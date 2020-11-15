Русскоязычные СМИ Армении

11.11.2020

Вся страна в эти дни ищет Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Бесспорно, их нельзя передать в руки разъяренной толпы, но люди имеют право знать, где находится человек, занимающий пост премьер-министра, который, по его же словам, «полностью продолжает выполнять свою работу в качестве главы кабмина РА»?

Судя по лайфам, это комната с достаточно низким потолком, не видно никаких предметов, нет окон. Понятно, что телефон ставится так, чтоб не был виден интерьер, чтоб люди не поняли, где он находится. Но наш источник сообщает, что Пашинян находится в здании Министерства обороны, в так называемом бункере, где он чувствует себя более защищенным.

Что касается членов семьи, то ходят слухи о том, что две дочки главы кабмина - Мариам и Шушан - примерно неделю назад покинули Армению. Согласно тем же слухам, они находятся в Канаде.

А вот где супруга премьера Анна Акопян участвует в военных учениях, по крайней мере, на опубликованных вчера фотографиях она была в военной форме и в военном спальном мешке, также держится в секрете. До опубликования этого документа она была в Горисе, но после его обнародования, говорят, Акопян покинула Горис. Предположительно, с ней находятся ее сын и младшая дочь», - отмечает издание.

11 Ноября 2020

ЕРЕВАН, 11 ноября. Новости-Армения. Подписанное по Арцаху трехстороннее заявление - это факт не о сдаче, а о сохранении, сказал в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к гражданам на своей странице в Facebook.

Агентство "Новости-Армения" представляет основные тезисы его выступления:

- Самая большая вина, которая мне предписывается – документ, по которому я согласился сдать Азербайджану три района – Агдам, Лачин, Кельбаджар. В реальности пусть не кажется странным, но этот факт не о сдаче, а о сохранении, поскольку документ был подписан в условиях, когда пал Шуши и по сути Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы, мягко говоря, в проблематическом состоянии, и руководство Арцаха разделяло эту позицию.

- Какие перспективы бы раскрылись, если бы документ не был подписан? На самом деле данным документом было дано то, что по военным и невоенным оценкам мы могли не удержать и не смогли бы удержать в такой ситуации. В ситуации, когда Степанакерт остался незащищенным и при продолжении военных действий, была большая вероятность, что были бы завоеваны Степанакерт, Мартуни, Аскеран, после чего наши 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой оборонительные районы оказались бы в окружении и тысячи наших военных оказались бы в окружении. В результате произошел бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято решение.

- Не случайно, что уже есть десятки случаев, когда солдаты с передовой посылают видеопослания, где поддерживают принятое решение. Это от того, что они на месте видели и понимают ситуацию, насколько бы она ни была горькой. В этом вся истина

- Вопрос в том, что если бы война продолжалась, Степанакерт и Аскеран были бы незащищенны, в Мартуни защита была очень нестабильной и была очень высокая вероятность сдачи. Ттаковы оценки Генштаба и главы Арцаха- что если не остановим, то будет окружение и тысячи жизней солдат оказались бы под угрозой.

- В тот момент Степанакерт находился под прямой угрозой и по оценкам Генштаба ВС и президента Арцаха, был очень слабо или символично защищен, и при попытке взять Степанакерт тысячи наших солдат оказались бы в окружении. В результате мы потеряли бы и остальное, что зафиксировано в документе. Это правда и надеюсь, что смог объяснить, о чем речь и почему это произошло.

- Падение Шуши и заговор вокруг него. В один день Шуши полностью перешел под контроль врага, после чего мы провалили атаку, на следующий день один отряд прошел, что привело к разногласиям по тому, что бои продолжались и под чьим контролем город. Однако по большому счету, к сожалению, ситуацию не удалось изменить. В числе виновных также и лидер партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян. Возможно поэтому Шуши и пал, потому что, если бы было достаточно резервов было бы возможно удержать Шуши. Не ошибусь, если скажу, что одной из причин, почему пал Шуши, это отсутствие обещанного Царукяном отряда в боях под Шуши.

- Согласие на размещение миротворцев было дано до падения Шуши. По словам Царукяна, еще 28 октября, когда Шуши еще стоял, РФ был готов разместить миротворцев в Карабахе, но я не согласился и согласился только тогда, когда Шуши пал и якобы была такая договоренность, что я соглашусь на подписание только после падения Шуши. Это абсолютная ерунда, которая фиксируется конкретными фактами. В интервью 22 октября и 25 октября различным изданиям я заявил, что являюсь сторонником размещения российских миротворцев в Карабахе. То есть выразившись за размещение, уже 28-го не мог выступить против размещения миротворцев.

https://www.facebook.com/watch/?v=366423861095557

О второй арцахской войне

С 27 сентября в течение 44 дней азербайджанские ВС при непосредственном участии и поддержке Турции, а также завербованных ею иностранных наемников и террористов осуществляли агрессию по всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе, ведя артиллерийский и ракетный обстрел, в том числе, мирного населения и гражданских инфраструктур. Использовались также запрещенные виды вооружений. Удары наносились, в том числе, по гражданским и военным объектам на территории Армении.

Азербайджанская сторона понесла масштабные потери в живой силе (7630 убитых) и военной технике. За время военных действий уничтожены 784 единиц различной бронетехники, 4 РСЗО «Смерч», «Ураган», 6 единицы ТОС, 264 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов. По официальным данным армянской стороны, во время отражения агрессии врага погибли более 1200 армянских военнослужащих, несколько сот человек ранены. В результате военных преступлений Азербайджана были убиты 50, ранены 148 мирных жителя Арцаха, повреждено около 19 тысяч единиц инфраструктуры.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление, согласно которому все военные действия в зоне карабахского конфликта были прекращены 10 ноября. В частности, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджану возвращается ряд районов, в том числе, город Шуши, а также Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы за исключением 5-километрового коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Карабах и прилегающие районы. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

14.11.2020

Миротворец хотел расплатиться банковской карточкой в одном из магазинов в Бердзоре, но не тут то было...

Корреспонденты Sputnik Армения засняли интересный эпизод в одном из продуктовых магазинов города Бердзор (Лачин) в Карабахе.





Российский миротворец вошел в магазин, чтобы купить кофе. Пожилая продавщица достала с полки две пачки кофе, миротворец же попытался заплатить за кофе банковской карточкой, не зная, что в магазине принимают только наличными.

— Хватит две? — спросила она его.

— Но у меня карточка, — сказал в ответ солдат.

— Ничего, я денег не прошу.

— Я так не возьму.

— Нет, нет, берите, вай. Берите, я положу вам в пакет, — сказала продавщица и протянула миротворцу пакет с двумя пачками кофе.

Миротворец поблагодарил продавщицу, забрал кофе и вышел из магазина. Продавщица же обратилась к корреспондентам Sputnik Армения.

"Хватит меня снимать, наснимали тут так, что мой магазин разрушили. Увидели красивый магазин и напали", — пошутила женщина с горькой улыбкой.

Бердзор, как и весь Лачинский район, будет передан Азербайджану 1 декабря 2020 года.





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