перевозка мебели

Советы от компании @ грузчикиволгоград.рф помогут осуществить процесс перевозки мебели в целости и сохранности, без неприятных последствий!

Переезд любой мебели без «косяков» возможен?

Первый Совет.

Точно необходима оценка состояния мебели, которую вы готовитесь перевозить. Возможно, какие-то части банально не переживут перемещения ( это когда происходит перевозка старой мебели советских времён)… Встроенные шкафы, кухня , а также гардеробная мебель, которая изготавливалась под заказ для ваших размеров, скорее всего придется оставить на прежнем месте. Вам попрощаться с мебелью жалко, подумайте о том, как ее можно «модернизировать», чтобы вписать в новую жилплощадь или закажите услуги опытного мебельщика специалиста. Человек профессионал может также по видеосвязи организовать консультации по вашей ситуации.

Значительные трудности связаны с перевозкой габаритных сервантов, стенок и шифоньеров. Обычно их разбирают и упаковывают, также можно нанять услуги грузчиков. Если вы планируете справиться с этой задачей самостоятельно (как с последующей сборкой), придерживайтесь схемы сборки:

В случае, когда отсутствует схема сборки, которую вы получили в момент покупки мебели, рекомендуем поставить номера стирающимся маркером на всех частях конструкции (придумать собственную нумерацию и сделать пометки верх/низ), а на листе бумаги сделать соответствующую зарисовку. В дальнейшем это будет отличная собственная схема по монтажу. Также существуют схемы в интернете, где на 90 % есть похожая мебель!

Для мини совета поставим цифру 2!

Всю фурнитуру сложите в отдельный пакет, для каждой единицу сделайте пометку, можно даже сфотографировать на мобильный телефон!

После демонтажа функциональные части конструкции необходимо упаковать. Любая упаковка это несомненно плюс, используйте полиэтиленовую пленку, тонкий картон или специальную бумагу. Чтобы панели не соприкасались, рекомендуем проложить между ними слой воздушно-пузырчатой пленки.

Третий совет - следует уделит особое внимание зеркалам и стеклам.

Части из хрупких материалов перевозят в жёсткой упаковке или даже отдельным рейсом! Придётся плотно упаковывать такие предметы, проложив плотной тканью или «пузырчатой» пленкой – она будет своего рода "подушкой безопасности". Иногда кладут в картонную коробку, прокладывают картонов слой за слоем, такой себе сэндвич из картона и стеклянных полок.

Четвёртый совет касается мелкой мебели!

Комоды, тумбы, пеналы, книжные полки, подставки под цветы, вешалки, письменные столы, кресла и стулья как правило транспортируют в собранном состоянии. Здесь главное приклеить скотч на ящики и их роликовые направляющие, а на креслах накрыть подлокотники картоном. При перевозке вешалок с петлями и крючками, да и вообще вся мебель с острыми углами должна быть обмотана защитными вставками, можно сделать из картона или старого линолеума. Лучше ещё снять ручки и другую фурнитуру, расположенную на лице фасада комода или надёжно упаковать.

Пятый наш совет - это спальная мягкая мебель.

У вас она не слишком большая и есть вероятность, что можно обойтись без разборки, замерьте рулеткой дверные и лестничные проемы, лишнее время и силы тратить не стоит. На диванах иногда достаточно открутить боковые части, а вот угловой диван точно требует демонтажа полностью. С кроватью дела состоят так: снять упаковать матрас, дальше происходит разбор изголовья от основная. Возможно, нужен будет шуруповёрт аккумуляторный , для снятия ламелей и откидного механизма.

В переезде нет ничего страшного, раньше люди самостоятельно перевозили своё имущество, сейчас можно обратиться в специализированную фирму по переездам и предоставлению персонала ( водитель на машине, грузчики, логисты, экспедиторы и сборщики мебели).

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