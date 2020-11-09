Русскоязычные СМИ Азербайджана

Акпер Гасанов| 30 октября 2020,

Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян с самого первого дня войны в Карабахе открыто поддерживал Армению. Почти ежедневно он писал и пишет посты на эту тему в социальных сетях. А сегодня он опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Оно полно разочарования, несбывшихся надежд и критики в адрес главы российского государства.

«Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной профессии режиссера, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это», — пишет тот самый режиссер, большое количество проектов которого проваливались в прокате.

Кинокритики отмечают, что большинство комедий Андреасяна отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актеров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариям. Всего этого, как видим, было много и в его обращении к Путину, которому, вы только не смейтесь, этот провальный режиссер напоминает о своей поддержке. Ну как тут не вспомнить галантерейщика Бонасье, восклицавшего: «Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал — это сила!».

Но это еще не все. Совсем не изящно раздув свое влияние на происходящие в России процессы, намекая на наличие фактов, которые бы указывали на отсутствие благородства и объективности у президента РФ, Андреасян понес такую ахинею, что впору врача-нарколога было вызывать. И дело не в том, что получивший все, что имеет, в России, а не в Армении, режиссер Андреасян заявил, что Путин «своим равнодушием к происходящему в Карабахе, оказывается, предает автора письма. И не только его, как выясняется.

«Так же вы предаете двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной Войны, вы предаете тех маршалов Советского Союза, которых дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссеров, артистов и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России! Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич! Спустя сотни лет, когда на Земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили! Спасибо! Ваш Сарик Андреасян», — заканчивает свое письмо провальный режиссер Андреасян.

Удивительно, что он не вспомнил Гая Юлия Цезаря, Аристотеля, Аристофана, Геродота, Гомера и прочих мыслителей древности, призывая их в свидетели своей правоты, в процессе написания письма президенту РФ. «Логика» автора была очень странной. Исходя из нее, все армянские композиторы, маршалы, писатели и спортсмены жили и живут мечтой о том, что президент России поддержит оккупацию Арменией пятой части территорий Азербайджана.

То есть, имеет место призыв к Путину наплевать на международное право, на признание Россией территориальной целостности Азербайджана, на резолюции ООН и иных международных организаций. Ради чего? Ради поддержки РА, которая сама никак не решится признать «НКР». Ради удовлетворения желаний покойных и живых армян, в том числе и тех трех миллионов из них, что живут в России. Причем, просьба эта была высказана в оскорбительной и пошлой манере, содержа в себе намеки на то, что христианские ценности для президента России значат меньше, чем деньги и нефть.

Замечу, что все это было опубликовано на сайте Союза армян России, который возглавляет Ара Абрамян. Который, изредка видясь с главой российского государства, не только не осмеливается вякать что-то близкое к тому, о чем написал Андреасян, но и в целом вид имеет откровенно жалкий и придурковатый. Тем не менее, на сайте САР красуется письмо Андреасяна, и это означает, что данная организация и лично А.Абрамян со всем сказанным согласен.

Что тут сказать? Перед нами прекрасный образец жизни в параллельном мире. Андреасян и три миллиона российских армян, о которых он говорит, считают президента России предателем их интересов. О том, что Владимир Владимирович является главой не РА, а РФ, тут забывается. Как и о том, что у РФ есть свои национальные и политические интересы. которые могут не совпадать с интересами ее форпоста на Кавказе. Российский режиссер армянского происхождения призывает Путина поддержать сепаратизм, пойти войной против Азербайджана, направив в пекло сражений русских ребят. При этом, Андреасян и ему подобные армяне будут отсиживаться в РФ и подливать масла в огонь конфликта.

Такая позиция не просто омерзительна, глупа и цинична. Она оскорбительна для граждан РФ любой национальности, которых по сути призывают воевать за интересы другого государства, являющегося всем миром признанной страной-оккупантом. Но, поражаясь наглости Андреасяна и всех рассуждающих аналогично российских армян, хочу коснуться еще одной темы.

В РФ ведь не только армяне живут, но и азербайджанцы. Немало, в том числе, известных и состоятельных. Но слышим ли мы голоса всех из них? Увы, нет. Безусловно, мы благодарны Эмину Агаларову и многим известным азербайджанцам, что открыто поддержали нашу страну в этот сложный момент. Но, увы, есть и огромная армия отмолчавшихся. К таковым, к примеру, отнесу главу компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Он ни разу публично не поддержал Азербайджан. Хотя, мог бы сделать это, даже не осуждая Армению, в одном из своих интервью. Вон, башня «Газпрома» в Санкт-Петербурге несколько дней назад окрасилась в цвета азербайджанского флага.

Идем далее. В РФ проживает и трудится кинорежиссер Мурад Ибрагимбеков. Он часто бывает в Баку, и он не может не знать о войне в Карабахе, о бомбежках Гянджи и Барды. Но он ни разу публично не высказался на сей счет с момента возобновления войны в Карабахе.

Молчит и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайштейн. От телеведущей Ирады Зейналовой, что дружит с Марго Симоньян, давно превратившись в предмет насмешек в КВН, никто в нашей стране давно уже не ждет поддержки. Теоретически могла бы что-то сказать телеведущая Наиля Аскерзаде. Но, как видим, на практике и она отмалчивается.

Точно также себя ведет и Энвер Мамедов — советский государственный деятель, дипломат и журналист. Он с 1962 по 1985 год занимал пост первого заместителя председателя Гостелерадио СССР. В настоящее время — советник главного редактора РАМИ «РИА Новости». Связи и возможности этого человека — огромные. Авторитет его в РФ тоже велик. Но он так и не сказал ничего про войну в Карабахе. Ни сейчас, ни даже годами ранее.

Молчат и ранее очень говорливые российские миллионеры азербайджанского происхождения. Тот же Физули Мамедов, он же Френк Элькапони, который ранее активно пиарился на раздаче квартир ветеранам Карабаха, сейчас набрал в рот воды. Нет его публичных заявлений о том, что Азербайджан ведет Отечественную войну. Молчат и куда более мелкие фигуры регионального масштаба.

В числе таковых укажу депутата Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. Это сын, в прошлом вице-президента компании «Лукойл». За свои 50 лет он работал в структурах отцовской компании «Лукойл», очень недолго был первым вице-мэром Волгограда, с 2004 года (с перерывами) сидит в областной думе. Он регулярно размещает на своей странице в Фейсбук фото с собой, любимым. В разных позах и ракурсах, нередко с клюшкой для игры в гольф. О войне в Карабахе, о бомбежках мирного населения азербайджанских городов он ничего не написал, ничем не поделился.

Таковы реалии. Молчание одних на фоне глупости и хамства других. А ведь российские азербайджанцы могли бы высказаться, выразив слова благодарности президенту РФ за его слова поддержки в адрес территориальной целостности нашей страны, за то, что Россия не влезла в войну на стороне Армении, как того желают российские армяне. Но это все в теории. Конечно, все указанные мною персоны имеют право молчать. Но и в Азербайджане имеют право относится к ним соответствующе.

Гусейнбала Салимов. 2020/10/30

Рассказывают, что Генеральные Секретари ЦК КПСС любили «непосредственные контакты с народом» — они часто выходили к народу и прямо на месте «обсуждали» важные проблемы, которые стояли перед страной и народом.

Признаться, я помню только годы правления Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Из брежневской политической эпохи мне запомнилось не так уж много – он в то время был совсем уже старым и больным человеком, двигался и говорил с большим трудом, но, как ни странно, в последние годы жизни у него вдруг проявился литературный дар, и, эта «старая и аморфная масса» начала писать воспоминания, которые чуть ли не выучил и вызубрил весь советский народ.

То же самое можно сказать и про Андропова, и Черненко – они также уже были безнадежно старыми людьми, и было понятно, что Советский Союз ждет череда весьма крупных и важных похорон.

Еще говорили, что руководитель американской группы на похоронах Брежнева сказал именно это: скоро нам придется вновь собраться здесь…

Поэтому из генсеков я хорошо помню только Горбачева. Помимо того, что был генеральным секретарем, Горбачев еще был и «идейным вдохновителем и руководителем» новой политической кампании, т.е. перестройки, по этой причине, чтобы почувствовать ритм народа, почувствовать его поддержку, он постоянно проводил какие-то встречи с народом – да, прямо на улицах или площадях, иногда даже появлялся в магазинах и торговых точках, которые к тому времени благодаря именно ему почти полностью опустели.

На этих «публичных», порою «случайных» встречах, как правило, народ выражал только поддержку своему лидеру, постоянно говорил и повторял одно слово – потерпим.

Пожалуй, эта деталь стала самым главным моментом, даже показателем советских времен – народ так относился к постоянным глобальным экспериментам в этой стране, хотя ясно было, что можно было бы прекрасно обойтись и без них, как другие народы мира – планеты.

Удивительно, что даже теперь, почти тридцать лет спустя после горбачевской эпохи, Россия до сих пор не вышла на устойчивую полосу экономического и социального развития, наоборот, когда обсуждается будущее этой страны, международные институты высказывают исключительно пессимистические прогнозы: например, на днях МВФ (Международный Валютный Фонд) объявил, что через пять лет Россия станет беднее даже Болгарии и по показателю ВВП на душу населения займет 69 место в мире (теперь она на 66!).

Таким образом, будущее нашего северного соседа напоминает тоннель, в конце которого маячит мрак и непредсказуемость. Нам это вовсе не кажется удивительным.

На фоне современных исследований это вовсе не странно, т.к. российский социолог, сотрудник Левада-Центра сообщает, что по их исследованиям, россияне или вообще не интересуются будущим или же относятся к нему не очень — то внимательно, даже пренебрежительно.

Мы не знаем, как же объясняют это сами российские социологи, но нам кажется, что у россиян всегда были проблемы с будущим.

Да, в былые царские времена российский народ не любил размышлять о будущем. Это любило делать его интеллигентское сословие, но они также, размышляя над этим, пришли к полному нигилизму, который так прекрасно описал И.Тургенев в своем романе «Отцы и дети».

Насчет Советского Союза я уже сказал, вместо народа о его будущем заботились только его коммунистические вожди, которые год за годом запутывали и осложняли представление советских людей о будущем, т.е. о коммунизме.

Что происходит теперь – россияне, наверное, поймут это вновь через тридцать лет. Но через все эти три периода проходит один фолк — вектор – потерпим! Да, россияне еще готовы терпеть, терпеть и вновь терпеть! Но не понятно одно: ради чего?

А почему мы, собственно говоря, остановились на этой черте российского общественного сознания?

Будущее на научном уровне изучают, как правило, футурологи. Но есть и общественное представление, и измерение, т.к. без веры в будущее, без определенной доли оптимизма не может существовать ни один социум.

Но россияне стараются жить только сегодняшним днем. Мало того, мешают бывшим постсоветским странам заниматься не то, что социальной инженерией, а даже обыкновенной человеческой проблемой – передачей будущему поколению более развитой и более передовой родины.

Какими проблемами живут азербайджанцы в эти дни, это всем известно: с одной стороны, нас радуют и окрыляют победы нашей армии на фронте, но с другой – враг почти каждый день обстреливает ракетами наши города; гибнут дети, женщины и старики.

Тут возникает два вопроса. Во-первых, откуда берет такая бедная страна, как Армения, эти дорогие ракетные системы? Нам кажется, что ответ на этот вопрос всем известен. Во-вторых, почему Москва не останавливает Ереван?

Напомним, что на днях в своем очередном обращении к народу президент Ильхам Алиев вновь отметил, что только одного слова крупных государств, особенно, стран-сопредседателей, достаточно, чтобы Армения сразу остановилась. Но они этого не говорят!

Да, Кремль еще не торопится остановить своего т.н. южно-кавказского форпоста. Почему? Неужели исключительно из-за геополитических соображений? Да, в основном, именно из-за этого!

Но тут есть и другой очень важный, в каком-то смысле, психологический момент. Москва хочет отнять у нас наше будущее потому что, если у нас не будет будущего, не будет веры в лучшее будущее, мы рано или поздно вернемся в лоно российской империи – да, и в Кремле надеются только на это…

Асиф Айдынлы. 2020/11/03

Армянская диаспора России продолжает попытки перенести карабахский конфликт на российскую территорию. Так, уже несколько дней по Москве расклеивают наклейки с надписью — «Россия должна защитить Арцах, Арцах защищает Россию!».

Как сообщил # глава региональной общественной организации «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев, несколько дней назад ему поступила информация о том, что во дворах жилых зданий и автомобилях расклеивают наклейки с надписью «Россия должна защитить Арцах, Арцах защищает Россию!».

«Таким образом армянская диаспора хочет донести до российской общественности, что дескать Россия должна помочь им. Однако руководство России уже внесло ясность в этот вопрос. Россия готова выполнить свои союзнические обязательства по ОДКБ, если конфликт будет идти на территории Армении, а война идет на территории Азербайджана. Армения понимает, что проигрывает на поле боя. Единственным шансом Армении остановить войну является влияние на международное общественное мнение», — сказал Тагиев.

По его словам, в настоящий момент в российском медиа-пространстве не наблюдается такой проармянской активности, как это было в прежние времена.

«Видимо главным проармянским пропагандистам России запретили вмешиваться в этот процесс и занимать чью-либо сторону. Поэтому армянская диаспора идет на подобные шаги, как расклеивание провокационных наклеек. До этого активисты армянской диаспоры раздавали буклеты в средних и высших школах с пропагандистскими призывами. Был такой момент, когда ереванский вуз рассылал электронные письма в российские университеты с призывом поддержать Армению в войне. Азербайджанская диаспора видит все эти попытки и, конечно же, информирует соответствующие инстанции. Полагаю, что и в отношении лиц, расклеивающих провокационные наклейки, предпримут меры», — подчеркнул глава азербайджанской общины Москвы.

Тагиев особо отметил, что все граждане России, независимо от национальной принадлежности, должны противостоять переносу карабахского конфликта на российскую территорию. «Война идет не на территории России. Поэтому не нужно устраивать на улицах Москвы свои мини-войны между азербайджанцами и армянами. А подобными поступками армяне провоцируют создание нового очага межнационального противостояния на территории России», — сказал он.

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