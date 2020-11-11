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опубликовано редакцией на Переводике 11.11.20 10:35 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Атака полуграмотных



В США зреет скандал из-за петиции о необходимости создания специальных квот в вузах по расовому признаку. Сторонники демократов предлагают ввести программу 50/50, по которой "цветные" студенты должны составлять не менее 50% учащихся. Предлагаю вашему вниманию перевод статьи американского журналиста, который считает, что, несмотря на все проблемы с дискриминацией по расовому признаку в США, новая инициатива лишь усугубит социальные проблемы.



Не так давно была создана



Положите конец образовательному апартеиду!

Несмотря на все разговоры о стремлении к равенству, мультирасовый народ США по-прежнему живет в навязанной белыми людьми культурной модели.



Мы не хотим, чтобы мы и наши дети воспринимались как маргиналы. Нам не нужны подачки высокомерных "белых господ". Нам нужна реальная перспектива.



Господин Байден! Господа из Демократической партии!



Настала пора переходить от красивых слов к делу.



Настала пора прекратить угнетение в сфере образования.



Победа демократических сил на президентских выборах должна прекратить практику привилегий для белых в образовании. Мы предлагаем единственно возможное справедливое решение - определить во всех без исключения колледжах и университетах США 50% квоту для не белых абитуриентов. Оплата программы должна осуществляться из федерального бюджета, чтобы не допустить саботажа в отдельных штатах.



Будущее Америки - мультирасовое образование!



Поддержите программу 50/50!



Авторы документа пытаются утверждать, что небелые студенты подвергаются дискриминации по расовому признаку, которая выражается в том, что их намеренно не принимают в высшие учебные заведения.



Никто не спорит, что в нашей стране стоит остро проблема расслоения и по расовому признаку, в т. ч. и в высшем образовании. Но сам вывод о том, что дискриминация является причиной малочисленности небелых американцев в вузах - необоснованная глупость и популизм, вылившийся в программу 50/50.



Дискриминация появляется в тот самый момент, когда члены групп замечают хотя бы минимальное различие между собой. Соответственно, чем больше отличия, и чем они более выпуклы, тем сильнее дискриминация. И то, что пытаются сделать демократы - это как раз увеличение различия, а не его нивелирование!!! Проще говоря, эта идиотская петиция проблемы не решит, а сделает только хуже.



Просто посмотрите, как в среднем живут белые и цветные семьи в Америке? Между ними громадная социально-экономическая пропасть. Проблемы в высшем образовании - только верхушка айсберга! Цветным людям банально не хватает средств, чтобы учить своих детей. В сети вы можете найти огромное количество исследований, подтверждающих этот факт. Конечно, в таких условиях проблемы будут проявляться во всех аспектах жизни общества. В этом контексте подход демократов - это бестолковая попытка за бюджетный счет наводнить наши вузы людьми, которые никогда бы не поступили в них самостоятельно.



Последствия таких популистских шагов очевидны для всех думающих людей: через пять-десять лет наше высшее образование просто станет неконкурентоспособным из-за отсутствия грамотных профессиональных кадров. Вдумайтесь сами - как может получить, а главное применить, высшее образование тот, кто даже не может успешно закончить старшую школу? Да и вообще, у нас давным-давно существуют квоты для, например, талантливых спортсменов. Не можешь пробиться за счет интеллекта - не беда. Покажи успехи в спорте, и Америка тебе поможет!



Да и вообще, хочется напомнить борцам с дискриминацией простую истину - любой дисбаланс в правах (в т. ч. и в сторону их расширения) для одной группы ведет к росту агрессии по отношению к ней со стороны других групп, не обладающих такими правами. Петиция 50/50 - типичный случай, когда под видом борьбы с неравенством демократы лишь усиливают его! Представленный документ в случае вступления в силу только внесет очередной раскол в наше общество и не принесет никаких позитивных результатов.



Первоисточник статью прочитали: 45 человек Комментарии ﻿

Не так давно была создана петиция , призывающая пересмотреть политику страны по зачислению людей на программы высшего образования.Авторы документа пытаются утверждать, что небелые студенты подвергаются дискриминации по расовому признаку, которая выражается в том, что их намеренно не принимают в высшие учебные заведения.Никто не спорит, что в нашей стране стоит остро проблема расслоения и по расовому признаку, в т. ч. и в высшем образовании. Но сам вывод о том, что дискриминация является причиной малочисленности небелых американцев в вузах - необоснованная глупость и популизм, вылившийся в программу 50/50.Дискриминация появляется в тот самый момент, когда члены групп замечают хотя бы минимальное различие между собой. Соответственно, чем больше отличия, и чем они более выпуклы, тем сильнее дискриминация. И то, что пытаются сделать демократы - это как раз увеличение различия, а не его нивелирование!!! Проще говоря, эта идиотская петиция проблемы не решит, а сделает только хуже.Просто посмотрите, как в среднем живут белые и цветные семьи в Америке? Между ними громадная социально-экономическая пропасть. Проблемы в высшем образовании - только верхушка айсберга! Цветным людям банально не хватает средств, чтобы учить своих детей. В сети вы можете найти огромное количество исследований, подтверждающих этот факт. Конечно, в таких условиях проблемы будут проявляться во всех аспектах жизни общества. В этом контексте подход демократов - это бестолковая попытка за бюджетный счет наводнить наши вузы людьми, которые никогда бы не поступили в них самостоятельно.Последствия таких популистских шагов очевидны для всех думающих людей: через пять-десять лет наше высшее образование просто станет неконкурентоспособным из-за отсутствия грамотных профессиональных кадров. Вдумайтесь сами - как может получить, а главное применить, высшее образование тот, кто даже не может успешно закончить старшую школу? Да и вообще, у нас давным-давно существуют квоты для, например, талантливых спортсменов. Не можешь пробиться за счет интеллекта - не беда. Покажи успехи в спорте, и Америка тебе поможет!Да и вообще, хочется напомнить борцам с дискриминацией простую истину - любой дисбаланс в правах (в т. ч. и в сторону их расширения) для одной группы ведет к росту агрессии по отношению к ней со стороны других групп, не обладающих такими правами. Петиция 50/50 - типичный случай, когда под видом борьбы с неравенством демократы лишь усиливают его! Представленный документ в случае вступления в силу только внесет очередной раскол в наше общество и не принесет никаких позитивных результатов.