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опубликовано редакцией на Переводике 10.11.20 02:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Компромисс найден - павших солдат ЦАХАЛа-неевреев будут хоронить вместе с евреями, но на 8 дюймов глубже

By David Israel - 16 Heshvan 5781 – November 3, 2020 

Заместитель начальника штаба ЦАХАЛ генерал-майор Эял Замир на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве, 28 апреля 2020 года.   Photo Credit: Gili Yaari /Flash90

По словам репортера Kan 11 News Моше Штейнмеца, министерство обороны и главный военный раввин Эяль Карим достигли компромисса, позволяющего хоронить  солдат Армии обороны Израиля - неевреев  рядом с солдатами - евреями, в одном ряду и без разделения. Галахическим  решением, по мнению Штейнмеца, были  бы более глубокие могилы для неевреев.

На протяжении многих лет  солдат АоИ - неевреев хоронили на отдельных участках или с четким разделением от погибших солдат-евреев.

Начиная с  2017 года  тела  солдат-неевреев хоронили в шести футах от последней могилы в данном ряду, а между последней еврейской могилой и могилой солдата-нееврея устанавливали  скамейку или сажали  дерево, чтобы скрыть разделение. Многие раввины возражали против такой практики, утверждая, что на еврейском кладбище нет места для неевреев.

Но усилилось  политическое давление, -  несмотря  на  еврейские  законы, хоронить вместе всех солдат, сражавшихся вместе в бою. В результате военный раввинат был вынужден подчиниться требованиям светского ПК и предложил решение: согласно новой процедуре, солдат ЦАХАЛ нееврейского происхождения будет похоронен на 20 см (примерно 8 дюймов) глубже, чем другие  солдаты  в ряду, а вокруг гроба установят дополнительную перегородку из блоков или металла. В результате нееврей, галахически, окажется  на маленьком гойском кладбище, в то время как снаружи не будет физического разделения между   могилами евреев и неевреев.

Вышеупомянутое раввинское решение любопытно, поскольку по крайней мере два главных поским (ученый - толкователь Галахи) разрешили  хоронить неевреев и евреев вместе в случае, когда их нашли убитыми вместе. Бах (17 век) на Йоре Д'еа в Шулхан Арух (151) цитирует РаН (14 век) в трактате Гиттин (конец ок. Ханизакина) и постановляет, что даже при  том  что  нельзя  хоронить  нечистого еврея  вместе с  праведным,   тем не менее, праведный еврей может похоронить вместе еврея и нееврея, которые были найдены мертвыми вместе по двум причинам: “дарчей шалом”  (поддержание мира) и потому, что они были убиты вместе, что, вероятно, означает, что они сражались бок о бок против одного и того же врага.

Это означает, что у раввина Карима было полное  основание для вынесения  данного решения, что заставляет  задать  очевидный вопрос: если вам разрешено похоронить солдата-гоя на еврейском кладбище при таких обстоятельствах (поддержание  мира и совместная  борьба),  то  почему  нужно хоронить его на 8 дюймов глубже и строить вокруг него дополнительную стену?

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