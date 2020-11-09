Заключенный в России американец жалуется на недосып

The Associated Press Thu., Nov. 5, 2020

MOSCOW - Брат американца, осужденного за шпионаж в России, заявил в четверг, что его заключенный брат страдает от недосыпа в колонии, где отбывает 16-летний срок заключения.

Дэвид Уилан сказал, что его брат Пол пожаловался, что последние несколько недель, его будят каждую ночь по несколько раз с, примерно, двухчасовыми интервалами . По словам его брата, эта практика, очевидно, началась потому, что кто-то в российской системе посчитал, что Пол Уилан может сбежать.

«Нелепо рассматривать кого-то вроде Пола - иностранца, лишенного денег и языковых навыков, не говоря уже о семье и других связях в России, - как человека который может сбежать», - сказал Дэвид Уилан.

По его словам, посольство США заявило протест МИД России, но не получило ответа.

Пол Уилан, бывший руководитель службы безопасности из Мичигана, был арестован в Москве в декабре 2018 года. Его адвокат сказал, что Уилану передали флешку с секретной информацией, о которой он не знал.

Уилан был осужден в июне и приговорен к 16 годам тюремного заключения. Его отправили в колонию в Мордовии, примерно в 350 километрах (210 миль) к востоку от Москвы.

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