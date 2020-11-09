Русскоязычные СМИ Грузии

30.10.2020

Анонимный источник предоставил «Главному каналу» секретный документ разведки России (ГРУ), в котором прописан подробный план, как в предвыборный период в стране должны быть активизированы антизападные и пророссийские настроения.

Документ имеет гриф секретности и представляет собой оперативный отчет. Документ датирован декабрем 2017 года и называется «Проект Грузия - 2020».

В отчете речь идет о том, как различными методами вызвать пророссийские настроения в Грузии и открыто или тайно активизировать в политической жизни пророссийские силы.

Как сообщает канал, этот отчет был получен иностранной разведывательной службой, и по всей видимости он сейчас лежит на столе высокопоставленных чиновников Службы безопасности Грузии.

Следует отметить то, что в отчете прямо упоминается дело Давида Гареджи и отмечено, что для общественности это будет болезненной темой и вызовет ультраправые, ультрарадикальные и антизападные настроения.

«Для выборов будет политически технологически выгодно поднять конкретную, болезненную для общества тему (эффект выборов 2012 года), эту тему нужно адресовать конкретной целевой аудитории и любым эффективным способом распространить необходимые послания. (При необходимости задействовать и другие инструменты активных мер) – предположительные темы: турецкая оккупация, оккупация со стороны Азербайджана - Гареджи, а также угроза потери дополнительных территорий в случае интеграции Грузии в НАТО и Европейский Союз», - сказано в документе.

В документе расшифрованы те люди, которых потенциально могут использовать российские спецслужбы. В список вошли те священнослужители, которые являются «обвинителями» в деле Давида Гареджи. В списке находится и бизнесмен Давид Хидашели, который считается «золотым свидетелем».

«Местная политическая элита, которая втайне поддерживает нас, но не может открыто заявить об этом, однако может оказать реальное влияние на политические процессы и шаги Бидзины Иванишвили, в этом направлении рекомендуется активизировать уже существующие оперативные каналы: Лаша Нацвлишвили, Отар Парцхаладзе, Вахтанг Гомелаури, Иосеб Гогашвили, Григол Лилуашвили, Каха Кахишвили, Ираклий Гарибашвили (несмотря на потерянные позиции), Георгий Вольский, Зураб Абашидзе, Давид Саганелидзе.

Оперативное примечание: для установки безопасной оперативной связи, следуйте «строгим инструкциям центра», - отмечено в документе.

В капкане российской пропаганды 30/10/2020 Давид Киладзе





Вот уже почти месяц идут бои между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, которые ежедневно приносят новые разрушения и жертвы. В этой сложной ситуации грузинский народ старается быть максимально нейтральным и делает единственное, что он должен делать, а именно – снова и снова призывать своих соседей к переговорам и миру.

Однако ситуация складывается таким образом, что перед нами возникают определенные вызовы, которых мы изначально не ожидали и на которые теперь вынуждены реагировать. Речь идет о претензиях радикально настроенной части армянского сообщества к Грузии за ее отсутствующую, или недостаточную, по их мнению, поддержку Армении.

Эти претензии, возникшие еще с первых дней войны, стали активно разрастаться по мере того, как к поддержке армян подключилась российская пропаганда.

Несмотря на свои союзнические договоренности, Москва не оказала никакой значительной помощи Армении, однако заслала туда пропагандистский десант, чтобы подливать масла в огонь Карабахского противостояния.

Пропагандистская сеть, развернутая в интернете агентами российского влияния (Семен Пегов, «Инфотека-24», «Баграмян, 26 и др.), охватила сотни тысяч армянских пользователей по всему миру – в том числе, в странах Запада и Ближнего Востока.

С ее помощью Кремль формирует ложную идею о том, что Азербайджан, Турция и Грузия якобы находятся в сговоре против Армении, и только русские поддерживают армян и выступают против политики Баку.

За почти месяц с начала боевых действий российские пропагандисты из Армении создали и распространили десятки фейков, очерняющих репутацию грузинского народа и государства и вносящих раскол в армяно-грузинские отношения.

Так, они придумали истории о якобы незаконной блокировке армянских товаров на грузинской таможне, о «караванах автобусов с исламистами», перевозке турецкого оружия через территорию Грузии и др., которые потом пришлось официально опровергать даже посольству Армении.

В одном из случаев они просто взяли видео турецких фур с овощами в Грузии, и объявили, что в них перевозятся беспилотники – этого было достаточно, чтобы создать «сенсацию» среди армянских пользователей соцсетей.

Несмотря на то, что большинство фейков выглядит откровенно фальшиво, и их разоблачение не составило бы труда для любого журналиста, но в армянском сообществе почему-то до сих пор не нашлось ни одного авторитетного голоса, который бы обратил свое внимание на усиливающуюся антигрузинскую волну и попытался бы остановить ее.

Наоборот, повестку дня формируют националистически настроенные армянские интернет-блогеры, которые полностью вторят роспропаганде, говорят о «предательстве» грузин и призывают своих соотечественников бойкотировать Грузию.

Казалось бы, в ситуации, когда наша страна является чуть ли не единственным коридором, связывающим Армению с внешним миром, следовало бы приложить все усилия, чтобы не ухудшать с ней отношения и не нарушать эту связь, особенно в условиях войны. Но армянские радикалы как будто специально добиваются полностью противоположного результата.

Еще одной иллюстрацией может служить недавний пример некоего бизнесмена и блогера Жирайра Манучаряна – российского гражданина из оккупированного Крыма, который с другими армянами купил УАЗики скорой помощи, чтобы отправить их на свою историческую родину.

3 дня этот несчастный Жирайр молча и терпеливо стоял со своими машинами на российской таможне во Владикавказе, о чем сам же сообщил в сторис в своем инстаграм. «Еле-еле собрал документы, надеюсь хоть сегодня сможем проехать» - жалуется он.

Однако стоило ему только выехать из России и встретиться с грузинскими таможенниками, так его сдержанность и терпение сразу куда-то пропали. Не прошло и часа, как он записал другое видео, в котором сообщил, что «животные и нелюди» из грузинского правительства «не хотят пропускать «скорые» для Армении». «Вот, армяне, полюбуйтесь, какие у вас соседи!» - возмущается Жирайр.

Это видео было моментально скопировано российскими пропагандистами из «Инфотеки-24» и разлетелось по всей армянской диаспоре, вызвав бурю возмущения и негодования в адрес грузин.

Правда потом выяснилось, что грузинские таможенники просто проверяли документы и в итоге пропустили «скорые» без всяких проблем, однако, армянские читатели уже об этом не узнали, впрочем, как и не увидели извинений в адрес Грузии от российского гражданина Жирайра.

Разумеется, он не позволил бы сказать ничего подобного в адрес таможенников РФ, которые продержали его на границе несколько дней под открытым небом. Ведь за такое в России можно не только лишиться своих «УАЗиков», но и получить дубинкой в живот и даже сесть в тюрьму за оскорбление представителей власти. Зато про Грузию можно говорить, что угодно – все равно за это ничего не будет.

Вот только привычка плевать в колодец, из которого пьешь, может плохо обернуться для тех, кто любит так делать.

Сегодня Грузия добросовестно выполняет транзитные обязательства перед всеми своими соседями. Даже в такой сложный, критический, период, Южный Кавказ по-прежнему стабильно обеспечивается едой, продовольствием, товарами первой необходимости и энергоресурсами, благодаря ответственной позиции грузинского государства.

К сожалению, некоторые представители армянского сообщества не только воспринимают это как должное, но еще и возмущаются тем, что в отношении их грузов смеют применять какие-то стандартные таможенные действия и процедуры, а не пропускают с закрытыми глазами. По их мнению, Грузия сегодня должна проявлять «особое отношение» к Армении, хотя наша страна не брала на себя таких обязательств (в отличие от их союзников по ОДКБ).

Хочется спросить, а что делала Армения в августе 2008 года, когда российская артиллерия бомбила грузинские города и села? В чем конкретно выражалась поддержка и помощь армян для Грузии? В предоставлении территорий под российские военные базы?

Сегодня всевозможные «жирайры» и прочие «патриоты Армении», в основном живущие за ее пределами, посылают проклятия в адрес грузин и угрожают нам «печальными последствиями», разумеется, после того, как «разделаются» с Азербайджаном.

Находясь в плену националистических иллюзий и мифов о «единоверном старшем брате», который в нужный момент придет на помощь, они не понимают, что их будущее зависит в первую очередь от уровня отношений с ближайшими соседями. А выстраивать их нужно на основе диалога и взаимоуважения, а не угроз и ультиматумов.

Сегодня Грузия по-прежнему остается мостом, связывающим Армению с внешним миром, и в этом – проявление миролюбивого настроя грузинского народа по отношению ко всем своим соседям. Но кто знает, устоит ли этот мост в будущем или будет снесен набирающим силу вихрем армянского национализма?

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