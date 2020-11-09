Русскоязычные СМИ Латвии

press.lv 2 ноября, 2020

Из 22 рыбоперерабатывающих предприятий Латвии, работавших в 2015 году, сегодня на плаву остались только семь. Основная причина закрытия заводов – запрет на поставки продукции в РФ. Однако объявлять "смерть" отрасли рано, уверен глава Brīvais vilnis в Салацгриве Арнольд Бабрис, пишет Press.lv со ссылкой на еженедельник "Вести".

Источник: LETA

В интервью изданию он рассказал, что в латвийском секторе рыбопереработки, по сравнению с соседями, не все так плохо. В Эстонии и Литве на плаву лишь по одному рыбоперерабатывающему заводу, а в Латвии работают заводы не только в Салацгриве, Риге, но и на Курземском побережье: Рое, Вентспилсе, Энгуре, Колке.

"Те латвийские предприятия, что выжили, переориентировали свой рынок. У нас, к примеру, еще к моменту закрытия российского рынка туда уходила не вся продукция, а 30%. Сегодня поставки идут в 40 стран. Но большая часть объемов – в Латвию, Литву и Эстонию", - сказал Бабрис.

Однако объемы производства у латвийских предприятий сократились, по сравнению с периодом, когда был открыт российский рынок. Выросли и цены, причина – использование ручного труда и удорожание кильки. "С одной стороны, уменьшаются квоты на вылов этой рыбы, с другой – ее становится все меньше", - пояснил Бабрис.

Он также рассказал, что большая часть улова кильки идет на производство рыбной муки, которая используется для корма свиней, птиц, а также как удобрение. Среди покупателей этой муки Дания – крупный производитель свинины.

"А в Латвии сегодня слишком много мукомольных заводов – для производства рыбной муки. В свое время их построили на деньги ЕС. Но с одним условием: они должны быть полностью загружены сырьем. А сырья – кильки — не хватает. Ее и так все меньше, не случайно квоты уменьшаются", - отметил Бабрис.

По его словам, для производителей рыбной муки ситуация выгодна: это товар, который продается на мировой бирже. А тем, кто выпускает шпроты, — нет: сырье дорожает.

"Рост сырья, заработной платы приводит к тому, что шпроты дорожают. Полагаю, что еще до конца года цены вырастут на 10%. А в перспективе шпроты будут дорожать из года в год", - считает глава Brīvais vilnis.

Больше всего на продажах шпрот зарабатывают торговые сети (30%), производитель получает прибыль примерно 5%, отметил Бабрис.

Интерес к нашим шпротам в России умирает

Единственный латвийский производитель, которому разрешено поставлять консервы в Россию, – Karavela. По словам совладельца предприятия Яниса Энделе, компания поставляет в Россию сравнительно небольшие объемы продукции. Поскольку РФ перестала быть главным рынком, инвестировать в продвижение продукта там нет смысла.

Также Энделе отметил, что российский производственный комплекс уже серьезно продвинулся в секторе рыбопереработки. Способствовали этому западные санкции. Когда стало ясно, что отношения между Россией и Западом не улучшаются, российский бизнес начал осуществлять долгосрочные инвестиции, проектами занимаются серьезно, отметил латвийский предприниматель.

По его словам, в силу усиления конкуренции уже между российскими рыбопереработчиками там появляется все больше продуктов высокого качества, а ретейлеры все жестче следят за тем, чтобы на полки не попадал продукт, произведенный "в каком–то подвале". Интерес российских потребителей к латвийской продукции постепенно умирает, резюмировал Энделе.

Россия ввела ограничения на латвийские шпроты в июне 2015 года, закрыв доступ производителям на свой рынок. Поводом стало превышение концентрации бензопирена в продуктах, а также других вредных веществ. В декабре 2017 года начать поставки было разрешено лишь латвийской компании SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.

Latvijas Avīze 5 ноября, 2020

С сегодняшнего дня для импорта электроэнергии из России открыта латвийско-российская граница торговли электроэнергией, чтобы обеспечить непрерывность торговли электроэнергией между странами Балтии и Россией.

Этот шаг был предпринят в связи с решением Литвы закрыть белорусско-литовскую границу торговли электроэнергией для импорта электроэнергии из третьих стран в страны Балтии, поскольку в Белоруссии начала работу Островецкая атомная электростанция (АЭС), по поводу чего Литва длительно выражала сильное недовольство.

Признавая позицию Литвы, правительство Латвии также поддержало поправки, предусматривающие, что Россия должна будет подтверждать то, что электроэнергия, поступающая в Латвию, произведена в России, тем самым предотвратив поступление в Латвию электроэнергии с Островецкой АЭС. Латвийский оператор системы передачи электроэнергии "Augstsprieguma tikls" сообщил, что ответственное российское учреждение должно будет предоставлять "Augstsprieguma tikls" информацию о происхождении импортированной электроэнергии, которая подтвердит, что импортированная из России электроэнергия действительно была произведена в России.

Эта методика уже утверждена Эстонией и вскоре будет утверждена Литвой. Минэкономики ранее сообщало, что в настоящее время около 16% общего объема импорта электроэнергии поступает в страны Балтии из России и Белоруссии.

BB.LV 30 октября, 2020

Cближение России и Китая не было выбором России, признает автор WirtschaftsWoche (Германия). К прокладке альтернативного газопровода в глубину Азии и к переориентации на китайский рынок Москву вынудила политика ЕС. Евросоюз уже давно считает Россию реакционным режимом, а отравление Навального обострило санкции. Против своей воли российские предприятия стали менять немецкое оборудование на китайское, а падение рубля к евро убыстрило этот процесс. А значит, КНР все больше будет уходить в отрыв от ФРГ в торговле с Россией.

Из-за санкций, наложенных на нее Евросоюзом, Россия ищет сближения с Китаем. Все более активное отдаление Москвы от Запада скажется больше всех других стран именно на немецкой экономике.

У Алексея Миллера, влиятельного главы империи «Газпром», в последнее время было мало причин для радости. Экспорт в Европу снижается, рубль ослабевает, строительство «Северного потока-2» застопорилось. Кроме того, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального отношения между Россией и Европой еще более охладели, вступили в силу новые экономические санкции.

Но Миллер сменил курс. Вместо Запада он теперь направил свой взор на земли к востоку от российских просторов. Там создается новый мега-проект — газопровод «Сила Сибири-2». Газопровод должен будет пойти от Западной Сибири через Монголию в Китай, уже ведутся работы по проектированию. В ходе одной из частых бесед с президентом Владимиром Путиным Миллер недавно гордо отметил, что в будущем газ с полуострова Ямал можно будет направлять не только в Европу, но и в Азию. По результатам встречи в Кремле почти с удовольствием отметили, что проблемы «Северного потока-2», который был призван перекинуть ямальский газ в Европейский Союз, не были в повестке встречи.

Новый проект, который уже давно обсуждают и который сейчас приобретает конкретные очертания, станет кульминацией новой российской стратегии в отношении Китая. Дальневосточный сосед должен будет заменить ЕС в роли важнейшего партнера. Совместными усилиями крупнейшая страна мира по площади (Россия) и крупнейшая страна мира по населению (Китай) смогут оказать сопротивление «гегемонии США», отметил недавно посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Китайская стратегия по «очарованию» России продвигается на самом высшем уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин ни с одним другим лидером не бывает таким доброжелательным и открытым, как с российским президентом Владимиром Путиным. С Путиным его связывают более тесные отношения, чем с любыми другими иностранными коллегами — эти слова Си Цзиньпина транслировались в государственных СМИ: «Он мой близкий и лучший друг. Я очень ценю нашу глубокую дружбу».

Больше российского газа для Китая

В контексте богатого на конфликты прошлого нынешнее сближение выглядит удивительным. Но тем не менее сотрудничество сменяет былое соперничество. В декабре состоялось открытие впечатляющего по масштабам, строившегося многие годы газопровода «Сила Сибири», предшественника ныне реализующегося проекта «Сила Сибири-2». Он протянулся от сибирских газовых месторождений до Шанхая. «Сила Сибири» стоимостью 55 млрд. долларов на данный момент является самым дорогостоящим российским газопроводом. Вместе с тем новое сотрудничество должно выходить далеко за рамки газа. Так, обе стороны договорились об увеличении объема торговли в два раза. Кроме того, все меньше сделок будет проводиться в долларах, вместо этого — напрямую в юанях и рублях. Все чаще проводятся и совместные крупные военные учения.

Европейские компании наблюдают за новым сближением между Москвой и Пекином с недоверием, они не верят, что Китай сможет заменить России Запад в качестве партнера. Но факты говорят о возможности этого варианта: Китай еще в 2010 году, то есть до введения самых ранних санкций, обогнал Германию как важнейшего торгового партнера. И сегодня, через десять лет, отрыв Китая от Европы в деле сотрудничества с Россией постоянно растет. Два года назад российские компании впервые стали покупать больше машиностроительной продукции из Китая, чем из Германии. «В контексте западных санкций Китай определенно является третьей стороной, извлекающей пользу из ситуации», — заключает Маттиас Шепп, руководитель Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве. Российские клиенты не могут быть уверены, что оборудование и запчасти, которые они получают из Германии, в будущем тоже не станут недоступными, попав под санкции. Четыре из пяти немецких компаний в России уже жалуются на растущую конкуренцию со стороны Китая. В первом полугодии 2020 года только 7,3 процента российской внешней торговли приходилось на Германию, что на 0,7 процента меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Китай, напротив, за этот же период смог увеличить свою долю с 16,6 до 17,8 процентов. Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес (Oliver Hermes) в этой связи предостерегает, что отношения с Россией не должны быть упущены из зоны внимания. «Во времена, когда мы боремся с масштабными экономическими последствиями коронакризиса, а Европа все больше ощущает конфликт между США и Китаем, мы должны выдвинуть на первый план будущие возможности в отношениях с другими важными партнерами — в том числе и с Россией».

Бернд Вестфаль в качестве депутата, озвучивающего позицию социал-демократической фракции партии СДПГ в бундестаге, также высказывает сомнения в отношении стратегической эффективности санкционной политики в отношении России. «Она скорее навредила нам, а также более чем 3 тысячам компаний, которые работают в России», — сказал политик. Хотя Вестфаль признает, что Россия «попирает международное право», он все же хочет напомнить: у Европы как единого целого есть перспектива развития только вместе с Россией, а не против нее.

В чем-то с ним могут согласиться и российские предприниматели: поворот России в сторону Китая и им сулит определенные трудности. Потому что главы компаний там все же предпочитают европейскую технику. Из-за падения рубля, как сами они жалуются, они больше не могут себе позволить технику из Европы и вынуждены прибегать к более дешевым китайским альтернативам. «Россия технически и экономически все же уступает быстро развивающемуся Китаю», — говорит Нильс Шмид, представитель по вопросам внешней политики фракции СДПГ в бундестаге. «Путин за 20 лет своего правления так и не успел модернизировать экономику и поставить ее на более солидную и широкую основу, прежде всего за счет развития малых и средних промышленных компаний».

Скепсис в адрес Китая наблюдается и в российской политике, по крайней мере там, где речь не идет о больших геополитических планах. Так, чиновники министерства промышленности неофициально говорят о том, что Китай рассматривает Россию только как рынок сбыта и поставщика сырья, а в производство практически не инвестирует. «В России есть большая обеспокоенность из-за чересчур влиятельного Китая, прежде всего на востоке страны», — отметил и Шмид. Многие российские товары больше не могут конкурировать на мировом рынке. Китай же, напротив, становится все сильнее, в том числе за счет установления единых стандартов в Евразийском экономическом союзе.

Несмотря на то, что то и дело появляются конфликтные моменты, экономическому заигрыванию между Москвой и Пекином это не мешает. По крайней мере, пока Китай будет покупать у России все больше сырья, а пропасть между Москвой и Европой будет становиться все глубже с каждой новой волной санкций. «Чем больше Запад отворачивается от России, тем сильнее Китай бросается заполнить пространство, которое Запад по неразумию оставляет», — говорит Шмид. Его коллега по фракции Бернд Вестфаль формулирует эту мысль еще более четко: «В ходе санкционной политики мы должны следить за тем, чтобы не подтолкнуть Россию в объятия Китая».

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