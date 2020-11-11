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опубликовано редакцией на Переводике 11.11.20 10:35
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Атака полуграмотных



В США зреет скандал из-за петиции о необходимости создания специальных квот в вузах по расовому признаку. Сторонники демократов предлагают ввести программу 50/50, по которой "цветные" студенты должны составлять не менее 50% учащихся. Предлагаю вашему вниманию перевод статьи американского журналиста, который считает, что, несмотря на все проблемы с дискриминацией по расовому признаку в США, новая инициатива лишь усугубит социальные проблемы.

Не так давно была создана петиция, призывающая пересмотреть политику страны по зачислению людей на программы высшего образования.

Положите конец образовательному апартеиду!
Несмотря на все разговоры о стремлении к равенству, мультирасовый народ США по-прежнему живет в навязанной белыми людьми культурной модели.

Мы не хотим, чтобы мы и наши дети воспринимались как маргиналы. Нам не нужны подачки высокомерных "белых господ". Нам нужна реальная перспектива.

Господин Байден! Господа из Демократической партии!

Настала пора переходить от красивых слов к делу.

Настала пора прекратить угнетение в сфере образования.

Победа демократических сил на президентских выборах должна прекратить практику привилегий для белых в образовании. Мы предлагаем единственно возможное справедливое решение - определить во всех без исключения колледжах и университетах США 50% квоту для не белых абитуриентов. Оплата программы должна осуществляться из федерального бюджета, чтобы не допустить саботажа в отдельных штатах.

Будущее Америки - мультирасовое образование!

Поддержите программу 50/50!

Авторы документа пытаются утверждать, что небелые студенты подвергаются дискриминации по расовому признаку, которая выражается в том, что их намеренно не принимают в высшие учебные заведения.

Никто не спорит, что в нашей стране стоит остро проблема расслоения и по расовому признаку, в т. ч. и в высшем образовании. Но сам вывод о том, что дискриминация является причиной малочисленности небелых американцев в вузах - необоснованная глупость и популизм, вылившийся в программу 50/50.

Дискриминация появляется в тот самый момент, когда члены групп замечают хотя бы минимальное различие между собой. Соответственно, чем больше отличия, и чем они более выпуклы, тем сильнее дискриминация. И то, что пытаются сделать демократы - это как раз увеличение различия, а не его нивелирование!!! Проще говоря, эта идиотская петиция проблемы не решит, а сделает только хуже.

Просто посмотрите, как в среднем живут белые и цветные семьи в Америке? Между ними громадная социально-экономическая пропасть. Проблемы в высшем образовании - только верхушка айсберга! Цветным людям банально не хватает средств, чтобы учить своих детей. В сети вы можете найти огромное количество исследований, подтверждающих этот факт. Конечно, в таких условиях проблемы будут проявляться во всех аспектах жизни общества. В этом контексте подход демократов - это бестолковая попытка за бюджетный счет наводнить наши вузы людьми, которые никогда бы не поступили в них самостоятельно.

Последствия таких популистских шагов очевидны для всех думающих людей: через пять-десять лет наше высшее образование просто станет неконкурентоспособным из-за отсутствия грамотных профессиональных кадров. Вдумайтесь сами - как может получить, а главное применить, высшее образование тот, кто даже не может успешно закончить старшую школу? Да и вообще, у нас давным-давно существуют квоты для, например, талантливых спортсменов. Не можешь пробиться за счет интеллекта - не беда. Покажи успехи в спорте, и Америка тебе поможет!

Да и вообще, хочется напомнить борцам с дискриминацией простую истину - любой дисбаланс в правах (в т. ч. и в сторону их расширения) для одной группы ведет к росту агрессии по отношению к ней со стороны других групп, не обладающих такими правами. Петиция 50/50 - типичный случай, когда под видом борьбы с неравенством демократы лишь усиливают его! Представленный документ в случае вступления в силу только внесет очередной раскол в наше общество и не принесет никаких позитивных результатов.

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