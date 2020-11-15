Русскоязычные СМИ Азербайджана





Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 14 ноября 2020

В воскресенье, 15 ноября, оккупированный Арменией азербайджанский район вне Нагорного Карабаха - Кельбаджар и прилегающие к нему села наконец-то вернутся в состав Азербайджанской Республики. Теперь уже де-факто.

Уже началась эвакуация войск и населения со всех захваченных Арменией территорий. И в этой связи важно понять, в какой степени обязательства этой страны по уходу с оккупированных земель соотносятся с готовностью армянского народа подчиняться воле своего правительства.

Во многом ответ на этот вопрос дал репортаж съемочной группы британской телекомпании ВВС, побывавшей в Кельбаджарском районе в канун предстоящей эвакуации.

27 лет вопреки резолюции Совбеза ООН, Армения держала под оккупацией Кельбаджарский район

Представляя британскому телезрителю довольно мрачную картину села Чаректар, расположенного у горной дороги, связывающей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, оператор показывает колонну грузовиков, забитых домашним скарбом, а на её фоне – несколько горящих домов, которые, как факелы, тревожно освещают вечернюю тьму.

«Мы не хотим, чтобы в наших домах жили азербайджанцы, - говорит корреспонденту ВВС 33-летний житель этого села по имени Карен. – Поэтому мы их сжигаем. Пусть азербайджанцы сами себе строят дома…»

Будь я азербайджанским журналистом, то ответил бы на реплику британских коллег, посетовавших в репортаже, что на эвакуацию по очень узкой дороге армянам отвели всего семь дней, словами Алексея Наумова - эксперта Российского совета по международным делам и заместителя заведующего отдела внешней политики Издательского Дома «Коммерсантъ». Когда экспертам, собравшимся в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» показали видеозапись, на которой покидающие Кельбаджарский район армяне жгут собственные дома, магазины и другие постройки, Наумов сказал: «Мне действительно жаль, что граждане Армении испытывают неудобства при эвакуации. Но в данном случае уместно вспомнить, что азербайджанцам Карабаха в начале 90-х годов дали не маленькую дорогу и семь дней на сборы, а пулю в грудь и нож в горло…»

Вся мировая пресса показала армян, поджигающих дома в Кельбаджаре. Самое парадоксальное - это были дома, оставленные азербайджанцами в 1993 году

Но я – израильский журналист. А потому пожарища и разрушения, которые оставляют в Кельбаджаре покидающие его армяне, вызывает в моей памяти Израиль 2005 года, когда под давлением мировой общественности правительство Ариэля Шарона, приступило к плану «одностороннего размежевания с палестинцами» и эвакуировало из сектора Газы все еврейские поселения.

Понятно, что поселенцы не хотели покидать насиженную землю, на которой своими руками построили дома и школы, вырастили сады и виноградники, наладили производство молочной продукции и высококачественных овощей, шедших на экспорт в Западную Европу… Эти несчастные люди сутками митинговали, требовали справедливости, приковывали себя наручниками к дверным скобам, наглухо баррикадировались в помещении синагог, так что, полиции приходилось выносить их на руках и насильно усаживать в армейские автобусы…

Но ни у одного из еврейских поселенцев и в мыслях не было сжигать собственные дома, бить витрины магазинов или вырубать деревья, посаженные своими руками. Мало того, эти патриоты своей страны, которые сознательно селились на границах Израиля, чтобы первыми принять на себя удар врага, даже покидая Газу навсегда, увозили в Израиль только свои личные вещи. Что же касается добротных домов и роскошных вилл, современных сельскохозяйственных комплексов, промышленных строений, теплиц, оранжерей и всего прочего, что было созданы за десятилетия кропотливого труда – все это в целости и сохранности было оставлено палестинцам.

А ныне покойный Нобелевский лауреат Шимон Перес, занимавший тогда пост министра по развитию Негева и Галилеи, официально уведомил руководство Палестинской автономии, что жилой фонд и вся инфраструктура свыше двадцати еврейских поселений, эвакуированных из сектора Газы, безвозмездно передается палестинцам в качестве жеста доброй воли еврейского народа.

(P.S. Первыми в оставленные поселения вошли боевики ХАМАСа, которые вначале разрушили практически все дома и гражданские строения, вытоптали сады, виноградники и теплицы, и только потом приступили к заселению территории жителями сектора Газы).

Вот какие райские уголки 15 лет назад еврейские репатрианты оставили арабам в Гуш-Катифе в секторе Газа. Ни одному еврею не пришло в голову поджечь свой дом...

Я привел эту трагическую страницу из новейшей истории Израиля для тех представителей армянской интеллигенции, которые любят порассуждать о схожести национальных черт и исторических судеб армянского и еврейского народов и заодно публично выразить искреннее недоумение нежеланием Израиля признавать геноцидом события 1915 года.

Полагаю, эти исторические параллели и раньше вызвали в Израиле немало вопросов, которые из дипломатических соображений оставались невысказанными.

Однако сегодня, на фоне средневекового варварства представителей древнего народа в Кельбаджаре, сжигающих перед уходом все, что нельзя унести, такого рода аллюзии звучат для еврейского народа не только незаслуженно, но и оскорбительно!

Все можно понять: и горечь поражения, которую в Армении воспринимают как национальную трагедию, и естественный в таких ситуациях поиски виноватых, и ощущение тупика, в стену которого уперлась целая нация…

Но все это не оправдывает массовую истерию и дикость сотен тысяч обиженных на весь мир граждан Армении, которые продолжают слепо верить, что главная причина их неудач, потерь и национального унижений – кто угодно, но только не они сами.

«Национализм, - писал Альберт Эйнштейн, - детская болезнь. Это – корь человечества».

Сегодня Армения доказывает человечеству, что корью болеют и в глубокой старости…

Эйнулла Фатуллаев 14 ноября 2020

Как-то один из бывших французских дипломатов в Баку, в одной из частых бесед за чашкой кофе, как принято сейчас называть, встрече без галстуков, осознавая глубинные проблемы своей страны, с горечью высказал сакраментальную фразу: «Если бы СССР не развалился, Франция стала бы шестнадцатой советской социалистической республикой!»

И проблема не только в закостеневшей системе госуправления и социальной ответственности правительства, что в конечном итоге привело к серьезным разрушениям в экономике и бюджетному дефициту. Но и в демографическом коллапсе, размытой ценностной системе, деградации гражданских институтов. Франция, обратившая ныне всю оставшуюся мощь своего былого политического величия на возродившуюся Турцию, сама стала больным человеком Европы.

Франция - это точка заката постхристианской либеральной цивилизации

В последние десятилетия Франция разрывается между внутренними политическими и экономическими проблемами и стремлением активного геополитического влияния. Но от былого имперского величия остался лишь блеск Елисейского дворца и нищета резерваций бывших колониальных народов в центре Парижа. Имперское влияние Франции сужается, как шагреневая кожа Бальзака.

После упадка голлизма из десятилетия в десятилетие, из года в год Франция скатывалась к статусу заурядного европейского середнячка, увлеченного конкуренцией за лидерство на западноевропейском континенте. Политический, а затем экономический упадок достиг такой бифуркационной точки, что в период Оланда лидеры ЕС заговорили о фискальных нарушениях со стороны Франции.

Макрон со своими прогрессистами ворвался в Елисейский дворец на реваншистской волне с трамповским популистским слоганом – «Сделаем Францию снова великой!». Правда, бонапартистская попытка вернуть величие Парижу, который достоин мессы, обернулась величайшей политической катастрофой. Франция превратилась из точки отсчета европейского кризиса в точку заката либеральной постхристианской западной цивилизации: нескончаемые протесты, желтые жилеты, полицейское насилие, забастовки на фоне противоречивой внешней политики.

Макрон символизирует катаклизмы, пожар и неурядицы

Вернее, полного отсутствия внешнеполитических ориентиров, что проявлялось в перманентном антагонизме с Вашингтоном и Лондоном, лирических реверансах в сторону России и столь же драматических отступлениях от Кремля. Макрон останется в памяти, как самый скользкий и непоследовательный президент в истории Франции. За весь период своего правления Макрон был постоянен лишь в своей неприкрытой неприязни к Турции. Что в последнее время экстраполируется и на Азербайджан. Ни один из президентов Франции, исключая разве что премьера Жоржа Клемансо, не проявлял такой острой чувствительности к застарелому армянскому вопросу. Будто Макрон черпает тезисы из дневника министра Ваддингтона из Берлинского конгресса, где впервые и разработали армянский вопрос для выжившего и возродившегося «больного человека Европы».

Но сегодня болезненный вид у самой Франции. Которой все нипочем. И международное право, и резолюции ООН, и решения Европарламента, и консолидированное мнение Евросоюза по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Изменение статус-кво в Карабахе Франция воспринимает как личный вызов и ущемление собственных интересов. Так ведь Макрон сам неоднократно просил президента России вмешаться, разрулить ситуацию и всеми имеющимися в арсенале Кремля средствами остановить войну. Макрон звонил Путину даже чаще, чем Пашинян. И благодаря России в Карабахе был приостановлен опаснейший для армян и Макрона сценарий развития ситуации. Азербайджанские войска остановились в окрестностях Ханкенди. Более того, сам премьер-министр Пашинян принял капитулянтские обязательства, исполнив все резолюции Совбеза ООН и признав свое поражение на полях боя. Война остановилась, и режим прекращения огня, судя по оценке миротворцев-наблюдателей, соблюдается обеими сторонами, жертв больше нет, Путин занят мобилизацией усилий для гуманитарного возрождения края. Чем же может быть недоволен Макрон? Мир воцарился!

Игра против Путина и Эрдогана? Пусть гибнут люди!

По информации из дипломатических источников, правительство Франции старается изо всех сил сорвать соглашение трех глав государств. Вначале Ле Дриан попытался созвать Минскую группу, чтобы остановить ввод российских миротворцев. И признать соглашение недействительным! Уму непостижимо, но Франция – мирный посредник и сопредседатель Минской группы фактически выступила против мирного соглашения и ратует за его денонсацию. То есть, по большому счету, Франция солидаризировалась с партией войны в Армении, требующей отставки Пашиняна и возобновления боевых действий. Но попытка Франции пересмотреть пакт Алиева, Путина и Пашиняна встретила сопротивление остальных членов группы. Францию скрытно поддержало лишь правительство США.

Накануне Франция предприняла вторую попытку сорвать режим прекращения огня. Париж обратился в НАТО с призывом осудить и не признать Московское соглашение. По информации компетентных дипломатических источников, в НАТО с большим удивлением восприняли инициативу правительства Франции, ибо как Секретариат Североатлантического альянса, так и ведущие государства-члены блока неоднократно призывали Азербайджан и Армению остановить военные действия и заключить перемирие.

НАТО хочет войны?

Представим себе, что НАТО примет предложение французского правительства и выступит против Московского соглашения. Альтернативой пакту трех президентов является война. Что предлагают Макрон и НАТО – возобновить Азербайджану войну? И это в свете заявлений руководителей военного ведомства Армении – министра обороны и начальника Генштаба о полной несостоятельности уничтоженной армянской армии?! Неужели Франция не осознает всех последствий своей разрушительной политики – как же мировое сообщество воспримет инициативы и действия Макрона?! Получается, что, исходя из мнимых ущербных амбиций несостоятельной империи, вся региональная система безопасности на Кавказе ставится под удар?! Только потому, что амбиции Макрона не удовлетворены. Видите ли, лавры победителей достались неудобному Путину и ненавистному Эрдогану. Сложно предположить, к какому окончательному решению придут в Брюсселе, однако часть Московского соглашения уже исполнена. Армянские войска освобождают оккупационную зону, азербайджанская армия утверждается на новых боевых позициях, беженцы возвращаются в Карабах…

С большой долей скептицизма можно поверить в возможность принятия какого-либо решения либо заявления в НАТО. Но Макрон покрыл себя несмываемым позором. Макрон поставил себя в один ряд с отщепенцем-дашнаком с террористической бомбой, который жаждет новой реваншистской войны…

Отдел информации 14 ноября 2020, 11:24

В ходе ожесточенных боев в Нагорном Карабахе терпящая поражение армянская армия наносила удары по мирным городам Азербайджана. В частности, удары наносились советскими баллистическими ракетами «Эльбрус» («Скад»).

Запуски ракет осуществлялись с территории Армении, после чего азербайджанская армия принялась их методично уничтожать. В течение октября были уничтожены несколько комплексов «Скад» и «Точка-У».

Журналист Джош Фридман побывал в приграничной с Азербайджаном Варденисской области Армении и заснял остатки одного из уничтоженных азербайджанской армией ракетных комплексов «Скад». Судя по кадрам, ударом беспилотника-камикадзе ракетный комплекс был полностью уничтожен.





статью прочитали: 2 человек