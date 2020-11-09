Русскоязычные СМИ Израиля

АВТОР:АЛЬФРЕД КОХ I 30 ОКТЯБРЯ 2020

Фото: "Фейсбук"

Россия как огромный айсберг откололась от Европы и поплыла в свое одиночное плавание к неведомым берегам...

Населяющие её люди все дальше отдаляются от нас, все больше, незаметно для себя, начинают от нас отличаться. Другие реакции, другие эмоции, другая логика поведения, даже другая эстетика...

Больше Востока, больше объятий и касаний щеками, меньше рукопожатий, у мужчин в моде другая походка, другие прически, более темная одежда...

У женщин тоже восточная эстетика гарема, много косметики, каблуки, накачанные губы, вымученный эротизм, театральная беспомощность, мода на "глупышку"...

Все это так провинциально, так по-сельски трогательно и наивно... Кажется, что это не Россия ассимилирует Чечню, а наоборот, Чечня и Дагестан поглощают Россию...

Причем поглощает не силой, а витальностью и первобытным ароматом успеха, здоровья и какого-то самого простого и понятного всем дарвинизма...

Так, наверное, когда-то давно, две тысячи лет назад, дикие и могучие германцы покорили изнеженный и извращенный Рим... Медленно, без особого насилия, шаг за шагом, просто демонстрируя личным примером более конкурентноспособную модель человека...

Источник: Facebook

9 НОЯБРЯ 2020

Фото: "Рейтер" , Шамиль Жуматов

20-летний российский военнослужащий Антон Макаров убил несколько человек на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Солдат зарубил топором дежурного по полку, завладел оружием офицера, убил его, после чего открыл огонь по сослуживцам. В результате чего погибли еще два человека. Есть раненые.

Затем Макаров скрылся из расположения части. Розыск ведут Росгвардия, МВД и ФСБ, к поиску привлечены вертолеты. Предполагается, что солдат находится в пределах Воронежа.

Baza

Следователи нарисовали предварительную картину нападения Антона Макарова на своих сослуживцев под Воронежем.

Парень был в наряде, когда к нему подошёл дежурный по полку с проверкой. В какой-то момент он отвернулся, Макаров взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил.

После этого солдат пошёл в комнату личного состава — там кто-то из старших заметил Макарова, который должен был стоять в наряде, и послал его дежурить дальше. В ответ он достал пистолет и выстрелил в сослуживца. На шум прибежал водитель — пуля настигла и его.

Солдат попытался построить оставшихся на аэродроме Балтимор военных, крикнул «Встали, построились!» Кто-то пустился наутёк, Макаров выстрелил ему в спину и после сбежал.

В итоге он убил трое человек, ранил четвёртого и растворился в Воронежской области. Его ищет Росгвардия, МВД и ФСБ.

t.me/bazabazon/5114

9 at 03:05

По утверждению Телеграм-канала Masn, мать сбежавшего солдата проживает в Израиле.

Mash

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С матерью Антон Макаров не общался с июня.

Алла живёт в Израиле, с сыном последний раз общалась перед его отправкой в армию. По словам женщины, телефон у Антона был выключен, он звонил сам — бабушке и дедушке.

Близкие говорят, что с мамой Макаров жил до 2-го класса. После она уехала из России и с тех пор больше не виделась с сыном.

Сейчас у дома, где жил Антон, дежурит полиция. Он все ещё в бегах.

t.me/breakingmash/21673

313.2K views edited Nov 9 at 03:23

P.S. Антон Макаров задержан.

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