количества российских подводных лодок в водах, ранее контролировавшихся Королевским военно-морским флотом и ВМС США.

Вчера вечером эксперт по обороне сказал, что формирование нового подразделения не стало неожиданностью, добавив: «фиксация акустической сигнатуры - настоящий приз в игре в кошки-мышки в подводной охоте.

Русские знают, что наши четыре лодки «Трайдент» представляют собой серьезную угрозу, и точное знание их звучания может помочь найти их в шумном океане».

Минобороны отказалось комментировать создание нового подразделения.

