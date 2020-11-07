навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
07.11.20   Редакция

Командование Королевского флота создало подразделение по поиску российских шпионских устройств и аппаратуры возле ключевой базы атомных подводных лодок Великобритании

(0)
05.11.20   Редакция

«Нехта» сядет на скамью подсудимых в Белоруссии

(0)

последние за вчера, 06.11.20  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.11.20 20:50
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Командование Королевского флота создало подразделение по поиску российских шпионских устройств и аппаратуры возле ключевой базы атомных подводных лодок Великобритании

November 1, 2020 Express Informer

После  того  как  на  берег  возле базы атомных подводных лодок   была  выброшена  загадочная  ”шпионская лодка'', Королевский флот создал элитное подразделение для охоты на российские  дроны  возле  своих  сверхсекретных объектов  

  • Как выяснилось, команда для выслеживания  подводных дронов  была развернута  ​​на  пункте  базирования подводных лодок Фаслейн.

  • Произошло после того, как в прошлом месяце у побережья Шотландии был обнаружен беспилотный шпионский катер.  

  • В водах, ранее контролируемых Королевским военно-морским флотом и  ВМС США,  наблюдается  резкое увеличение присутствия  российских подводных лодок

By Patricia Kane For The Mail On Sunday   1 November 2020

Командование ВМФ сформировало  элитное подразделение для поиска российских шпионских  устройств и  аппаратов  рядом с ключевой базой атомных подводных лодок Великобритании.

Предполагается, что члены команды были отправлены на  пункт базирования Фаслейн для  выслеживания разведывательных  подводных дронов,  аппаратов  или оборудования для наблюдения, размещенного вокруг устья Клайда - маршрута, по которому вооруженные ракетами “Трайдент”  подводные лодки  Королевского флота выходят в открытое море.

Это произошло после того, как в прошлом месяце, у побережья Шотландии был обнаружен работающий на солнечной энергии  беспилотный «шпионский катер»,  созданный с  использованием  “стелс”-технологий. 

Ни одна страна  пока  еще не выступила с заявлением о  принадлежности  ей  этого  “катера”.

Боссы  оборонительного  ведомства  опасаются, что если Москва успешно отследит и зафиксирует уникальную «акустическую сигнатуру» любой  АПЛ  класса «Авангард», когда она уходит в глубокие  воды, то  русские смогут идентифицировать их где угодно. 

На прошлой неделе The Mail on Sunday сообщила об увеличении количества российских подводных лодок в водах, ранее контролировавшихся  Королевским военно-морским флотом и  ВМС  США.

Members of the team are understood to have been deployed to Faslane to track down underwater drones or surveillance equipment placed around the Clyde estuary (pictured, a submarine near Faslane)

Предполагается, что члены команды были отправлены на  пункт базирования Фаслейн для  выслеживания разведывательных  подводных дронов,  аппаратов  или оборудования для наблюдения, размещенного вокруг устья Клайда  (фотография сделана вблизи Фаслейна) 

Вчера вечером эксперт по обороне сказал, что формирование нового подразделения не стало неожиданностью, добавив: «фиксация  акустической сигнатуры - настоящий приз в игре в кошки-мышки в  подводной охоте.

Русские знают, что наши четыре лодки  «Трайдент» представляют собой серьезную угрозу, и точное знание их звучания может помочь  найти  их в шумном океане».

Минобороны отказалось комментировать  создание нового  подразделения.

статью прочитали: 41 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 