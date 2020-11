Провайдер мира, или протурецкие силы в Азербайджане пытались сорвать договор по Карабаху

11.11.2020 Ирина Алкснис

© Photo : official site of the MES of RA

Российский эксперт не исключает, что имела место организованная провокация в надежде, что российские власти поддадутся на нее и в самый последний момент откажутся от достигнутых договоренностей — и война в Карабахе продолжится.

Связанные с Нагорным Карабахом события ночи с 9 на 10 ноября еще долго будут предметом внимательнейшего рассмотрения политических и военных аналитиков. Если коротко, то в течение одних суток война сменилась миром, а линия фронта превратилась в дислокацию российского воинского контингента (заметим, после двух месяцев довольно алармистских заявлений, что Россию якобы выдавливают из региона).

Сначала поздним вечером пришла новость о том, что на армяно-азербайджанской границе сбит российский военный вертолет, погибло двое членов экипажа. Вероятно, это послужило триггером для моментального изменения ситуации.

Баку молниеносно взял на себя ответственность за произошедшее, признав, что произошла трагическая случайность, а Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину с извинениями.

Затем со специальным обращением выступил российский президент, сообщивший о подписании на высшем уровне трехстороннего заявления о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и развертывании в регионе российского миротворческого контингента.

Ранним утром с аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели Ил-76 с российскими миротворцами на борту.

Детали заключенного соглашения оказались таковы, что в Ереване мгновенно вспыхнули беспорядки. Протестующие разгромили здания правительства и парламента, ими был жестоко избит спикер Национального собрания. Премьер-министр страны Никол Пашинян, подписавший документ, обвиняется оппозицией в национальном предательстве

Гнев ереванских оппозиционеров и их требования выйти из подписанного соглашения понять можно, поскольку, по существу, документ фиксирует поражение армянской стороны и утрату значительной части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Вот только иного выхода у Армении просто не было — вернее, был еще худший: военная катастрофа. Как заявил президент НКР Араик Арутюнян: "Если бы военные действия продолжались такими же темпами, мы бы потеряли весь Арцах в считанные дни". Этим высказыванием он дополнил признание, что контроль над стратегически значимым городом Шуши был потерян армянскими войсками еще 7 ноября — как и заявлял Ильхам Алиев.

Правда, возникает закономерный вопрос: почему в Баку пошли на подписание соглашения, остановив войну буквально в шаге от окончательного решения самого болезненного для республики вопроса?

Президент Азербайджана стал национальным героем для своей страны, но там тоже хватает недовольных голосов (правда, звучащих не так громко, как в Ереване), которые говорят о предательстве национальных интересов.

Без сомнения, Ильхам Алиев как опытный государственный деятель в своем решении руководствовался совокупностью причин и мотивов.

Например, несколько недель назад он гарантировал безопасность и соблюдение прав армян, проживающих в Карабахе. Однако при всем желании ему вряд ли удалось бы сдержать данное слово — мрачные и кровавые страницы истории отношений двух народов служат тому подтверждением. И вряд ли азербайджанскому лидеру хочется нести ответственность за еще одну резню армян.

В свою очередь, Москва также наверняка нашла доводы, которые были услышаны в Баку.

Однако есть и еще один важнейший фактор — турецкий, который явно повлиял на принятое азербайджанским президентом решение.

Поддержка Турции сыграла огромную роль в нынешних военных успехах Азербайджана. Вот только за все надо платить, а амбиции Эрдогана традиционно укладываются в формулу "дай палец — откусит руку". Алиев, который всегда стремился балансировать между основными центрами силы в регионе (то есть Россией, Турцией и Ираном) и тем самым сохранять суверенитет своей страны, явно не заинтересован в превращение Азербайджана в придаток-марионетку Анкары.

Не говоря уже о том, что в Карабах перебрасывались с Ближнего Востока боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России. - ред.) и других радикальных группировок, а эти головорезы представляют огромную угрозу и для самого Азербайджана. Собственно, именно поэтому мусульманские страны обычно борются у себя с исламистским экстремизмом куда более сурово, чем прочие государства, — они находятся под прямым его ударом.

Прекращение военных действий и заключенное соглашение позволяет разом закрыть эти и некоторые другие неблагоприятные и опасные для Азербайджана процессы. Ильхам Алиев сделал формальный жест в сторону Анкары, заявив о турецких миротворцах в Карабахе, вот только в подписанном документе Турция вообще никак не упоминается.

В этом контексте приобретает новый поворот история со сбитым российским вертолетом.

Нет сомнений, что в Азербайджане есть силы (в первую очередь протурецкие), заинтересованные в срыве соглашения. Ведь понятно, что переговорный процесс шел уже некоторое время и информация о его результатах циркулировала в соответствующих кругах. Нельзя исключать, что имела место организованная провокация в надежде, что российские власти поддадутся на нее и в самый последний момент откажутся от достигнутых договоренностей — и война в Карабахе продолжится.

Однако Москва и Баку повели себя так, как должно: Азербайджан взял на себя ответственность за произошедшее, Россия сохранила выдержку.

К сожалению, про Армению того же сказать нельзя.

В 2018 году людские массы на улицах вознесли на вершину государственной власти Никола Пашиняна. Ночью 10 ноября 2020 года те же массы на тех же улицах были готовы его растерзать, поскольку внезапно выяснили, что прогрессивный лидер, ведущий страну в Европу, завел ее куда-то не туда, а его работа в области военного строительства обернулась тяжелым поражением Армении.

Кстати, тот факт, что молодые здоровые мужчины предпочли громить правительственные здания вступлению в ряды воюющей армии, без всякой иронии также находится в рамках с актуальнейшими западными тенденциями.

Впрочем, если Армения не готова извлечь урок из событий последней пары лет, она сама послужит таковым для многих других стран.

Для ситуации же в регионе в целом важен один показательный факт. Российский контингент, вводимый между армянскими и азербайджанскими силами, может показаться достаточно символическим по численности.

Но сила и признанный авторитет державы измеряются именно тем, насколько мало ее солдат могут стоять между враждующими сторонами.

То, что этого достаточно для прекращения войны, закрепляет статус России как "провайдера мира" на Кавказе.

