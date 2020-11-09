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опубликовано редакцией на Переводике 09.11.20 07:20
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Строители арктических военных баз получили 9 лет колонии

Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт возглавляли компанию, занимавшуюся строительством нескольких новых баз в российской Арктике. Теперь их признали виновными в хищении почти 3 млрд рублей бюджетных средств.

By   Atle Staalesen  ноября 08, 2020

Военный комплекс на Земле Франца-Иосифа. Фото mil.ru

Один из районных судов Москвы приговорил обоих мужчин к девяти годам лишения свободы за хищение крупной суммы из федерального бюджета. Принадлежащая им компания «Русальянсстрой» занималась строительством трех удаленных баз в российской Арктике.

В 2014 году компания подписала контракт с Минобороны на строительство военных комплексов на Новой Земле, острове Врангеля и мысе Шмидта. В качестве аванса ей было перечислено до 3,2 млрд рублей бюджетных средств.

Однако вскоре у Бушманова и Эккерта случился конфликт с военными, и в 2016 году их обоих арестовали за хищение значительной части суммы.

Оба не признали вину. По их утверждениям, строительные работы на Новой Земле были завершены в соответствии с контрактом, а готовность комплексов на острове Врангеля и мысе Шмидта составила до 80 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

И у Бушманова, и у Эккерта тесные связи с госаппаратом. До 2009 года Эккерт работал в Минобороны. Он также работал в администрации Ненецкого автономного округа и в нефтяной компании «Роснефть».

За последние годы военные базы были построены или модернизированы на всех крупных российских арктических архипелагах. Сейчас на отдаленных базах на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, в Тикси, на Новосибирских островах, острове Врангеля и мыса Шмидта служат несколько сот человек.

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