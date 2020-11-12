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дата публикации 12.11.20 05:02
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Чему так обрадовались азербайджанцы?

Биография командира миротворцев РФ в Карабахе

12.11.2020

Рустам Мурадов

© Sputnik / Сергей Аверин

Азербайджанские СМИ распространили сообщение о том, что командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе назначен азербайджанец, но это, мягко говоря, не так.

Рустам Мурадов прошел две чеченские войны, был военным советником в Сирии, удостоен звания "Герой Российской Федерации".

То, что командиром российских миротворцев, которые будут размещены в зоне карабахского конфликта, стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов, стало известно сегодня.

Сразу после этого в азербайджанские СМИ "просочилась" информация о том, что родившийся в Дагестане Мурадов является азербайджанцем. Выкладываем скриншот.

Скриншот с сайта Haqqin.az

Скриншот с сайта Haqqin.az

Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района, где большинство населения (по переписи 2010 года) составляют азербайджанцы (около 35%). Дальше идут даргинцы и табасараны (21%).

Но сам Мурадов именно табасаранец (один из народов Дагестана). И родители Мурадова переехали в село Чинар из села Ханак Табасаранского района Дагестана.

Как сообщает министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, самоназвание народа "табасаран", "кабган". Это один из горских народов юго-восточного Дагестана. Небольшие группы табасаранов проживают также в Махачкале и других регионах Российской Федерации. Численность в России — 146,3 тысячи человек.

Известны с IV в. до н.э., когда они входили в состав Кавказской Албании под названием таваспаров (в том числе, в армянских источниках, ред.).

Например, в издании Armiya.az после выпуска материала поняли, что "что-то не так" и отредактировали заголовок, убрав упоминание "азербайджанец".

Скриншоты с сайта Armiya.az

Скриншоты с сайта Armiya.az

Однако на многих других азербайджанских сайтах информация об "азербайджанском" происхождении генерал-лейтенанта продолжает висеть без изменений.

Кстати информацию о том, что он табасаранец, можно найти на сайте того же министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и т.д.

Карта размещения российских миротворцев в Арцахе

© SPUTNIK / SHUSHANIK SARGSYAN

Карта размещения миротворцев РФ в Карабахе

В дополнение к биографии отметим, что Мурадов выпускник Казанского суворовского военного училища. На военной службе с 1990 года. С отличием окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова (1995) и Общевойсковую академию, также окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2015).

Мурадов прошел две чеченские войны, в разные годы командовал 242-м мотострелковым полком, 17-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской бригадой Восточного военного округа. В 2012 году Мурадову было присвоено воинское звание "генерал-майор". С 2013 по 2014 годы был начальником 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа. С 2014 по 2017 годы занимал должность первого заместителя начальника и начальника штаба 41-й армии.

В 2017 году — военный советник в Сирии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга удостоен звания Героя Российской Федерации.

С декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа

Указом Президента РФ от 20 февраля 2020 года Мурадову присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга, удостоен звания "Герой Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими медалями и знаками министерства обороны

Женат. Имеет двух дочерей и двух сыновей.

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