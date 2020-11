архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.11.20 02:22

"Compromise: Non-Jewish IDF Fallen to Be Buried Together with Jews But 8 Inches Deeper" Израиль - 03 ноября 2020 г. Компромисс найден - павших солдат ЦАХАЛа-неевреев будут хоронить вместе с евреями, но на 8 дюймов глубже By David Israel - 16 Heshvan 5781 – November 3, 2020 Заместитель начальника штаба ЦАХАЛ генерал-майор Эял Замир на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве, 28 апреля 2020 года. Photo Credit: Gili Yaari /Flash90 По словам репортера Kan 11 News Моше Штейнмеца, министерство обороны и главный военный раввин Эяль Карим достигли компромисса, позволяющего хоронить солдат Армии обороны Израиля - неевреев рядом с солдатами - евреями, в одном ряду и без разделения. Галахическим решением, по мнению Штейнмеца, были бы более глубокие могилы для неевреев. На протяжении многих лет солдат АоИ - неевреев хоронили на отдельных участках или с четким разделением от погибших солдат-евреев. Начиная с 2017 года тела солдат-неевреев хоронили в шести футах от последней могилы в данном ряду, а между последней еврейской могилой и могилой солдата-нееврея устанавливали скамейку или сажали дерево, чтобы скрыть разделение. Многие раввины возражали против такой практики, утверждая, что на еврейском кладбище нет места для неевреев. Но усилилось политическое давление, - несмотря на еврейские законы, хоронить вместе всех солдат, сражавшихся вместе в бою. В результате военный раввинат был вынужден подчиниться требованиям светского ПК и предложил решение: согласно новой процедуре, солдат ЦАХАЛ нееврейского происхождения будет похоронен на 20 см (примерно 8 дюймов) глубже, чем другие солдаты в ряду, а вокруг гроба установят дополнительную перегородку из блоков или металла. В результате нееврей, галахически, окажется на маленьком гойском кладбище, в то время как снаружи не будет физического разделения между могилами евреев и неевреев. Вышеупомянутое раввинское решение любопытно, поскольку по крайней мере два главных поским (ученый - толкователь Галахи) разрешили хоронить неевреев и евреев вместе в случае, когда их нашли убитыми вместе. Бах (17 век) на Йоре Д'еа в Шулхан Арух (151) цитирует РаН (14 век) в трактате Гиттин (конец ок. Ханизакина) и постановляет, что даже при том что нельзя хоронить нечистого еврея вместе с праведным, тем не менее, праведный еврей может похоронить вместе еврея и нееврея, которые были найдены мертвыми вместе по двум причинам: "дарчей шалом" (поддержание мира) и потому, что они были убиты вместе, что, вероятно, означает, что они сражались бок о бок против одного и того же врага. Это означает, что у раввина Карима было полное основание для вынесения данного решения, что заставляет задать очевидный вопрос: если вам разрешено похоронить солдата-гоя на еврейском кладбище при таких обстоятельствах (поддержание мира и совместная борьба), то почему нужно хоронить его на 8 дюймов глубже и строить вокруг него дополнительную стену?