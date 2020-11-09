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Washington Post предупредила о «беспрецедентной опасности» последних дней Трампа у власти

8 ноября 2020

За оставшееся время у власти президента США Дональда Трампа иностранные государства могут воспользоваться «переходным периодом» в стране для укрепления своих позиций, предупреждает The Washington Post. Издание подчёркивает, что действия самого американского лидера могут подорвать интересы США, в частности на Ближнем Востоке.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США. Тем не менее «подстрекательские заявления» Дональда Трампа после известий о его поражении говорят о «беспрецедентной опасности», которую представляет для страны президент, которому осталось провести у власти немногим более 70 дней, пишет The Washington Post.

Помимо того что Трамп ставит условия признания поражения на выборах и выдвигает беспочвенные обвинения в мошенничестве при подсчёте голосов, глава Белого дома, опасается издание, может уволить высокопоставленных чиновников и помиловать соратников, которые были уличены в преступлениях, а возможно и самого себя.

При этом нанести «колоссальный ущерб» стране Трамп может и во внешней политике. В частности, незадолго до выборов президент пригрозился сократить военное и дипломатическое присутствие в Ираке и Афганистане. В октябре Трамп отметил на своей страничке в Twitter, что все американские военнослужащие в Афганистане должны вернуться домой «к Рождеству». Примерно в то же время госсекретарь Майк Помпео предупредил власти Ирака о намерении полностью закрыть посольство в Багдаде.

Всё это, как отмечает издание, может стать «катастрофой для интересов США на Ближнем Востоке». The Washington Post предполагает, что вследствие вывода войск из Афганистана в стране разразится гражданская война, и свои позиции укрепит «Талибан».

Так или иначе, обещание вывести военнослужащих из Афганистана уже привело к заморозке переговоров между талибами и афганским правительством, которые проводились при посредничестве администрации Трампа. Талибы ждут, выведут ли США военных, прежде чем выполнить свои обязательства сократить насилие, разорвать связи с «Аль-Каидой» и начать серьёзные переговоры. Ничего из этого они пока так и не сделали.

 В Ираке премьер-министр Мустафа аль-Казыми «пытается обуздать поддерживаемые Ираном военизированные формирования, которые сделали страну почти неуправляемой». С тех пор как в результате авиаудара США в Багдаде погиб иранский генерал Касем Сулеймани, некоторые из этих формирований ведут ракетные обстрелы баз, где расположены американские войска, а также американского посольства в столице Ирака.

Помпео пригрозил, что в случае если обстрелы не прекратятся, посольство эвакуируют. Ультиматум предоставил Ирану отличную возможность достичь цели, которую страна, по мнению издания, преследует многие годы: изгнать Соединённые Штаты из Ирака и укрепить своё влияние в стране.

 Американские эксперты предупреждают, что Иран, осуществив новые обстрелы, может попытаться спровоцировать Трампа отдать приказ об отзыве дипломатов и выводе 3000 американских военнослужащих из Ирака.

Воспользоваться преимуществами непростого для США «переходного периода» могут попытаться и другие страны. Издание призывает опасаться провокаций Китая в Тайване или Гонконге и того, что союзник Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может начать строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Более того, за «последним одолжением», каким бы оно ни было, к главе Белого дома могут обратиться президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, предполагает The Washington Post.


фото: Reuters

RT

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