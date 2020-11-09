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Ситуация в Карабахе

Шушу взяли практически в рукопашном бою

 8 ноя в 23:44  Эльхан Алескеров

Шушу взяли практически в рукопашном бою

Шушу взяли практически в рукопашном бою, безо всяких дронов и современной техники. Корреспонденты французского Le Monde в Степанакерте/Ханкенди пишут, что раненых из Шушы привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Даже не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость.

Шуша, находящаяся на высоте от 1400 м до 1800 м над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гярибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.

За городом несколько диверсионных групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.

К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.

Так был развенчан миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать.

Это очень важная победа ВС Азербайджана, которая показала всему миру, что такое святая Земля Предков и как за нее нужно воевать.

Армяне массово бегут из Ханкенди. ВИДЕО

November 8, 2020

С 7 ноября еще остававшиеся в Ханкенди жители начали массово покидать город, сообщает AZE.az.



На выезде из города образовался затор на трассе Ханкенди-Ереван.


В Карабахе уничтожены высокопоставленные должностные лица. ВИДЕО

November 8, 2020

8 ноября  нанесены воздушные удары по передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта, передает AZE.az.


Как сообщили в Минобороны, в результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица.


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