опубликовано редакцией на Переводике 14.11.20 18:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"'Caucasus cease-fire cements Turkey role in region'" Турция - 13 ноября 2020 г. «Перемирие на Кавказе укрепляет роль Турции в регионе» Британская газета Financial Times утверждает, что прекращение огня усиливает роль Турции в регионе News Service November 13, 2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар в Баку Фотография: Ариф Акдоган. Как написала в четверг британская Financial Times - недавнее мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией закрепило за Турцией статус силы, с которой нужно считаться в Кавказском регионе, который Россия давно рассматривает как свой собственный геополитический задний двор Ранее на этой неделе, при посредничестве России было заключено перемирие между двумя бывшими советскими республиками, положившее конец нескольким неделям вооруженного конфликта. Ранее Азербайджан рассматривал Россию как своего наиболее важного партнера, но поддержка Турцией Азербайджана в недавней военной вспышке заставила его пересмотреть свои союзы. Газета цитирует слова Руслана Пухова, директора Центра анализа стратегий и технологий, российского оборонного аналитического центра: «Геополитические последствия катастрофичны не только для Армении, но и для России». «Клиент и союзник русских проиграл. Турецкий союзник убедительно выиграл», - добавил он. Пухов добавил: «За тонкой завесой обманчивого внешнеполитического триумфа, а именно успешного посредничества и ввода миротворцев в регион, суровая реальность такова, что влияние Москвы в закавказском регионе резко снизилось, в то время как престиж успешной и драчливой Турция же, напротив, невероятно вырос». Москва, на протяжении последних 25 лет, сохраняла в значительной степени сбалансированный статус-кво в регионе, но в последнем конфликте Анкара склонила чашу весов в пользу Баку. В своем выступлении в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «28-летняя оккупация земель, принадлежащих Карабаху и Азербайджану, официально закончилась». Financial Times процитировала Онура Иши, доцента международных отношений Университета Билкент в Анкаре, который сказал, что Эрдоган «рассматривает Турцию как региональную державу. Он не уступит в этом. Турция не вернется к тому, чтобы стать союзником НАТО Турции 1950-х годов. Я думаю, Турция пытается найти для себя свой собственный путь». Исчи добавил, что у России и Турции все еще есть разногласия по геополитическим вопросам, в том числе по Сирии, и что, пока они пытаются урегулировать эти разногласия, «полномасштабного» военного союза не будет. Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Российской академии наук, сказал газете: «Действия Турции [в Нагорном Карабахе] отчасти являются ответом на действия России на Ближнем Востоке. Турция пытается быть глобальным игроком и вмешиваться везде и во всё». Россия подтвердила, что Турция будет частью единого центра, отвечающего за соблюдение режима прекращения огня, что является признанием статуса Анкары на Кавказе. Отношения между бывшими советскими республиками были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную частью Азербайджана, и семь прилегающих районов. Новые столкновения вспыхнули 27 сентября и закончились на этой неделе мирным соглашением. статью прочитали: 53 человек Комментарии